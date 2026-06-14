Roy Barreras analizó la campaña de Iván Cepeda tras encuestas que favorecen a Abelardo de la Espriella: “Dejaron ahogar al experto”

El excandidato presidencial reflexionó sobre la estrategia de la campaña de Iván Cepeda, señalando la falta de voces expertas en momentos decisivos - crédito Lina Gasca/Colprensa

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial por el movimiento Defensores de la Patria, encabeza la intención de voto en las más recientes encuestas de AtlasIntel, Guarumo y el Centro Nacional de Consultoría para la segunda vuelta presidencial, prevista para el 21 de junio de 2026, en la que se enfrentará a Iván Cepeda.

Por este motivo, las redes sociales registran diversas opiniones sobre los resultados recientes. El creador de contenido Daniel Samper Ospina señaló en su cuenta oficial de X que el excandidato Roy Barreras “tenía razón. Gustavo Petro se equivocó al abandonarlo y dejarlo solo. Con Roy de candidato, o al menos fórmula, la izquierda habría sido más competitiva que con Iván Cepeda”.

PUBLICIDAD

Al respecto, la académica Isabel Arroyo expresó su desacuerdo con Samper Ospina y señaló que a Roy Barreras “no lo dejaron solo. Nunca fue competitivo. Nunca marcó más del 1%, pese a toda la propaganda que le hicieron varios líderes de opinión que lo intentaron vender como un estadista y no como el politiquero que todos sabemos que ha sido”.

Isabel Arroyo expresó su desacuerdo con Daniel Samper Ospina y señaló que a Roy Barreras “no lo dejaron solo. Nunca fue competitivo. Nunca marcó más del 1%" - crédito @isarroyo/X

El excandidato Roy Barreras respondió a los comentarios y analizó el panorama político actual junto con los resultados de las encuestas presidenciales.

El exsenador de la República señaló que la actitud de la académica, al igual que la de otros “sectarios ciegos”, le recordó una anécdota que le resultó graciosa en su momento.

PUBLICIDAD

“Apreciada Isabel, tu actitud y la de muchos sectarios ciegos e ingratos me recuerda esta anécdota de la que me reí mucho una vez: estando en el mar en medio de olas turbulentas y a punto de hundirse, un pescador (de votos o de peces) decidió tirar al agua uno de los motores de su lancha y dejar ahogar al compañero experto que los había logrado salvar de otras tormentas ‘para no cargar con ese peso’. Se hundieron y todavía los están buscando (sic), afirmó.

Recordó su trayectoria política, las negociaciones de paz con las extintas FARC y el origen del Pacto Histórico, que, según Barreras, surgió en su apartamento junto a Iván Cepeda y Gustavo Petro.

PUBLICIDAD

“Sabes tú, querida Isabel, defensora de mis mismas causas, ¿Quién es autor de la Ley de Victimas? Y, ¿del Marco para la Paz? ¿De la JEP? ¿De la Unidad de Búsqueda de personas desaparecidas? ¿Del Estatuto de la Oposición? ¿De las Agencia de Desarrollo rural y de la Agencia Nacional de Tierras? ¿Sabes que se originan todas en el Acuerdo de Paz que tú defiendes —gracias— y del que fui negociador plenipotenciario y firmé a nombre del Estado colombiano? Ah y sabes quién fue cofundador del Pacto Histórico y sabes que fue en mi apartamento hace cinco años con Iván Cepeda y Gustavo Petro que nació el Pacto y se trazó la estrategia que permitió el primer gobierno de izquierda de Colombia (sic)“, aseveró.

Roy Barreras afirmó que, después de todo, el presidente Gustavo Petro “prohibió votar” por él en las recientes elecciones, descartando así, según sus palabras, una fórmula de centroizquierda.

PUBLICIDAD

Roy Barreras afirmó que, después de todo, el presidente Gustavo Petro “prohibió votar” por él en las recientes elecciones, descartando así, según sus palabras, una fórmula de centroizquierda - crédito @RoyBarreras/X

“¿Y sabes que después de todo eso Gustavo Petro prohibió votar por mí descartando una fórmula de centro-izquierda para jugársela con una fórmula de izquierda-izquierda? Seguramente tú has hecho más que yo por la paz y por la vida y por este proyecto político, ¡gracias también por eso! Pero no por lo que haces en esta campaña porque voces sectarias y cerradas como la tuya que no dejan crecer y no saben construir sino destruir y descalificar, nos tienen 8 puntos por debajo (sic), puntualizó Roy Barreras.

El exsenador Roy Barreras anunció su respaldo a Iván Cepeda de cara a la segunda vuelta presidencial, pero condicionó su apoyo a que la campaña adopte una postura más abierta hacia el centro político, integre nuevas propuestas y promueva un gobierno basado en expertos, alejándose de esquemas cerrados e ideológicos.

PUBLICIDAD