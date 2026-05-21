Sánchez anuncia “el mayor despliegue” para combatir los incendios este verano: más medios aéreos y mejoras laborales para las brigadas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el acto oficial de presentación del plan nacional de prevención y extinción de fuegos, en la Base Aérea, a 21 de mayo de 2026, en Torrejón de Ardoz, Madrid (España). (Alejandro Martínez Vélez/Europa Press)

Más medios, coordinación, herramientas de prevención, concienciación ciudadana y mejoras laborales para las brigadas forestales. Así ha anunciado este jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la campaña de lucha contra incendios de 2026, en la que se realizará “el mayor despliegue del Estado” para combatir “esta desgracia” que cada vez golpea con más fuerza a España.

El verano pasado, el fuego arrasó con más de 355.000 hectáreas, convirtiéndose en la peor temporada en los últimos 30 años. Una situación de emergencia que amenaza con repetirse este año debido a las altas temperaturas, que ya han comenzado a ascender de forma clara en este mes de mayo.

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Por ello, Sánchez ha señalado que la Administración General del Estado pondrá “todos los medios” a su alcance para evitar que “vuelva a suceder en cuanto a su dimensión”.

“El fuego no pide permiso, no negocia, no espera. Cada año nos golpea y desgraciadamente lo hace con más fuerza, más virulencia, llega antes, es más agresivo y más difícil de combatir”, ha señalado el presidente del Gobierno en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, donde también ha acudido Sara Aagesen, ministra de Transición Ecológica, y Margarita Robles, ministra de Defensa. “Esto no es una casualidad, es la huella de algo que nos viene alertando la ciencia desde hace muchos años, que es una emergencia climática escrita sobre nuestra tierra”. Por ello, ha vuelto a apostar por la importancia del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática.

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Bomberos trabajan en la extinción del incendio forestal en el monte Galleiro, a 6 de abril de 2026, en Ribadetea, Ponteareas, Pontevedra, Galicia (España). (Elena Fernández/Europa Press)

El despliegue del Gobierno para combatir el fuego este verano

Sánchez ha señalado que la campaña antiincendios de este año se centra en cinco pilares fundamentales: el aumento de los recursos materiales, la coordinación entre administraciones, la mejora de las herramientas de prevención, el impulso de la concienciación ciudadana y la mejora de las condiciones laborales para las brigadas forestales.

Así, a los medios ya operativos se sumarán 10 aviones anfibios con el nuevo kit apagafuegos para aeronaves A-400M de Airbus y cuatro nuevos helicópteros Chinook y dos Cougar. También drones de alta capacidad, vehículos todoterrenos, cámaras térmicas y sistemas avanzados de vigilancia y seguimiento, así como DHC-151 “en un futuro inmediato”.

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“Nuestro único enemigo es el fuego y para derrotarlo necesitamos esa unidad, esa planificación y esa capacidad de respuesta, pero sobre todo necesitamos recursos y todas las administraciones tienen que actuar en consecuencia”, ha recordado, haciendo un llamamiento a la coordinación y la “lealtad institucional”. “El fuego no distingue entre administraciones. No pregunta quién gobierna, ni entiende de colores políticos”.

Dos hidroaviones vuelan en exhibición durante el acto oficial de presentación del plan nacional de prevención y extinción de fuegos, en la Base Aérea, a 21 de mayo de 2026, en Torrejón de Ardoz, Madrid (España). (Alejandro Martínez Vélez/Europa Press)

En materia de prevención, cuya inversión ha señalado que es importante porque "salva vidas, salva espacios naturales, salva hogares”, ha destacado que se ha actualizado el índice de peligro de incendios forestales añadiendo por primera vez información del estado de la vegetación y el suelo.

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La concienciación y coordinación ciudadana también resultan fundamentales, por lo que desde el Gobierno ya se ha puesto en marcha un plan de formación de centros educativos que apuesta por la cultura de la prevención y que permitirá, según la previsión, a ocho millones de estudiantes conocer futuros oficios relacionados con la lucha contra el fuego.

Por último, Sánchez ha destacado que se va a implementar “plenamente la mejora de las condiciones de quienes combaten el fuego en primera línea, nuestras brigadas forestales (BRIF), con un nuevo convenio que refuerza sus derechos salariales y laborales”, algo que desde el sector reclaman desde hace tiempo.

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Vídeos y fotografías aéreas que muestran las zonas verdes y hectáreas que han sido consumidas por el fuego (Fuente: Greenpeace).

La campaña se adelanta al 1 de junio

Desde el Ministerio del Interior, tras la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD) del Plan Estatal de Protección Civil para Emergencias por Incendios Forestales, presidida esta mañana por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, han anunciado que la campaña estatal de verano contra incendios se va a adelantar de nuevo al 1 de junio. Así, se pretende garantizar la “plena operatividad de los medios disponibles” antes de la fase de mayor riesgo.

Esto se debe “al riesgo de que se puedan repetir siniestros de la magnitud de los del año pasado”, con el aumento de las temperaturas que ya comienza a ser notable en este mes de mayo. De hecho, según los datos registrados hasta el 15 de mayo de este 2026, se han notificado 127 incendios, frente a los 40 del mismo periodo de 2025, lo que supone un incremento del 218 %. Tres de ellos han sido grandes incendios forestales (GIF), que superan las 500 hectáreas calcinadas, y seis han tenido consecuencias para la protección civil.

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*Con información de EFE