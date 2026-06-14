Elecciones en Colombia 2026: Nueva encuesta asegura empate técnico entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella

La encuesta muestra un empate técnico entre ambos candidatos - crédito Colprensa

A falta de 7 días para la segunda vuelta presidencial en Colombia, una nueva encuesta de intención de voto de los ciudadanos refleja un empate técnico entre los candidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

El sondeo, realizado por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag Data) y que fue publicado en la mañana del domingo 14 de junio de 2026, muestran al senador y aspirante del Pacto Histórico encabezando la lista con 40,8% de apoyos ciudadanos, superando levemente a su rival directo Abelardo de la Espriella, que se ubica en la segunda posición con un 39,7%, respectivamente.

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Entre tanto, el voto en blanco cuenta con el 7,6% de respaldo, mientras que el 6,7% de los encuestados afirmó anular el voto no registrar su marcación. Por otro lado, 5,2% prefirió no decir su candidato de preferencia.

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