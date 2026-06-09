Villarejo asegura que su aparición en el caso Leire es un “montaje para destruirle” y que las “cloacas” le persiguen desde 2018

El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha señalado este martes que espera que el juez instructor del 'caso Leire Díez' en la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, le llame a declarar al entender que "estas cloacas", que ha dicho que existen desde 2018, fueron contra él. "Yo espero que me cite. El dato objetivo es que durante todos estos años estas supuestas cloacas han ido contra mí, han ido a destruirme", ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación a las puertas de la Audiencia Nacional, antes de comparecer como acusado en el juicio de la 'Operación Kitchen'.

El excomisario José Manuel Villarejo ha vuelto este martes a la Audiencia Nacional para una nueva declaración en el caso Kitchen. A su llegada, ante la prensa, ha denunciado una campaña en su contra orquestada, según él, por sectores vinculados a la exmilitante socialista Leire Díez. Villarejo ha evitado confirmar si mantuvo reuniones con Díez. “Estas respuestas solo las daré ante el juez Pedraz si me cita”, ha dicho antes de entrar en los juzgados.

Su comparecencia se enmarca en una nueva jornada del juicio por la presunta operación parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas. En esta ocasión, su abogado ha anunciado al comenzar la sesión que Villarejo no iba a contestar las preguntas del Fiscal, limitándose a las cuestiones planteadas por su defensa. El excomisario ha negado que le pidieran que buscara grabaciones que implicaran al expresidente Rajoy.

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Excomisario Villarejo (Europa Press)

Acusaciones de montaje del caso Leire

El investigado aparece involucrado en un nuevo supuesto caso de corrupción. Villarejo ha rechazado los señalamientos de la UCO, que apuntan a posibles reuniones con Díez en 2014 para negociar información a cambio de favores judiciales. “Desde 2018 me vienen persiguiendo y abriendo piezas, todo esto es un montaje para destruirme”, ha afirmado ante los periodistas.

El excomisario ha mostrado su indignación por la difusión de informaciones sobre su supuesta implicación y ha acusado a la Fiscalía de actuar de manera contradictoria. “Una parte persigue a las supuestas cloacas y otra acepta los audios que le da”, ha señalado. Además, ha recordado que el PSOE está personado en varias causas en su contra. “Ahora resulta que yo hago un acuerdo con ellos, cuando llevan años intentando destruirme”, ha concluido.

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La investigación de la UCO sobre Leire Díez se integra en una causa más amplia que apunta a una presunta red liderada por Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, y coordinada por Díez, con el objetivo de influir en procesos judiciales que afectan al partido y al Gobierno. Los agentes han accedido a mensajes entre el abogado de Villarejo y la Fiscalía, donde se reflejan negativas a posibles pactos. Antonio García Cabrera, abogado de Villarejo, está citado a declarar como testigo ante el juez Santiago Pedraz el próximo 8 de julio.

El excomisario José Manuel Villarejo testifica en la Audiencia Nacional sobre sus encuentros con responsables del CNI. Según su relato, los servicios de inteligencia le transmitieron su gran preocupación por la información que poseía Luis Bárcenas, la cual podía afectar a altas instancias del Estado.

“Jamás el PP me ha encargado nada a nivel privado"

Tras su primer obstáculo de la mañana con las declaraciones a la prensa, Villarejo ha negado ante el tribunal del caso Kitchen haber recibido encargos para localizar grabaciones entre Mariano Rajoy y Luis Bárcenas o instrucciones políticas del partido. Durante su declaración, ha explicado que el entonces director general de la Policía, Ignacio Cosidó, le solicitó una operación de inteligencia para determinar si Bárcenas ocultaba fondos o poseía información sensible que pudiera afectar a instituciones del Estado.

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“Jamás el PP me ha encargado nada a nivel privado, menos aún me ha pagado nada”, ha confirmado. También ha negado haber actuado por iniciativa propia ni haber realizado seguimientos, afirmando que su papel fue “el de un agente volante”, sin coordinación ni integración en la estructura policial oficial. Villarejo ha asegurado que captó al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, solo para obtener información.