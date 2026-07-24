España

La paella que causa furor en Londres no la cocinan españoles: 1.000 raciones al día de una receta hecha con guisantes, langostinos y arroz de Valencia

El mercado gastronómico de Borough, uno de los más populares de Londres, acumula a diario largas colas para comprar una porción de paella Bomba Paella, el puesto de arroces que causa furor entre los turistas y visitantes

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La paella es el gran icono de la gastronomía valenciana y española, un símbolo culinario que ha traspasado fronteras y que todo el planeta conoce. En una u otra forma. Son bien conocidas las imágenes de arroces por el mundo, algunas con parecidos más bien anecdóticos a lo que sería una auténtica paella valenciana. Ingredientes como el chorizo, los guisantes o la cebolla se mezclan con el arroz en grandes paelleras de Estados Unidos, Japón, Alemania y Reino Unido.

Allí, en la capital inglesa, una paella en concreto ha conseguido convertirse en el fenómeno viral del momento. Miles de personas acuden a diario al mercado gastronómico de Borough, uno de los más populares de Londres, para hacer cola y comprar una porción de paella en Bomba Paella, el puesto de arroces que causa furor entre los turistas y visitantes y donde se venden más de 1.000 raciones a diario.

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Son las diez de la mañana y huele a aceite de oliva, ajo, cebolla, pimiento y tomate rallado, el tradicional sofrito de paella. También se escucha cómo las cucharas rascan el fondo de la paellera para obtener el característico ‘socarrat’. Los visitantes se acercan curiosos a observar, hacer fotos y ponerse a la cola para degustar un plato del emblemático arroz.

La paella más viral de Londres está en el mercado gastronómico de Borough (EFE/ Luis Campello)
La paella más viral de Londres está en el mercado gastronómico de Borough (EFE/ Luis Campello)

Darius Ashard, gestor del puesto, cuenta que siempre habían preparado platos de cuchara durante todo el año, como curry o distintos guisos, pero un día decidieron cocinar una paella que alguien grabó y se viralizó en redes sociales. Al día siguiente “había una cola que llegaba hasta la calle”, según dijo Ashard a la Agencia EFE. Esas largas colas se repiten ahora cada fin de semana, llueva o truene.

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Una receta española en manos multiculturales

Ninguno de los cocineros en estos fogones londinenses es español. Algunos vienen de Cuba, y todos residen en la capital londinense. Los ingredientes que utilizan son una fusión entre España y Reino Unido: el arroz bomba se importa directamente desde Valencia, pero el marisco lo traen desde Shetland, en el mar del Norte.

Otra particularidad de la receta: no usan carne de conejo ni de cerdo y tampoco usan embutidos como el chorizo. De esta manera, pueden llegar a un público más amplio, superando así sensibilidades religiosas o de otro tipo. En su lugar, el arroz se acompaña de guisantes, mejillones y langostinos o langosta.

La paella más viral de Londres se cocinan mercado gastronómico de Borough (EFE/ Luis Campello)
La paella más viral de Londres se cocinan mercado gastronómico de Borough (EFE/ Luis Campello)

Existen dos precios distintos para las raciones: 24 libras (28 euros) si la porción incluye un langostino o 27 (32 euros) si se escoge la cola de langosta. Quienes consiguen su ración, comienzan a hincar la cuchara de inmediato, pues Borough Market no cuenta siquiera con un espacio con mesas y sillas donde sentarse a comer.

La fama de Bomba Paella ha venido de la mano de redes sociales como Instagram o TikTok. En ambas plataformas se encuentran varios vídeos que indican lo “deliciosas” que están estas paellas y aseguran: “Es una parada que no te puedes perder en tu visita por Londres”. Los turistas que se acercaban a comprar una de estas raciones afirmaban que querían corroborar lo que veían en redes. “Espectacular”, afirmaron una vez saborearon el arroz.

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