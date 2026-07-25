De llegar tarde a sufrir problemas técnicos: Ibai Llanos da una segunda oportunidad en La Velada del Año VI al artista que protagonizó una polémica en 2024

Ibai Llanos y los artistas para 'La Velada del Año V' (INFOBAE ESPAÑA).

La cuenta atrás ha terminado. Este sábado 25 de julio, el Estadio La Cartuja de Sevilla volverá a convertirse en el epicentro del entretenimiento con la celebración de La Velada del Año VI, el macroevento organizado por Ibai Llanos que reúne combates de boxeo, actuaciones musicales y millones de espectadores en todo el mundo. Entre los artistas más esperados del cartel figura un nombre que llega rodeado de expectación, pero también de dudas: Anuel AA. El cantante puertorriqueño regresa al escenario del evento dos años después de protagonizar uno de los momentos más polémicos que se recuerdan en la historia de La Velada.

Su presencia supone mucho más que una actuación musical. Es una auténtica reválida para un artista que en 2024 dejó una imagen muy alejada de las expectativas. Aquella noche, Anuel hizo esperar al público durante un largo periodo de tiempo antes de aparecer sobre el escenario y, cuando finalmente comenzó su concierto, las críticas no tardaron en multiplicarse. Los problemas de sonido, una interpretación muy cuestionada y el evidente malestar de los asistentes convirtieron su actuación en uno de los temas más comentados en redes sociales durante días.

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Pese a todo lo ocurrido, Ibai Llanos ha decidido volver a confiar en él. Una decisión que demuestra que el creador de contenido ha preferido mirar hacia adelante y ofrecer una segunda oportunidad a uno de los artistas urbanos más populares del panorama internacional. Ahora, con miles de personas esperando en La Cartuja y millones pendientes de la retransmisión en directo, Anuel tiene la ocasión perfecta para dejar atrás aquel episodio y demostrar que puede estar a la altura de uno de los mayores espectáculos de internet.

La actuación que acabó envuelta en la polémica

La actuación de Anuel AA en La Velada del Año IV todavía permanece en la memoria de muchos aficionados. El artista apareció con un considerable retraso respecto al horario previsto, obligando al público a esperar mucho más de lo esperado. La situación ya había generado impaciencia en las gradas, pero el concierto terminó elevando todavía más la tensión.

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Ibai Llanos presenta los artistas que actuarán en 'La Velada del Año VI'.

Las críticas se centraron en una actuación que muchos espectadores calificaron de caótica. Su voz sonó descontrolada durante varios momentos, hubo problemas técnicos y la puesta en escena no convenció a buena parte del público. Las redes sociales se llenaron rápidamente de vídeos y comentarios que cuestionaban tanto el estado del cantante como el desarrollo del espectáculo, convirtiendo su concierto en uno de los asuntos más comentados de aquella edición.

Tras la lluvia de críticas, Anuel explicó que había actuado enfermo, muy cansado y condicionado por fallos de sonido. Sin embargo, las explicaciones no evitaron que se produjera un intercambio de declaraciones con Ibai Llanos a través de las redes sociales. Durante aquellos días, la tensión entre ambos fue evidente y el cantante llegó a dedicar duras palabras al streamer, alimentando todavía más la controversia. Con el paso del tiempo, la situación terminó rebajándose y las diferencias quedaron atrás, abriendo la puerta a una reconciliación que hoy se materializa sobre el escenario.

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Vuelve Anuel AA a la Velada del Año VI

Que Anuel AA vuelva a formar parte del cartel de La Velada del Año VI demuestra que Ibai Llanos ha optado por dar prioridad al espectáculo antes que a la polémica. El creador vasco ha reunido nuevamente a algunos de los nombres más destacados de la música para acompañar una edición que aspira a batir todos los récords de audiencia, y ha decidido reservar un hueco para quien protagonizó uno de los episodios más discutidos de 2024.

Anuel AA estará cantando en la Velada del Año. (Europa Press)

La decisión no ha pasado desapercibida entre los seguidores del evento. Mientras algunos consideran que el puertorriqueño merece la oportunidad de quitarse la espina de su anterior actuación, otros recuerdan el caos vivido hace dos años y esperan comprobar si realmente ha aprendido de aquella experiencia. Precisamente esa incertidumbre convierte su actuación en uno de los momentos más esperados de la noche.

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Esta vez no habrá margen para las excusas. Con todo preparado para una nueva edición de La Velada del Año VI, Anuel AA afronta un escenario completamente distinto al de 2024. Si consigue ofrecer un concierto sólido, podrá borrar el recuerdo de uno de los mayores tropiezos de la historia del evento, según las redes sociales. Si, por el contrario, vuelve a repetir los errores del pasado, la polémica volverá a perseguirle. El balón está en su tejado y, esta noche, millones de espectadores serán testigos de si la segunda oportunidad que le ha concedido Ibai Llanos termina convirtiéndose en una historia de redención o en un nuevo capítulo de polémicas.