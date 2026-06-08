Los casos Koldo y Leire salpican a la Guardia Civil por sus nexos con la cúpula del cuerpo: “Merecemos transparencia, explicaciones y respeto”

Los casos Leire y Koldo salpican a los exdirector de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, y la actual directora, Mercedes González (Montaje Infobae)

Cuando en 2024 explotó el caso Koldo nos acostumbramos a leer informaciones de los informes de la UCO. La Unidad Central Operativa comenzó a seguir un rastro que empezaba en supuestas comisiones de la compra de mascarillas durante la pandemia y, con el avance de las pesquisas, se extendió a otras figuras más relevantes, como el ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Dos años después, los casos judiciales rodean al PSOE con varios focos.

En la última semana, la trama que protagoniza la ‘fontanera’ Leire Díez e involucra al exsecretario de Organización del partido, Santos Cerdán, ha cobrado más relevancia a partir de la entrada de la UCO en Ferraz y el levantamiento del secreto de sumario por parte del juez Santiago Pedraz. Una de las principales líneas de investigación se basa en los supuestos intentos de Leire Díez de influir en las indagaciones de la UCO relacionadas con el partido o con el entorno de Pedro Sánchez.

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Esto ha puesto el foco en varias figuras del cuerpo señaladas por la propia unidad de la Benemérita. De hecho, el mismo día que los agentes entraron en la sede del PSOE también lo hicieron en la de la Guardia Civil. La actual directora, Mercedes González, tuvo que aclarar el pasado jueves que sí mantuvo reuniones con Leire Díez, pero aseguró que en ningún caso vinculados a la trama. Asociaciones de guardias civiles, como AUGC (Asociación Unificada de Guardias Civiles), han exigido explicaciones.

Mercedes González es una figura importante en el sumario del juez Santiago Pedraz.

Reuniones de la directora o la salida del exdirector

La Dirección General de la Guardia Civil emitió un comunicado para aclarar los encuentros entre la directora Mercedes González y Leire Díez. Según la versión oficial, el primer contacto se produjo durante la etapa de González como delegada del Gobierno en Madrid, intercambiando mensajes sobre cuestiones de Correos, donde trabajaba entonces Leire Díez, pero sin llegar a verse en persona.

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Tras asumir la dirección de la Guardia Civil, mantuvieron una breve reunión, donde Díez se presentó como periodista freelance, lo que hizo creer a la directora que la ‘fontanera’ buscaba una oportunidad laboral. Después se da un segundo encuentro, donde Díez solicitó la reincorporación del comandante Rubén Villalba, implicado en el caso Koldo. La UCO lo considera el “tentáculo” de la trama dentro del cuerpo. Según explican la directora rechazó la petición, recordando la situación judicial de Villalba, y el encuentro finalizó de inmediato.

Antes de la llegada de Mercedes González a su actual cargo, Leonardo Marcos González fue director entre el 13 de junio de 2023 y el 16 de septiembre de 2024. Durante ese periodo poco superior al año, se le señaló por filtrar información a Koldo. Compareció en la comisión de investigación, donde negó “total, absoluta y radicalmente” que él hubiera alertado a Koldo García de que estaba siendo investigado. En los últimos informes de la UCO sobre el caso Leire, dos agentes de la UCO aseguran que Leonardo Marcos les incitó a no investigar lo relacionado con el PSOE, porque “no había nada”.

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Otro de los mandos que sale manchado en los informes es el teniente general Manuel Llamas Fernández, nombrado DAO de la Guardia Civil en diciembre de 2023. El general Rafael Yuste lo acusó ante la UCO de ordenar “ponerse de perfil” en investigaciones con implicaciones políticas. Llamas enfrenta críticas internas y podría querellarse, dimitir o resistir en el cargo.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha mantenido este viernes su respaldo a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y ha asegurado que no mintieron sobre las reuniones con la exmilitante del PSOE Leire Díez porque ambas no hablaron en sus encuentros de nada relativo a una presunta trama de corrupción que, ha dicho, "a todos nos repugna".

Guardias civiles exigen explicaciones

“Merecemos transparencia, explicaciones y respeto”, asegura en uno de sus comunicados AUGC. La asociación ha reclamado respuestas tras el comunicado de la directora general de la Guardia Civil, quien reconoció reuniones previamente negadas por el ministro Grande-Marlaska. AUGC considera que existe una evidente contradicción entre ambas versiones y una falta de transparencia que genera desconfianza tanto en la institución como en la ciudadanía. La asociación pide una comparecencia urgente del ministro y de la directora general para aclarar las incoherencias.

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A su vez, subraya que los miembros de la Guardia Civil y la sociedad merecen una conducta ejemplar y el cumplimiento estricto de los principios éticos y legales que rigen la institución. En su comunicado, el grupo de agentes ha recordado que ya denunció en 2024 al entonces director Leonardo Marcos por la presunta filtración en la investigación del caso Koldo. De esta manera, la grieta entre los agentes y la cúpula de la Benemérita se vuelve más peligrosa conforme se vinculan a más personas a los casos judiciales.