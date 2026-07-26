Avance semanal de ‘La Promesa’ del 27 al 31 de julio: Martina y Adriano se dejarán llevar, Samuel besará a María Fernández y Petra se sentirá humillada

Avance semanal de 'La Promesa' del 27 al 31 de julio (RTVE)

El avance semanal de La promesa muestra cómo la tanda de episodios arranca con dos frentes que alteran por completo la trama: el beso entre Manuel y Julieta después de una noche de pasión y el descubrimiento de Ángela de que Máximo es su padre, una revelación que desemboca en su desaparición y tensiona a toda la familia entre el 27 y el 31 de julio, volviendo por completo tras las pausas del Mundial 2026 y La Vuelta.

Los episodios 873 a 877 concentran cinco conflictos principales en La Promesa: el plan oculto de Ciro para ganarse la confianza de Manuel y Julieta con un manual de averías, la guerra doméstica en el servicio con Tomasa, Julio y las cocineras, el beso entre Samuel y María, la relación de Martina y Adriano y la batalla en torno a Ángela y Máximo.

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El lunes 27, Ciro sorprende con una actitud inusualmente amable y propone a Julieta y Manuel elaborar un manual para averías, una idea que ambos aceptan y en la que ella se encargará de las ilustraciones. Ese acercamiento profesional convive con una maniobra paralela: Ciro y Lorenzo brindan porque su plan “ha empezado a la perfección” y el capitán se compromete a ayudarle a hacerse con los mandos.

Avance semanal de 'La Promesa' del 27 al 31 de julio (RTVE)

Lunes 27 de julio en ‘La Promesa’

Ese mismo día, Alonso teme que Máximo acabe consiguiendo que los chicos se marchen, aunque asume que puede ser ley de vida. Leocadia intenta advertir a Ángela de las manipulaciones del duque, pero la joven, lejos de darle la razón, sale en defensa de Máximo. La tensión también sube en el servicio. Petra lamenta la jugarreta de su hermana Tomasa, mientras Pía y Ricardo comparten la sensación de que les están haciendo la vida imposible sin entender el motivo.

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La autoridad de Tomasa se vuelve tiránica y provoca pequeñas trampas de las cocineras, que Cristóbal trata de contener. La revancha de las cocineras contra Julio pasa por hervir col para inundar de mal olor las cocinas, aunque la maniobra provoca nuevas quejas. Ese clima de fricción se mezcla con otro giro sentimental: tras una acumulación de tensión, Samuel besa a María y ella le corresponde, pero Carlo presencia la escena.

Martes 28 de julio en ‘La Promesa’

El martes 28, Carlo queda conmocionado por lo que ha visto. Mientras tanto, en la biblioteca, Ciro finge trabajar a fondo para que Manuel y Julieta confíen en él, al tiempo que sigue preparando su traición, y ambos pasan el día volcados en el manual. Alonso da un paso más y recrimina a Máximo que parece haber ido a La Promesa a por Curro y no a verle a él. Después comparte con Leocadia y Lorenzo su inquietud por las verdaderas intenciones del duque respecto a su hijo.

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Avance semanal de 'La Promesa' del 27 al 31 de julio (RTVE)

Mientras, Máximo insiste en acercarse a Ángela pese al rechazo constante de la joven. La jornada deja además dos golpes personales. María anuncia que su hija se llamará Jana, una noticia que todos celebran más adelante, y Petra encara a Tomasa por la trampa anterior, pero recibe a cambio un bofetón que la deja humillada.

Miércoles 29 de julio en ‘La Promesa’

El miércoles 29, Petra no responde a la agresión y acepta en silencio la explicación de Tomasa, que asegura haberse convertido en lo que es por culpa de ella. Carlo sigue pendiente del beso entre María y Samuel, mientras que ella percibe que algo le ocurre, pero él no le confiesa la causa. En paralelo, la guerra en el servicio de La Promesa continúa con nuevas dosis de verdura escondida en la comida de Julio, que la detesta. Ricardo advierte a las cocineras de que están yendo demasiado lejos, pero la mala suerte hace que Cristóbal escuche la conversación.

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La relación entre Martina y Adriano se intensifica. Primero viven su historia lejos de Jacobo y, esa misma noche, ella lo sorprende y ambos terminan haciendo el amor, incapaces de contenerse más. La revelación decisiva llega cuando Máximo le confiesa a Leocadia cuál es su auténtico plan: quiere llevarse a Ángela para apartarla de su influencia. La joven escucha la conversación a escondidas y descubre así, de la peor forma, que el duque es su padre.

Jueves 30 de julio en ‘La Promesa’

Avance semanal de 'La Promesa' del 27 al 31 de julio (RTVE)

El jueves 30, Cristóbal adopta una posición inesperada y se muestra a favor de que las cocineras de La Promesa sigan fastidiando a Julio con la verdura. Julieta, por su parte, confiesa a Manuel los celos que sintió al conocer el nombre elegido para la hija de María Fernández, y Pía traslada a Ricardo la reacción de Leocadia al enterarse. La desaparición de Ángela pasa a ser el centro de todo. Manuel asegura que no notó nada extraño en la joven cuando regresaban de la cena, Leocadia acusa a Lorenzo recordándole que ya la secuestró una vez y Curro vuelve del cuartel sin noticias.

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Ese mismo día en La Promesa, Ciro deja ver su verdadero tono con Julieta y Manuel. La reprende por haber salido a cenar sin consultarle, aunque ella le responde que lo prioritario es encontrar a Ángela, y después exige cobrar por el manual, lo que abre un choque directo con Manuel. La crisis por el bautizo de Jana se agrava a la vez. María pide a Samuel que sea él quien la bautice, pero Carlo se incomoda ante esa posibilidad y trata de aplazar la ceremonia.

Viernes 31 de julio en ‘La Promesa’

El viernes 31, La Promesa cerrará con Manuel manteniendo su negativa a pagar a Ciro por el manual y Julieta se alía con el heredero del marquesado frente a él. Las desavenencias entre ambos hombres se agravan hasta el punto de que, cuando Julieta intenta mediar, Ciro la manda callar y después, fuera de sí, está a punto de golpearla. Carlo comunica por fin a María que no quiere que Samuel bautice a la niña y se inventa que lo hará un familiar suyo. Cristóbal, además, intenta convencer a María de que aproveche el bautizo para casarse con Carlo, pero ella sigue esquivando esa posibilidad.

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'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

La búsqueda de Ángela continúa sin resultado. Curro y Leocadia comparten su desesperación, él acusa a Lorenzo y el capitán lo niega, mientras Máximo intenta convencer a Leocadia de que su preocupación por la joven es sincera. La semana culmina con más amenazas cruzadas en el servicio y nuevas revelaciones íntimas. Con la complicidad de Cristóbal, las cocineras siguen colando verdura a Julio hasta que él acaba descubriéndolo. Teresa avisa a Petra de que Tomasa está preguntando a todos por ella y por el refugio, y Petra le desvela a Martina que vio su beso con Adriano.