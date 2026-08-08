Los cambios de viento complican la extinción del incendio en Niebla (Huelva): 60 personas desalojadas y 4.000 hectáreas afectadas

Durante la noche, efectivos de la UME e INFOCA han trabajado con maquinaria pesada y drones en la zona del incendio de Niebla (Huelva). (UME/X)

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El incendio declarado el pasado jueves en el paraje de Raboconejo, en la localidad de Niebla (Huelva), ha obligado ya a desalojar a más de 60 personas y a activar un amplio dispositivo de extinción en la zona. Ayer, el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, informó ayer de la decisión de elevar la fase de emergencia del Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía (Plan INFOCA) a situación operativa 2.

Esto, que ha permitido la incorporación de la Unidad Militar de Emergencias (UME), se debe a que los continuos cambios en la dirección del viento están aumentando la complejidad del incendio. Estas previsiones meteorológicas han provocado que se ensanche la cabeza del incendio, que continúa avanzando y ya afecta a 4.000 hectáreas.

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Un hidroavión trabaja en las labores de extinción del incendio forestal declarado en la tarde de este jueves en el paraje Raboconejo de Niebla (Huelva). (EFE/Alberto Díaz)

En un primer momento, el fuego avanzaba hacia el oeste-suroeste; sin embargo, después modificó su trayectoria hacia el noroeste, lo que dejó “pocas oportunidades” para su control. La evolución, por tanto, sigue siendo compleja. Un nuevo cambio de viento, el cuarto desde que fue declarado, ha dirigido esta noche el fuego hacia el sureste, “lo cual vuelve a situarnos en otra complejidad”.

Más de 60 personas han sido desalojadas

En la tarde del jueves, el avance de las llamas han obligado a realizar nuevos desalojos preventivos en la zona. Unas 20 viviendas, es decir, unas 40 personas, han sido evacuadas en La Florida, así como otras cinco en Las Arenas y El Manzanito. La mayoría de ellos se han desplazado hacia sus viviendas principales o a casas de familiares y amigos, por lo que tan solo cinco personas han tenido que ser realojadas en un establecimiento hostelero habilitado en Valverde del Camino.

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Varias personas observan las lamas del Incendio forestal declarado ayer tarde en el paraje Raboconejo de Niebla (Huelva). (EFE/David Arjona)

Estas evacuaciones se suman a las que ya se produjeron en Raboconejo y Caballón, que también constituían segundas residencias, por lo que no ha sido necesario establecer un albergue para los desalojados. En total son 66 las personas afectadas por el momento. El incendio, además, mantiene cortadas las carreteras HU-3106 entre Niebla y Valverde del Camino, y la A-493.

Trabajan durante la noche con drones y maquinaria pesada

Durante la noche, los efectivos han intentando contener el avance del incendio de la localidad onubense de Niebla. A falta de medios aéreos, en la zona se ha trabajado con maquinaria pesada en la apertura y ampliación de cortafuegos hasta que la luz de la mañana permitiese su incorporación. Además, se han realizado reconocimientos de las zonas afectadas mediante drones.

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Zona quemada por el incendio forestal declarado en la tarde de este jueves en el paraje Raboconejo de Niebla (Huelva). (EFE/Alberto Díaz)

Desde la madrugada, al haberse activado la situación operativa 2 del Plan INFOCAE, trabaja en el incendio de la provincia de Huelva la UME, que ha enviado al Segundo Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM II). Sus efectivos se han coordinado durante la noche con los 113 bomberos forestales que han sido dispuestos por la Junta de Andalucía.

Esta mañana, la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha indicado a través de X que en la zona del incendio se encuentran desplegados cinco helicópteros y cinco aviones, a los que se suman 215 efectivos con 79 vehículos, una unidad médica, una unidad meteo, un módulo manco y siete buldócer del Plan INFOCA. Por parte de la UME, son 60 los efectivos que trabajan en el incendio de Niebla, con 15 vehículos y 3 buldócer.

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Otro incendio declarado en la provincia de Huelva

En el norte de la provincia de Huelva, en Almonaster la Real, el Plan Infoca trabaja desde esta mañana en un segundo incendio forestal. Las llamas afectan al paraje Cueva de La Mora y hasta allí se han enviado dos helicópteros de la Junta de Andalucía y dos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, además de derivarse 16 efectivos de la brigada con sede en La Iglesuela (Toledo).

*Con información de EFE y Europa Press