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El juez que investiga a Zapatero se apoya en EEUU para blindar la prueba clave del caso Plus Ultra

José Luis Calama solicita autorización a Washington para usar como prueba la extracción de las comunicaciones del móvil de Rodolfo Reyes, accionista de la compañía

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El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (Montaje Infobae)
El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (Montaje Infobae)

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha dado un paso para blindar la principal prueba documental del caso Plus Ultra: el 5 de junio dictó un auto en el que solicita cooperación jurídica internacional a las autoridades de Estados Unidos para que el contenido del teléfono móvil del empresario venezolano Rodolfo Reyes pueda ser utilizado como medio de prueba en un eventual juicio oral, y no solo como elemento de investigación. La comisión rogatoria se tramitará con la colaboración de Eurojust.

Reyes, accionista de la aerolínea Plus Ultra y sujeto a una orden internacional de arresto, aparece de forma reiterada en el sumario de la causa en la que está investigado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por un presunto tráfico de influencias relacionado con el rescate público de 53 millones de euros que la aerolínea recibió en 2021.

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El origen de la prueba

La extracción del teléfono de Reyes procede de una operación que la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI) puso en marcha en 2018 contra una red de empresarios venezolanos y personas políticamente expuestas investigadas por blanqueo de capitales, corrupción y ocultación de activos, con participación de las autoridades de Francia, Suiza, España, Andorra y Portugal.

Óscar Puente ve a Zapatero como un "particular" sin obligaciones de cargo público. (Congreso)

Una de las líneas de esa investigación se centró en Reyes, a quien se atribuye el uso de compañías como Capital Bank, Panacorp y Dinosaur Bank para el blanqueo y la evasión de sanciones. En 2021, HSI obtuvo una extracción del teléfono del empresario que, aunque orientada inicialmente a investigar contrabando, reveló comunicaciones con instrucciones para mover fondos ilícitos, gestionar préstamos de rescate y coordinar pagos ilegales. El contenido llegó a manos de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) el 18 de marzo de 2026 y sirvió de base para los informes policiales que desembocaron en la imputación de Zapatero.

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“Nuestro pana Zapatero detrás”

Los mensajes recuperados del teléfono de Reyes dibujan una estrategia activa para lograr el rescate público. En conversaciones con Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, Reyes instó a “tocar puertas” y sugirió: “Delcy que llame a Ábalos”, en alusión a la dirigente venezolana Delcy Rodríguez y al entonces ministro de Transportes. “O alguien con Zapatero”, respondió Martínez Sola. En ese mismo intercambio, Reyes añadió que el expresidente “sirve pa’ algo” y que tenían que aprovechar la crisis. La frase más citada en el sumario es la del propio Reyes: “Si bro. Nuestro pana Zapatero detrás”.

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el empresario Julio Martínez (Montaje Infobae)
El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el empresario Julio Martínez (Montaje Infobae)

Por qué el juez necesita el permiso

Calama explica en el auto que la información facilitada por autoridades policiales extranjeras “puede servir como fuente de investigación, pero su eficacia como medio de prueba en el proceso penal requiere su adecuada incorporación a las actuaciones”. Con la comisión rogatoria, el magistrado busca obtener de Washington “autorización expresa” para que esos archivos puedan emplearse “con plenos efectos procesales” si la instrucción deriva en juicio oral, un escenario que los medios consultados describen aún como lejano.

La causa contra Zapatero apunta a una estructura más amplia. La UDEF concluyó que el expresidente “ejerce un rol de liderazgo en la red de influencia” y que existe “una estructura organizada y jerarquizada”. El juez sospecha que Zapatero y su entorno habrían cobrado entre dos y cuatro millones de euros. El expresidente, que niega haber cobrado comisiones indebidas, tiene prevista su declaración como investigado ante la Audiencia Nacional los próximos 17 y 18 de junio.

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