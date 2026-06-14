Colombia

Elecciones en Colombia 2026: Nueva encuesta asegura empate técnico entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella

La medición establece que el candidato del Pacto Histórico podría revertir la diferencia obtenida por el líder de Defensores de la Patria tras la primera vuelta del 31 de mayo

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La encuesta muestra un empate técnico entre ambos candidatos - crédito Colprensa
La encuesta muestra un empate técnico entre ambos candidatos - crédito Colprensa

A falta de 7 días para la segunda vuelta presidencial en Colombia, una nueva encuesta de intención de voto de los ciudadanos refleja un empate técnico entre los candidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

El sondeo, realizado por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag Data) y que fue publicado en la mañana del domingo 14 de junio de 2026, muestran al senador y aspirante del Pacto Histórico encabezando la lista con 40,8% de apoyos ciudadanos, superando levemente a su rival directo Abelardo de la Espriella, que se ubica en la segunda posición con un 39,7%, respectivamente.

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Entre tanto, el voto en blanco cuenta con el 7,6% de respaldo, mientras que el 6,7% de los encuestados afirmó anular el voto no registrar su marcación. Por otro lado, 5,2% prefirió no decir su candidato de preferencia.

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