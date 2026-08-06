Milena Gabanelli, una reconocida periodista italiana, compara a España e Italia: “En 15 años, España ha tenido dos presidentes del Gobierno; Italia, siete”

Pedro Sánchez junto a Giorgia Meloni y una imagen de la periodista italiana Milena Gabanelli (Montaje Infobae con imágenes de AFP y TgLa7)

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España e Italia comparten una estructura económica similar, marcada por el peso del turismo, la agricultura, las pequeñas y medianas empresas y la industria manufacturera. Sin embargo, sus resultados económicos se han alejado durante la última década. “¿Por qué España crece y nosotros no?”, plantea la periodista italiana Milena Gabanelli, que atribuye la diferencia a una mayor continuidad política, un mercado laboral más dinámico, la gestión de la inmigración, el avance de las energías renovables y un entorno más estable para las empresas.

Gabanelli expuso esta comparación en una intervención en el informativo TgLa7 y la desarrolló junto a Francesco Tortora en un análisis publicado en Dataroom, la sección de Corriere della Sera. Su argumento no es que los distintos gobiernos españoles hayan aplicado las mismas políticas, sino que, pese a la alternancia entre el Partido Popular y el PSOE, algunas reformas se han mantenido y completado en lugar de ser sustituidas continuamente.

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“En 15 años, España ha tenido solo dos presidentes del Gobierno, Rajoy y Sánchez; Italia, siete presidentes del Consejo”, destaca la periodista. Durante ese periodo, añade, la economía española redujo el desempleo en diez puntos, creció a un ritmo medio del 2,1% y recuperó poder adquisitivo en los salarios, mientras que Italia avanzó menos y sufrió una pérdida mucho mayor de capacidad de compra.

Más continuidad en el mercado laboral

Gabanelli sitúa el inicio de esa evolución en la reforma laboral aprobada por Mariano Rajoy en 2012, que flexibilizó las condiciones de los despidos. Cuando Pedro Sánchez llegó al Gobierno en 2018, explica, no eliminó por completo ese marco, pero incorporó otras medidas, entre ellas las subidas del salario mínimo y mayores restricciones a los contratos temporales.

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El resultado, resume, es que “en diez años, el desempleo ha bajado diez puntos, el crecimiento ha sido del 2,1% y los salarios han ganado un 1,2% de poder adquisitivo respecto a 2019”. La periodista contrapone esta evolución con la italiana, donde el paro descendió seis puntos y el crecimiento se limitó al 1%.

La mayor diferencia aparece en los salarios. Mientras España recuperó el nivel previo a la pandemia, en Italia “el poder adquisitivo de los salarios se ha desplomado un 8% respecto a los niveles anteriores a la covid”, afirma.

Gabanelli relaciona estos resultados con la sucesión de reformas y contrarreformas italianas. El Gobierno de Matteo Renzi flexibilizó los despidos con el Jobs Act; Paolo Gentiloni eliminó los vales de trabajo; el primer Ejecutivo de Giuseppe Conte restringió los contratos temporales; y Giorgia Meloni volvió a flexibilizarlos y recuperó esos vales.

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Frente a esa inestabilidad, la periodista observa una mayor continuidad en España, aunque las políticas de Rajoy y Sánchez respondieran a orientaciones diferentes.

La economía española mantendrá un ritmo de crecimiento "resiliente" a pesar del conflicto en Oriente Próximo y la incertidumbre internacional, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que ha revisado una décima al alza su previsión de expansión para España en 2026, hasta el 2,2%, aunque también ha incrementado su expectativa de inflación, que alcanzará el 3,3% este año. (Fuente: Europa Press / Comisión Europea /epdata)

Inmigración y falta de trabajadores

La gestión de la inmigración laboral es otro de los factores que separa a ambos países. “Los empresarios en España pueden solicitar la contratación de extracomunitarios en cualquier momento”, señala Gabanelli.

En Italia, por el contrario, las empresas deben recurrir a cuatro jornadas de solicitud al año, conocidas como click days, que, según la periodista, funcionan “poco y mal”. Este sistema dificulta que las compañías incorporen trabajadores extranjeros cuando necesitan cubrir puestos vacantes.

El análisis de Dataroom añade que España cuenta con una ventaja para integrar a la población procedente de América Latina, debido al idioma compartido y a los vínculos culturales. Gabanelli y Tortora presentan la inmigración como una respuesta más accesible a la escasez de mano de obra, no como la única explicación del crecimiento español.

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Electricidad más barata e inversión extranjera

La energía constituye otra diferencia relevante. Gabanelli reconoce que España dispone de centrales nucleares, pero pone el foco en las inversiones realizadas desde 2018 en fuentes renovables. Según el análisis de Dataroom, estas tecnologías generan alrededor del 55% de la electricidad española y han reducido el peso del gas y el carbón en la formación de los precios.

“El megavatio hora cuesta la mitad que en Italia”, resume la periodista. La diferencia supone una ventaja directa para las empresas que consumen grandes cantidades de electricidad y también reduce la presión de los costes energéticos sobre los hogares.

Ese entorno ayuda, según Gabanelli, a explicar por qué “también las inversiones extranjeras prefieren España”. Durante la última década, el país captó 304.000 millones de euros procedentes del exterior, frente a los 191.000 millones recibidos por Italia. Estas inversiones generaron 72.000 puestos de trabajo en España y 40.000 en el país transalpino, de acuerdo con los datos recogidos por Dataroom.

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La periodista atribuye la distancia a razones principalmente prácticas: una red de banda ancha más extendida, un sistema fiscal más previsible y una justicia civil más rápida. “Nosotros hemos cambiado 50 normas en cinco años”, lamenta sobre Italia.

A esa inestabilidad regulatoria se suma la duración de los litigios. “Las causas civiles se cierran de media en tres años; en Italia hacen falta seis”, explica. Para una empresa que debe decidir dónde instalarse o realizar una inversión, la seguridad de las reglas y los tiempos judiciales pueden resultar determinantes.

Aunque Gabanelli no presenta a España como una economía sin problemas, su conclusión es que dos países con bases productivas parecidas han obtenido resultados distintos por la combinación de decisiones acumuladas durante años: mayor continuidad política, más capacidad para incorporar trabajadores, electricidad más barata y condiciones más previsibles para invertir. “Al final, todo se explica”, concluye.

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