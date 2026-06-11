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El motivo por el que necesitas que tu expareja te pida perdón para poder pasar página, según una psicóloga

La experta Ainhoa Vila señala que durante el proceso de duelo es frecuente que la persona desee que se le reconozca el dolor que ha sentido

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Tras una ruptura, muchas personas reconocen necesitar una disculpa por parte de su expareja para pasar página. (Freepik)
Tras una ruptura, muchas personas reconocen necesitar una disculpa por parte de su expareja para pasar página. (Freepik)

Tras una ruptura sentimental, no siempre es el final de la relación lo que más cuesta aceptar. En muchos casos, lo que permanece durante meses o incluso años es la sensación de que algo quedó sin resolver. Las preguntas sin respuesta, las conversaciones que nunca llegaron a producirse o la ausencia de un cierre claro pueden convertirse en una carga difícil de gestionar.

Entre esas necesidades emocionales que aparecen después de una separación, una de las más frecuentes es el deseo de recibir una disculpa. Muchas personas sienten que no podrán pasar página hasta que la otra parte reconozca el daño causado. La idea de escuchar un “lo siento” parece prometer alivio, comprensión e incluso la posibilidad de cerrar definitivamente una etapa de la vida.

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Sin embargo, los especialistas en salud mental advierten de que depositar el bienestar emocional en una acción que depende de otra persona puede convertirse en una trampa. La psicóloga Ainhoa Vila (@ainhowins en TikTok) reflexiona precisamente sobre esta cuestión en uno de sus vídeos a partir de una experiencia compartida por una paciente durante una sesión terapéutica.

La búsqueda de reparación suele ser protagonista en muchos procesos de duelo. (Freepik)
La búsqueda de reparación suele ser protagonista en muchos procesos de duelo. (Freepik)

“¿Por qué necesito que mi ex me pida perdón para poder soltarlo?”, le preguntó su paciente. Según relata la psicóloga, la mujer reconocía que la relación había terminado, pero seguía sintiendo que no podía desprenderse completamente de ella. “Siento que no puedo soltar del todo porque necesito que me pida perdón. Necesito que reconozca lo que ha hecho”, le explicó.

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La búsqueda de reparación

Para la especialista, esa respuesta refleja una necesidad emocional muy concreta. “Estás esperando un perdón porque necesitas que alguien te confirme todo el dolor que tú has sentido”, le señaló a su paciente. Según explica, se trata de una reacción habitual cuando una persona experimenta una herida emocional que percibe como injusta o insuficientemente reconocida.

“Cuando alguien te hace daño y se va sin hacerse cargo, tu mente se queda intentando ordenar una historia que se ha quedado completamente abierta”, afirma Vila. En estas circunstancias aparece “una necesidad superimportante de reparación”.

Esa búsqueda de reparación suele adoptar distintas formas, aunque todas apuntan a una misma idea: obtener reconocimiento. “Que vuelva, que te mire, que te reconozca, que te diga: ‘perdóname, no supe cuidarte’”. Según la psicóloga, muchas personas imaginan esa escena porque creen que les permitiría recuperar el equilibrio perdido. “Esa escena por fin te permitiría respirar y colocaría cada cosa en su sitio”.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

Sin embargo, la realidad no siempre ofrece ese desenlace. “A veces el perdón que necesitas no llega de la persona que te ha hecho daño”, advierte. Y precisamente ahí surge uno de los principales desafíos del proceso de duelo tras una ruptura. La sensación de quedarse atrapado en la espera puede prolongar el sufrimiento y alimentar la dependencia emocional respecto a alguien que ya no forma parte de la vida cotidiana.

Por ello, Vila insiste en la importancia de no condicionar la recuperación personal a una disculpa externa. “Tu paz no puede depender de que alguien tenga la suficiente madurez para pedirte disculpas”, explica. “La pregunta quizá no sería: ¿cuándo me va a pedir perdón para poder soltar? Sino que sería: ¿cuándo voy a dejar de necesitar su perdón para empezar a validar mi propio dolor?”.

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