Cómo votar en las elecciones presidenciales de Colombia si resides en España: horario, puntos habilitados y documentación necesaria

Un trabajador lleva un cartel de cara a la primera vuelta de las elecciones presidenciales (REUTERS/Enea Lebrun)

Más de 300.000 colombianos residentes en España están llamados a las urnas para votar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del país latinoamericano, que se celebran este domingo. Todos ellos forman parte de los 1,4 millones de ciudadanos inscritos en el censo exterior, para los que se han habilitado puestos de votación en 67 Estados de todo el mundo.

A diferencia de las votaciones dentro de Colombia, el proceso electoral para los residentes en el extranjero dura una semana. De este modo, las urnas abrieron en España este lunes y los ciudadanos inscritos en el censo exterior podrán depositar su papeleta hasta las 16:00 horas de este domingo en los puntos habilitados.

PUBLICIDAD

Más de la mitad de los ciudadanos registrados para votar en el exterior están en Estados Unidos y España. Según la Cancillería colombiana, el censo en el extranjero de estas elecciones ha aumentado en un 45,42% frente a los comicios presidenciales de 2022, por lo que la participación desde otros países puede tener un papel relevante en el resultado de esta primera vuelta en Colombia.

Estos son los principales aspectos a tener en cuenta antes de acudir a votar en las elecciones presidenciales de Colombia como ciudadano de este país residente en España:

PUBLICIDAD

Quiénes pueden votar

Pueden votar desde España los ciudadanos colombianos mayores de 18 años que estén inscritos en el censo electoral en el exterior. Para ello, deben haber registrado previamente su cédula (documento nacional de identidad de Colombia) en en un consulado o sección consular hasta dos meses antes de la correspondiente jornada electoral.

Según la Cancillería de Colombia, la inscripción de la cédula para votar es distinta al registro consular. La persona que inscriba su cédula podrá ejercer su derecho al voto en el puesto donde adelante dicha inscripción.

PUBLICIDAD

Si la cédula ya está inscrita para votar en el punto de mayor conveniencia, era necesario realizar una nueva inscripción.

Horarios y puntos de votación

La Cancillería de Colombia ha habilitado un total de puntos de votación en 24 ciudades para que los colombianos residentes en España puedan participar en los comicios en horario de 08:00 a 16:00 horas. Los ciudadanos pueden verificar su lugar de voto a través del portal oficial de la Registraduría introduciendo su número de cédula.

PUBLICIDAD

Una ilustración muestra una urna electoral para las elecciones presidenciales de Colombia, con la bandera nacional de fondo y dos manos señalando diferentes direcciones, simbolizando la elección. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la semana han permanecido abiertas las urnas en siete poblaciones repartidas por el país, mientras que este domingo están abiertos todos los puestos habilitados en territorio nacional.

Los colombianos residentes en Madrid podrán votar durante la jornada del domingo en el Pabellón Satélite de Casa de Campo. Por su parte, quienes se encuentren en Barcelona podrán hacerlo en el Seminari Conciliar de la ciudad condal.

PUBLICIDAD

En otros puntos como en Valencia se ha habilitado el Hotel Turia como lugar de votación. En Sevilla los electores inscritos podrán acudir al Consulado de Colombia, mientras que en Vizcaya se encuentra disponible el BEC Bilbao Exhibition Center.

Qué documentos se deben presentar

Los electores residentes en España que acudan a las urnas para votar en esta primera vuelta de los comicios presidenciales, deberán presentar la cédula original de ciudadanía colombiana, sin que la situación migratoria limite este derecho para aquellos que vivan en el exterior. No son válidos otros documentos como el pasaporte, contraseñas de trámite, libreta militar etc.

PUBLICIDAD