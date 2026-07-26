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Nuria, detective privado: “Las mujeres tenemos muchas más habilidades en nuestro sector”

La experta explica por qué cuentan con ventaja en esta profesión

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Una labor ideal para muejres
Montaje en el que aparece Nuria. (Infobae)

La demanda de detectives privados ha aumentado en los últimos años por el incremento de las bajas laborales. A pesar de que numerosos empresarios recurren a esta figura, pocos saben cómo desempeñan su labor.

Sin embargo, las redes sociales nos permiten conocer mejor su profesión gracias a la información que comparten algunos expertos. Un ejemplo de ello es la charla que han publicado Nuria y Daniel Fontanals, dos detectives privados, en redes sociales.

En la cuenta de TikTok de Daniel (@daniel_fontanals) han subido algunos fragmentos de esta conversación, en la cual han dado datos muy reveladores. “Tenemos muchas más habilidades en el mundo del detective las mujeres que los hombres”, afirma Nuria.

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Por qué tienen más habilidades las mujeres

La detective explica que muchas de las cualidades necesarias para ejercer suelen favorecer a las mujeres en determinadas investigaciones. Entre ellas destaca la capacidad de pasar más desapercibidas durante los seguimientos, una de las tareas más habituales de la profesión.

Como es evidente, en este tipo de trabajos es fundamental no llamar la atención y adaptarse al entorno para evitar que la persona investigada sospeche que está siendo vigilada.

Además de la discreción, el trabajo de detective requiere una gran capacidad de observación, paciencia y atención al detalle. Durante un seguimiento es habitual permanecer durante horas controlando los movimientos de una persona, por lo que cualquier pequeño gesto o cambio de rutina puede resultar determinante para el desarrollo de la investigación.

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El propio Daniel también lo explica en otro podcast (@UriSabatTV), destacando que las mujeres suelen despertar menos sospechas. Según cuenta, cuando una persona detecta la presencia continuada de un hombre en un mismo lugar o entrando en un portal, es más probable que desconfíe por motivos de seguridad.

En cambio, considera que una mujer joven suele generar una percepción menos amenazante, lo que facilita que pueda permanecer en el entorno sin llamar tanto la atención y recopilar más datos.

Condenan a Mercadona por no dejar a una empleada cambiar el turno para cuidar de sus hijos: la empresa contrató un detective para vigilar al marido.

Asimismo, Fontanals asegura que las mujeres también suelen desenvolverse con mayor facilidad cuando necesitan iniciar una conversación con la persona investigada o con terceros para obtener información sin levantar sospechas. A su juicio, esa capacidad para establecer una interacción de forma natural, unida a su mayor discreción durante los seguimientos, convierte a muchas detectives en profesionales especialmente eficaces.

Las cualidades que debe tener un buen detective privado

Aunque pueda parecer una profesión basada únicamente en los seguimientos, el trabajo de un detective privado exige una combinación de habilidades personales y técnicas. La capacidad de observación es una de las más importantes, ya que cualquier detalle puede resultar clave para una investigación. A ello se suman la paciencia y la perseverancia, pues en muchas ocasiones es necesario esperar durante horas sin perder la concentración.

También es fundamental contar con capacidad de análisis para interpretar correctamente la información recopilada y elaborar informes precisos. La discreción constituye otro de los pilares de la profesión, ya que el éxito de muchas investigaciones depende de pasar desapercibido. Por último, la comunicación y la inteligencia emocional ayudan a obtener información y adaptarse a todo tipo de situaciones sin levantar sospechas.

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