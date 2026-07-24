España

El hijo de una mujer de 94 años ofrece un alquiler barato y el precio dependerá del tiempo que la inquilina pase con su madre

El piso en cuestión se encuentra en la casa de la nonagenaria, ubicada en Münster, en Suiza. El anuncio especifica que la oferta va dirigida exclusivamente a mujeres, según la prensa local

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Hombre, mujer anciana, sala, sofá, mesa de centro, tazas de café, pasteles, chimenea, reloj de cuco, ventana, montañas, alfombra.
Un hombre de mediana edad conversa con su madre anciana mientras ambos se sientan en el sofá de un salón acogedor. (Imagen Ilustrativa Infobae generada con IA)

A los jóvenes el precio de la vivienda les quita el sueño; a los más mayores, la soledad. La solución a tales problemas estructurales de la sociedad no son los atajos, pero consciente de la desesperación por ambas partes, un hombre suizo ha publicado un anuncio de alquiler con una condición poco habitual: el precio del arrendamiento de un apartamento de cuatro habitaciones dependerá de cuánto tiempo pase la inquilina con su madre de 94 años, viuda y diagnosticada con depresión. El caso fue publicado por el periódico suizo Walliser Bote.

El piso en cuestión se encuentra en la casa de la nonagenaria, ubicada en Münster, un pueblo en el valle de Conches. El hijo de la propietaria aclara en el anuncio que no busca a una cuidadora profesional, sino a una persona dispuesta a compartir un café de vez en cuando, acompañar a la anciana en algunas compras o simplemente estar presente. El acuerdo sobre las prestaciones y su equivalencia en una rebaja del alquiler se formalizaría en un contrato separado.

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La iniciativa refleja una realidad que Pro Senectute Suiza, la principal organización nacional de apoyo a las personas mayores, documenta con cifras: alrededor de 90.000 personas de más de 85 años sufren soledad en el país, lo que equivale a más de un tercio de ese grupo de edad. Entre los mayores de 65 años, la proporción se sitúa en torno al 24%. La soledad, advierte la organización, no es un malestar menor: quienes la padecen tienen una esperanza de vida más baja, mayor riesgo de hipertensión y depresión, y una probabilidad hasta un 50% más elevada de desarrollar demencia.

Münster, en Suiza. ( Switzerland Tourism)
Münster, en Suiza. ( Switzerland Tourism)

La situación es similar en España, donde el 20% de las personas mayores de 75 años sufre soledad no deseada, un problema que afecta más a las mujeres y se concentra en las grandes ciudades. Según los últimos informes del Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada, este sentimiento crece con la edad y la pérdida de seres queridos.

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Una oferta solo para mujeres

En el caso de la mujer de 94 años de Münster, los médicos ya han establecido el diagnóstico. La mujer atraviesa una depresión. Su deseo, según relata su hijo a Walliser Bote, es permanecer en su propia casa hasta el final de su vida, algo que resulta más viable si cuenta con una presencia cercana en el día a día.

El anuncio especifica que la oferta va dirigida exclusivamente a mujeres, según explica el diario Le Matin., que también recoge esta historia. La reducción del alquiler no está fijada de antemano: se calculará en función de los servicios pactados, que el propietario describe como “presencia amable y ayuda de vecindad”, sin ninguna obligación de asistencia sanitaria o personal.

El mercado del alquiler en Suiza figura entre los más caros de Europa. Según datos de Wüest Partner publicados por el Banco Nacional Suizo, el precio medio por metro cuadrado alcanzó los 240 francos suizos (unos 254 euros) anuales en el tercer trimestre de 2025, con picos de 400 francos en Zúrich y Ginebra. El alquiler neto de un apartamento de cuatro habitaciones rondaba los 1.708 francos mensuales a finales de 2024, según la Oficina Federal de Estadística recogida por la consultora JLL.

Y aunque todo dependerá de cómo sean los salarios, por hacer la comparación, en España, el precio medio del alquiler cerró junio de 2026 en un máximo histórico de 15,3 euros por metro cuadrado al mes, con Madrid y Barcelona a la cabeza con 23,7 y 23 euros por metro cuadrado respectivamente, según Idealista. Con estos datos encima de la mesa, puede llegar a entenderse que alguien acepte cuidar a los seres queridos de otra persona solo por tener un techo bajo el que dormir.

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