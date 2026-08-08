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Mario Cimarro, protagonista de ‘Pasión de gavilanes’, pide urgentemente trabajo en España: “No se me caen los anillos por decirlo, necesito trabajar y allí estoy vetado”

A este bache económico se suma su complicado divorcio con la modelo eslovaca Bronislava Gregušová

El antes y después de Mario Cimarro.
El momento vital que atraviesa Mario Cimarro. (Foto: Instagram)
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La situación personal y profesional de Mario Cimarro, el inolvidable actor de Pasión de gavilanes, ha dado un giro inesperado que nadie imaginaba hace apenas unos años. El actor cubano, que conquistó a la audiencia española con su papel de Juan Reyes y llegó a ser uno de los intérpretes mejor pagados de la televisión hispanoamericana, ha sorprendido al público al pedir ayuda públicamente en España. Su mensaje, emitido a través del programa El verano se mueve de Telecinco y también en redes sociales, ha provocado una ola de comentarios y muestras de apoyo, pero también ha puesto sobre la mesa la dura realidad que atraviesa.

En un vídeo sincero y directo, Cimarro confesó estar en una “situación difícil”, tanto a nivel económico como laboral. El actor, de 55 años, aseguró que lleva cinco años alejado de los proyectos audiovisuales, una ausencia que no se debe a una decisión personal, sino, según su propio testimonio, a un supuesto veto por parte de grandes productoras de Estados Unidos y Latinoamérica. Cimarro no dudó en señalar a Telemundo como responsable de impedirle trabajar no solo en sus producciones, sino también de bloquearle el acceso a otras compañías como Televisa o cualquier otra cadena mexicana o estadounidense. “No se me caen los anillos por decirlo: necesito y quiero trabajar”, reconoció, dejando claro que su prioridad es volver a ejercer su vocación.

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El actor, que en el pasado rechazó participar en realities y optó por no alejarse de la interpretación, admitió que la situación le ha obligado a tomar decisiones drásticas. Según el entorno del programa, Cimarro tuvo que alquilar su casa de Los Ángeles y mudarse a un piso más pequeño, ya que sus ahorros se han ido agotando tras un largo periodo sin ingresos fijos. A este bache económico se suma un complicado divorcio de la modelo eslovaca Bronislava Gregušová, con quien compartió ocho años de relación y una hija en común. El propio Cimarro confirmó su reciente separación apenas dos días antes de realizar su petición pública de ayuda, reconociendo que su estado anímico también se ha visto afectado.

El llamamiento de Mario Cimarro en España

La súplica de Cimarro no ha pasado desapercibida. En su mensaje dirigido a productores, directores y compañeros de la industria española, el actor dejó a un lado cualquier orgullo y fue contundente: “Estoy disponible para vosotros, familia. Estoy disponible”. El cubano insistió en que quiere y necesita volver a trabajar como actor, manifestando su completa disposición para radicarse en España si surgiera una oportunidad. “Telemundo a mí no me deja trabajar en ninguna parte. Yo estoy vetado por ellos. No puedo trabajar en sus producciones, pero tampoco dejan que los mánagers y representantes me consigan trabajos en otros lugares”, explicó visiblemente afectado.

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El actor que interpretó a Juan Reyes publicó un video en Instagram en el que calificó de "aberración" la producción emitida por Caracol Televisión en 2023 - crédito @mariocimarro/IG

Fuentes del programa de Telecinco detallaron que el intérprete ha tenido que renunciar a su estilo de vida habitual y buscar alternativas para mantenerse a flote. La notoriedad del caso ha hecho que numerosos seguidores y colegas del medio se solidaricen con él, recordando su paso por algunas de las telenovelas más vistas en España y Latinoamérica.

El otro lado del éxito y la petición

La trayectoria de Mario Cimarro está marcada por el éxito y la popularidad. Su consolidación internacional llegó de la mano de personajes como Luciano Alcántara en La usurpadora y Luis Mario Arismendi en Gata salvaje, pero fue Pasión de gavilanes la serie que le catapultó a la fama en España, logrando audiencias millonarias y un impacto social nunca antes visto para una ficción latinoamericana. El desenlace de la serie congregó a más de 5,2 millones de espectadores y un 27% de cuota de pantalla, cifras que aún se recuerdan en el sector.

Juan Alfonso Baptista, Bernardo Flores, Mario Cimarro, Sebastián Osorio y Juan Manuel Restrepo en 'Pasión de gavilanes 2'. Foto: Instagram @sebastianosmer
La grabación del regreso de la mítica serie. (Instagram @sebastianosmer)

Sin embargo, esa imagen de galán inalcanzable contrasta con la realidad que hoy enfrenta. Cimarro admitió en televisión que su reputación pudo verse afectada por comentarios sobre su carácter en el set de rodaje, reconociendo que en el pasado pudo ser un compañero de trabajo incómodo. Esta autocrítica, sumada a sus dificultades laborales, ha humanizado su figura ante el público, que ahora lo ve como alguien dispuesto a reconstruirse y empezar de nuevo.

El regreso de Pasión de gavilanes en 2022 reavivó el cariño del público por el actor, pero no fue suficiente para revertir la situación. Hoy, Mario Cimarro se encuentra en un momento de inflexión, dispuesto a dejar atrás el pasado y a buscar una segunda oportunidad en España, donde su talento y carisma siguen siendo recordados por generaciones de espectadores.

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