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TheGrefg, el campeón que vuelve al ring de La Velada del Año para defender el podio: “Va a ser un combate muy épico”

El creador de contenido se ve como favorito ya que tiene más experiencia

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TheGrefga
TheGrefg. (La Velada del Año VI/Página Web)

David Cánovas Martínez, conocido por millones de seguidores como TheGrefg, vuelve a protagonizar el combate estelar de La Velada del Año VI, el evento de Ibai Llanos que este 25 de julio reunirá a más de 80.000 espectadores en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, además de millones de personas siguiéndolo por internet.

No es su primera vez sobre el ring. El año pasado se estrenó con una victoria por nocaut técnico en el tercer asalto, y esa experiencia le convierte en el streamer con más recorrido de todo el cartel. Repetir como cabeza de cartel trae consigo algo más que confianza: también una presión añadida que él mismo reconoce sentir de forma distinta a la edición anterior.

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TheGrefg no ha dejado de entrenar boxeo desde su debut. Sigue trabajando bajo la dirección de César Córdoba, con el preparador físico Sergio Peinado, y considera que su nivel ha crecido de forma evidente. “Si el año pasado era un 6, este año soy un 8”, ha asegurado. Pero el reto físico de esta edición es distinto. El murciano suele rondar los 72 kilos y ha tenido que ganar masa para acercarse al límite pactado de 77 kilos, un proceso que terminó con 76,7 kilos marcados en la báscula el día del pesaje.

TheGrefga
TheGrefg. (La Velada del Año VI/Página Web)

La experiencia como principal ventaja

Si algo diferencia a TheGrefg del resto de participantes del cartel es que ya sabe lo que supone combatir ante miles de personas y millones de espectadores en streaming. Para él, esa experiencia puede ser decisiva frente a un rival más grande físicamente. “Es más grande, más pesado y va a ser un combate muy épico”, ha admitido sobre su adversario. “Pero yo tengo la experiencia a mi favor. Este año mi rival ha ocupado más espacio en mi cabeza que el del año pasado”, ha reconocido.

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Su favoritismo, sin embargo, no le hace perder la perspectiva de un deporte imprevisible. “Doy un 80% de probabilidades de ganar para mí, un 20% para mi rival. El 100% en un deporte de contacto... un golpe te puede doler mucho y te puede dejar fuera”, explica.

TheGrefga
TheGrefg. (La Velada del Año VI/Página Web)

Rivalidad sin mala sangre

Lejos de alimentar un enfrentamiento artificial, TheGrefg ha insistido durante toda la promoción en la buena relación que mantiene con su contrincante, IlloJuan, a quien conoce desde hace más de 10 años. “Estoy agradecido de pegarme con él y de ser otra vez el main event. A veces la gente piensa que para pelearte en La Velada tienes que tener beef, pero a mí me parece bonito tenerle cariño a alguien y cuando nos subimos al ring somos rivales y nos reventamos la cabeza”, ha resumido durante la presentación oficial del combate.

Ibai Llanos presenta los artistas que actuarán en 'La Velada del Año VI'.

El recuerdo del primer golpe

Antes de convertirse en el boxeador que hoy defiende el cartel de favorito, TheGrefg pasó por su propio bautismo de fuego. Recuerda su primer sparring, hace ya dos años, como uno de los momentos más duros de su preparación. “Si esta ha sido la primera hostia, yo no quiero hacer esto nunca más”, bromeaba al recordarlo. Después detalló lo ocurrido: “Se me había olvidado el bucal. Y al pegarme me torcieron la cara y me salió un moratón”. La anécdota tuvo un giro curioso que descubrió tiempo después: “Me enteré de que al chico que me pegó se le había ido la cabeza. De hecho, se sacaba su propio ojo artificial”. Su paso por Sevilla en la semana previa al combate también dejó una imagen comentada entre los aficionados al fútbol: apareció con una camiseta retro del Sevilla FC, un gesto que ha generado numerosas reacciones en redes sociales.

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