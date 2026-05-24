La reunión entre el director de Plus Ultra y “los Zapatero y los chinos” durante la tramitación del rescate a la aerolínea

02/03/2026 El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el Senado. (Eduardo Parra - Europa Press)

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se reunió en persona con el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y con unos empresarios de nacionalidad china en octubre de 2020, durante la tramitación del rescate de la compañía aérea por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Uno de los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía en los que se ha basado el juez de la Audiencia Nacional para citar a Zapatero como imputado en el ‘caso Plus Ultra’, y al que ha tenido acceso Infobae, recoge un cruce de conversaciones que detallan este supuesto encuentro con empresarios chinos.

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El encuentro entre Martínez Sola, “los Zapatero” y unos empresarios chinos

El informe detalla que el 14 de octubre de 2020 Martínez Sola comunicó a través de un mensaje al empresario venezolano Rodolfo Reyes, máximo accionista de Plus Ultra, que se encontraba en ese momento con “los Zapatero” y unos “chinos”. “Veremos”, le dice a Reyes, que responde: “Suerte”.

Cinco días después, el 19 de octubre de 2020, la SEPI remitió a Plus Ultra un requerimiento de subsanación adicional y aclaraciones con la intención de mejorar la solicitud inicial. Ese mismo día, Martínez Sola vuelve a conversar con Reyes, y le indica que a las 12:00 horas tenían una reunión con la sociedad estatal española y que esta les acababa de “remitir el primer correo electrónico con aclaraciones”.

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Posteriormente, ambos hablaron de un negocio con ciudadanos chinos que, según la UDEF, “por la cercanía temporal podría corresponder con la reunión que se mantuvo días atrás” y en la que supuestamente había participado Zapatero.

En estos mensajes, Martínez Sola explicó que estaban “intentando conseguir los permisos”. “De palabra han dicho que sí pero aún no lo manda aviación civil china [...]. Lo de siempre con los chinos”, añadió.

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Estas conversaciones fueron identificadas en el móvil del máximo accionista de Plus Ultra intervenido por las autoridades de Estados Unidos y remitidas a la Audiencia Nacional española.

Menos de un mes después de este supuesto encuentro presencial con empresarios chinos Plus Ultra realizó un primer pago, vinculado a un contrato de asesoramiento firmado meses antes, de 6.050 euros a Análisis Relevante, la empresa de Julio Martínez Martínez, colaborador del exlíder del PSOE.

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Los vínculos del expresidente socialista con China

La Audiencia Nacional considera que esta supuesta red de influencias de Zapatero operaba como un “lobby” global en el caso con ramificaciones más allá de España y Venezuela, que incluían a países como China, Emiratos Árabes o Suiza.

José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno. (Europa Press)

Tanto en el auto de la Audiencia Nacional en el que el juez José Luis Calama imputó al exlíder socialista, como en los informes de la UDEF aparecen también referencias al Partido Comunista Chino. La documentación revela una carta de intenciones enviada por la International Cultural Technology Resources Group Co. Ltd., empresa supuestamente vinculada a la formación gobernante en el país asiático, a la “Oficina del Presidente Zapatero” a fecha del 30 de octubre de 2023.

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Esta carta está fechada dos semanas después de que Zapatero acudiera a Pekín invitado por el Partido Comunista Chino, donde mantuvo reuniones con diferentes líderes. Tras este viaje, el expresidente español fue nombrado intermediario para la compra de petróleo venezolano por parte del Partido Comunista Chino, según recoge El Español.