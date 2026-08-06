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Un hijo no notifica la muerte de su madre y se queda durante 10 años con su pensión: se convierte en empresario de ropa deportiva y estafa 248.000 euros

La Fiscalía ya ha solicitado el embargo de activos financieros del imputado por una suma equivalente a lo defraudado

Furgón de la Guardia di Finanza de Wikipedia. (Montaje Infobae)
Furgón de la Guardia di Finanza de Wikipedia. (Montaje Infobae)
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Un empresario italiano de 50 años ocultó durante una década la muerte de su madre para cobrar su pensión y financiar con ese dinero un negocio de venta de ropa deportiva en la ciudad de Treviso, al noreste de Italia. La estafa al Instituto Nacional de la Seguridad Social italiano (INPS) ascendió a 248.000 euros, acumulados entre 2016 y 2026 a través de una cuenta corriente compartida con la fallecida.

La mujer murió en 2016 a los 80 años, pero el INPS no recibió ninguna notificación del deceso. Según informó el Corriere del Veneto, el organismo siguió transfiriendo mes a mes la prestación a la cuenta conjunta, que el hijo utilizó para pagar proveedores y gastos operativos de su empresa. En diez años, la cantidad acumulada superó el cuarto de millón de euros.

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El fraude salió a la luz hace algunos meses, cuando la Guardia di Finanza de Treviso detectó irregularidades contables en el negocio del empresario durante un análisis de bases de datos. La colaboración con el INPS permitió establecer el vínculo entre los ingresos de la empresa y las transferencias de la pensión. El organismo previsional actuó de inmediato: bloqueó la prestación y recuperó unos 18.000 euros que aún permanecían en la cuenta.

El empresario había ocultado al fisco la procedencia del dinero, que reinvertía de forma sistemática en su negocio. Tras la investigación coordinada por la Fiscalía de Treviso, fue enviado a juicio por los delitos de apropiación indebida y autorreciclaje (en italiano autoriciclaggio, un delito que consiste en que una persona lava o reinvierte el dinero obtenido de sus propios delitos para ocultarlo o darle apariencia de origen lícito). En las próximas semanas deberá comparecer ante un juez, quien también deberá decidir si ordena una investigación complementaria a las Fiamme Gialle —como se conoce popularmente a la Guardia di Finanza— del comando de Treviso.

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Le embargan sus activos financieros

La Fiscalía ya ha solicitado el embargo de activos financieros del imputado por una suma equivalente a lo defraudado. Uno de los aspectos que el tribunal deberá esclarecer es por qué el INPS no fue notificado del fallecimiento en su momento. El comandante del núcleo operativo del grupo de Treviso, Ivan Mach di Palmstein, explicó en declaraciones al Corriere del Veneto que el sistema habitual contempla la comunicación automática a través del certificado de defunción emitido por el médico.

“No se ha determinado cómo pudo seguir cobrando la pensión de su madre: él no lo comunicó al INPS y habrá que aclarar el lugar del fallecimiento, que permitió eludir las obligaciones de notificación”, señaló el oficial. Y añadió: “No podemos descartar un problema informático: por lo general, tanto las agencias de pompas fúnebres como los centros hospitalarios se encargan de este trámite”.

La hipótesis más probable, según el citado diario italiano, es que la mujer haya muerto en su domicilio, sin intervención hospitalaria, lo que habría generado una brecha en el sistema de comunicación automática. No se descartan complicidades de terceros, aunque los investigadores apuntan a una concatenación de errores y fallos de control como explicación más verosímil.

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