Sentadilla pistol, un ejercicio perfecto para fortalecer los glúteos y aumentar la masa muscular de tus piernas

Mujer sonriendo. (Magnific)

Hacer ejercicio es una de las mejores opciones para cuidar nuestra salud. Aunque es importante fortalecer todas las partes del cuerpo, las piernas son una de las zonas que más conviene trabajar, ya que soportan el peso corporal, están involucradas en la mayoría de movimientos diarios y son el pilar de nuestro equilibrio y estabilidad corporal.

Uno de los ejercicios más importantes para el tren inferior es la sentadilla. Este es uno de los ejercicios básicos para ganar masa muscular y, uno de los puntos positivos, es que existen numerosas variantes que involucran diferentes grupos musculares.

Una de las más beneficiosas es la sentadilla pistol ya que, al ser un ejercicio unilateral, nos permite concentrarnos en la técnica y tener un mayor rango de movimiento, motivo por el que es tan popular en crossfit o la calistenia. A pesar de esto, se puede incluir en todo tipo de rutinas de entrenamiento, por lo que puede adaptarse a todo tipo de rutinas.

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Cómo hacer correctamente la sentadilla pistol

La sentadilla pistol es un ejercicio exigente que requiere fuerza, equilibrio y movilidad. Para realizarla, hay que comenzar de pie con los pies separados al ancho de las caderas. A continuación, se eleva una pierna hacia delante mientras todo el peso del cuerpo recae sobre la otra. Desde esa posición, se flexiona lentamente la rodilla de apoyo y se desciende manteniendo la espalda recta y el abdomen contraído.

El objetivo es bajar todo lo posible sin que el talón pierda contacto con el suelo y sin que la rodilla se desplace de forma descontrolada. Después, se debe impulsar el cuerpo para regresar a la posición inicial. Si el ejercicio resulta demasiado difícil, se puede empezar sujetándose a una barra, una pared o una superficie estable hasta ganar fuerza y estabilidad.

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Una mujer realiza una sentadilla pistol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios de incluir esta sentadilla

La sentadilla pistol destaca por ser un ejercicio muy completo, ya que fortalece los cuádriceps, los glúteos, los isquiotibiales y los gemelos. Además, el abdomen y la zona lumbar permanecen activos durante todo el movimiento para estabilizar el cuerpo, lo que convierte a este ejercicio en una opción muy eficaz para desarrollar fuerza.

Al tratarse de un ejercicio monopodal, es decir, que se realiza apoyándose sobre una sola pierna, también tiene una gran transferencia a los movimientos de la vida cotidiana y a numerosos deportes, lo que le da aún más valor.

Salir a andar, subir escaleras, correr o cambiar de dirección durante una actividad física implican apoyos alternos. Entrenar este patrón de movimiento puede ayudar a mejorar el rendimiento y el control corporal, que son de gran ayuda en nuestro día a día.

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Otro de sus grandes beneficios es que permite aumentar la intensidad del entrenamiento sin necesidad de utilizar pesas ni otro tipo de material. Por ello, es una alternativa muy utilizada en disciplinas deportivas, así como por quienes entrenan en casa y buscan ejercicios exigentes que permitan aumentar la fuerza utilizando únicamente el propio peso corporal.