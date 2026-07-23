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El trébol sin recompensa de Mbappé: máximo goleador en todas las competiciones pero sin un solo título

El delantero francés no ha conseguido sumar ni LaLiga ni la Champions con el Real Madrid; ni el Mundial 2026 con Francia

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El jugador y capitán de Francia, Kylian Mbappé (REUTERS/Paul Childs)
El jugador y capitán de Francia, Kylian Mbappé (REUTERS/Paul Childs)

Kylian Mbappé ha conseguido algo nunca antes visto en la historia del fútbol. Ningún jugador había logrado terminar una temporada como máximo goleador LaLiga, la Champions League y el Mundial en el mismo curso. Ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo, los grandes referentes del fútbol moderno, habían alcanzado esa triple corona goleadora. El delantero francés lo ha conseguido en su segunda temporada como jugador del Real Madrid, demostrando un rendimiento goleador fuera de lo común, tanto en el plano nacional como internacional. Sin embargo, no ha levando un solo título.

Mbappé se aseguró el pichichi con 25 goles en la Liga, revalidando el galardón que ya había conseguido en su primer año en el club blanco. En la Champions League, pese a la eliminación del Real Madrid en cuartos de final ante el Bayern Múnich, se mantuvo como máximo anotador del torneo, sumando un total de 15 tantos, la tercera cifra más alta alcanzada en una edición de la máxima competición europea. En la Copa del Rey, añadió dos goles más a su cuenta personal. Con la selección francesa, marcó 16 goles: diez en el Mundial, cinco en la fase de clasificación y uno en un amistoso ante Brasil. Al sumar todas las competiciones, Mbappé cerró la temporada con 58 goles.

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El impacto de Mbappé no solo se refleja en las cifras de la presente temporada. Gracias a los diez goles firmados en el Mundial, ha pasado a ser el máximo goleador histórico de los mundiales, alcanzando los 22 tantos y superando el registro de Lionel Messi, que se quedó en 21. Esta marca refuerza la dimensión internacional de su aportación y sitúa al delantero francés en una posición histórica.

El jugador del Real Madrid Kylian Mbappé (REUTERS/Kacper Pempel)
El jugador del Real Madrid Kylian Mbappé (REUTERS/Kacper Pempel)

Mbappé y la falta de títulos

A pesar de estos números extraordinarios, los títulos importantes se le han resistido desde su llegada al Real Madrid. En su primera campaña en el club, no logró sumar grandes trofeos a su palmarés. Aun así, pudo levantar la Supercopa de Europa ante el Atalanta y la Copa Intercontinental frente al Pachuca, anotando en ambas finales. Sin embargo, la Liga y la Champions siguen siendo asignaturas pendientes para el delantero, lo que ha generado debate sobre su capacidad para traducir su rendimiento individual en éxitos colectivos.

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La falta de títulos importantes puede afectar sus aspiraciones al Balón de Oro. El galardón, que reconoce al mejor futbolista del año, suele tener en cuenta tanto el rendimiento individual como los logros colectivos. En el último Mundial, el premio al Balón de Oro del torneo fue para Rodri, quien lideró a España hasta el título y desplazó en la elección a Mbappé y a Messi, los dos máximos goleadores del campeonato. Esta circunstancia ilustra cómo los títulos pueden pesar más que los goles a la hora de determinar los ganadores de los premios individuales.

Kyliam Mbappé en su primera rueda de prensa como jugador del Real Madrid, en perfecto español y tras llenar el Santiago Bernabéu para su presentación.

El deseo de Mbappé de conquistar títulos colectivos es una constante en su carrera. Sabe lo que es ganar un Mundial, lo hizo con Francia en 2018, cuando tenía solo 18 años. En el París Saint-Germain, obtuvo todos los títulos nacionales posibles. Al finalizar esa etapa, decidió no renovar y fichar por el Real Madrid, persiguiendo el sueño de levantar la Champions League y de ser reconocido como el mejor del mundo.

De cara al futuro, Mbappé trabajará bajo las órdenes de José Mourinho. El técnico portugués será el encargado de definir el papel del delantero en el equipo tras el Mundial. El nuevo entrenador tiene claro cómo será su proyecto y a medida que regresen los jugadores a Valdebebas irá encomendando una misión a cada uno de ellos. El objetivo es poner fin a la sequía de títulos que afecta al club blanco desde hace dos años y acabar con la hegemonía azulgrana.

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