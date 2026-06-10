Giro inesperado en el caso Zapatero: qué implicaría que el juez Pedraz pueda utilizar los mensajes intervenidos por EEUU sobre el rescate de Plus Ultra, ¿son pruebas válidas?

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y algunos de los mensajes intervenidos en los que se le menciona (Montaje Infobae)

La investigación judicial que afecta al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por su supuesta relación con el rescate de Plus Ultra ha dado este martes un paso que puede resultar decisivo para el futuro de la causa. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha solicitado formalmente a las autoridades de Estados Unidos autorización para utilizar en un eventual juicio una serie de mensajes obtenidos de un teléfono móvil intervenido por organismos estadounidenses.

La decisión no implica ningún avance sobre el fondo del asunto ni supone una valoración sobre la responsabilidad de Zapatero. Sin embargo, sí afecta a una cuestión clave en cualquier procedimiento penal: la validez de las pruebas. Y en este caso concreto, los mensajes llegados desde Estados Unidos se han convertido en uno de los principales pilares sobre los que se sostiene la investigación.

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La historia se remonta a 2021, cuando las autoridades estadounidenses intervinieron el teléfono móvil del empresario venezolano Rodolfo Reyes en el marco de una investigación sobre presuntas tramas de corrupción y blanqueo de capitales. Durante años, el contenido de ese dispositivo permaneció fuera del alcance de la justicia española. No fue hasta este año cuando parte de esa información fue remitida a España a través de los mecanismos de cooperación internacional, coincidiendo con los continuos encontronazos entre el Gobierno de España y la Administración Trump.

A partir de ese momento, la UDEF incorporó esos mensajes a sus informes sobre el rescate de Plus Ultra, la aerolínea que recibió 53 millones de euros procedentes del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas aprobado durante la pandemia. La documentación pasó a formar parte de la investigación y acabó desempeñando un papel relevante en las diligencias que afectan al expresidente.

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Ahora, el juez quiere asegurarse de que esos mensajes puedan utilizarse llegado el momento ante un tribunal sin riesgo de que sean anulados por cuestiones formales. De ahí la petición cursada a Estados Unidos.

Por qué es tan importante que la prueba sea admitida

A simple vista puede parecer una cuestión puramente técnica, pero no lo es. En realidad, la decisión puede condicionar buena parte del recorrido futuro de la causa. Si Estados Unidos autoriza el uso judicial de esos mensajes y los tribunales españoles consideran que se han respetado todas las garantías legales, la investigación ganaría solidez. La acusación dispondría de una prueba cuya validez resultaría mucho más difícil de cuestionar durante las fases posteriores del procedimiento.

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José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno. (Eduardo Parra/Europa Press)

En los grandes procesos judiciales, especialmente cuando intervienen pruebas obtenidas en otros países, una parte importante de la batalla suele librarse precisamente en ese terreno. Antes incluso de discutir qué demuestran los documentos, las grabaciones o los mensajes, las partes suelen debatir si pueden utilizarse legalmente. Eso es exactamente lo que el juez pretende evitar.

La admisión de la prueba no significaría, en ningún caso, que los hechos investigados quedaran demostrados ni que Zapatero estuviera más cerca de una eventual condena. Una prueba admitida es simplemente una prueba que el tribunal puede valorar. La cuestión posterior consiste en determinar qué acredita realmente y qué peso tiene dentro del conjunto de evidencias.

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Pero sí tendría un efecto evidente: reduciría considerablemente las posibilidades de que una parte esencial de la investigación pudiera quedar fuera del procedimiento por problemas relacionados con su origen o con su traslado desde Estados Unidos. La consecuencia práctica sería que el debate dejaría de centrarse en si esos mensajes pueden utilizarse y pasaría a concentrarse en algo mucho más relevante: qué significan realmente.

El verdadero debate: qué demuestran los mensajes

Y ahí es donde aparece la cuestión de fondo. Porque los mensajes conocidos hasta ahora no son conversaciones mantenidas directamente por Zapatero. Lo que contienen son intercambios entre empresarios, accionistas y directivos relacionados con Plus Ultra en los que el expresidente aparece mencionado de manera recurrente mientras se desarrollaban las gestiones para lograr el rescate público de la compañía.

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Los investigadores consideran que esas conversaciones pueden constituir indicios de una intervención relevante de Zapatero en el proceso. Sin embargo, precisamente por tratarse de mensajes entre terceros, su interpretación se ha convertido en uno de los aspectos más controvertidos de toda la causa.

Entre las conversaciones difundidas figura una en la que uno de los interlocutores afirma que “nuestro pana Zapatero va detrás” del rescate. En otra aparece la frase “meterle chola al Zapa”, expresión utilizada en una conversación sobre la necesidad de acelerar determinadas gestiones relacionadas con la operación.

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También han trascendido mensajes en los que algunos participantes aseguran haber mantenido reuniones con el expresidente o con personas de su entorno. Uno de ellos afirma encontrarse “con los Zapatero y los chinos” en pleno desarrollo de las negociaciones. Otro sostiene que había hablado con Zapatero y que este le había transmitido que la operación avanzaba “viento en popa”.

Entre las conversaciones incorporadas a la investigación figura un mensaje enviado por Rodolfo Reyes en diciembre de 2020 en el que afirma que “Zapatero aquí manda”. Según la UDEF, la conversación se producía en el contexto de gestiones relacionadas con Venezuela y reflejaba la influencia que los interlocutores atribuían al expresidente en ese país.

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El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por un presunto tráfico de influencias en el rescate de la empresa Plus Ultra, ha solicitado "cooperación jurídica internacional" a Estados Unidos para utilizar "como medio de prueba" el contenido del teléfono de Rodolfo Reyes, exdirectivo de la aerolínea. (Fuente: Europa Press y EBS)

El problema jurídico radica en que una cosa es que determinadas personas hablaran de Zapatero en esos términos y otra muy distinta que esas conversaciones acrediten por sí mismas una actuación concreta susceptible de encajar en un delito de tráfico de influencias. Ahí reside precisamente la diferencia entre un indicio y una prueba concluyente.

Para los investigadores, los mensajes pueden ayudar a reconstruir relaciones, contactos y movimientos alrededor del rescate de Plus Ultra. Para una eventual defensa, en cambio, esas conversaciones podrían interpretarse como comentarios de terceros, percepciones personales, exageraciones o simples alardes sobre supuestas influencias políticas.

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