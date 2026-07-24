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Carlos Lozano dice adiós a su programa de citas en Mediaset: Telecinco cancela la emisión tras un mes de bajas audiencias

La cadena ha reestructurado las tardes solamente cinco semanas después del primer capítulo de ‘Amor o lo que surja’

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Carlos Lozano (ctr.), Anabel Pantoja (izq.) y Ana Santiago (dcha.). (Mediaset)
Carlos Lozano se despide de su programa de citas. (Mediaset)

Telecinco ha decidido cancelar Amor o lo que surja apenas un mes después de su estreno, cerrando así una de sus apuestas más recientes. El programa, presentado por Carlos Lozano, no ha conseguido captar la atención del público ni alcanzar los datos de audiencia necesarios para mantenerse en parrilla. La última entrega se emitirá el viernes 31 de julio, poniendo fin a una aventura televisiva que no ha logrado replicar el éxito de espacios de citas previos como Mujeres y Hombres y Viceversa.

El formato, dirigido a un público juvenil y amante de los realities románticos, propuso una mecánica basada en dos jóvenes, los “Diamantes”, que recibían a diez pretendientes dispuestos a conquistarles mediante citas, pruebas, bailes y ceremonias de eliminación. Pese a los esfuerzos de Lozano y la participación de Anabel Pantoja y Ana Santiago como consejeras del amor, los resultados han sido insuficientes.

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Durante la primera semana, el programa logró un 6,5% de cuota y 586.000 espectadores, pero esa cifra cayó rápidamente, estabilizándose en torno al 5% y llegando a mínimos diarios del 4,6%. La media mensual (5,6% de share y poco más de medio millón de espectadores) quedó muy por debajo de la media de Telecinco, en un verano marcado por la fuerte competencia del Mundial de fútbol en TVE y el liderazgo de Sueños de libertad en Antena 3.

Reestructuración de las tardes y ajuste de la parrilla

Con la cancelación de Amor o lo que surja, Telecinco se ve obligada a reorganizar sus tardes a partir del lunes 3 de agosto. La franja que ocupaba el dating show pasará a estar cubierta por El verano se mueve, el magacín presentado por Ion Aramendi y Kike Quintana, que adelantará su inicio a las 15:55 horas y ampliará su duración. A continuación, ¡De Lunes a viernes! con Santi Acosta y Beatriz Archidona, también modificará su horario, comenzando a las 17:45 y extendiendo su presencia en pantalla. La tarde se completará con ¡Allá tú! a las 20:00 horas, que mantiene su horario habitual, seguido por la edición nocturna de Informativos Telecinco a las 21:00.

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Mediaset España presenta una promoción especial centrada en "El Rosco" de "Pasapalabra", reforzando su apuesta por el icónico concurso. El video destaca la popularidad y el atractivo de esta prueba para la audiencia.

La cadena de Mediaset había confiado en que el formato pudiera revitalizar una franja vespertina históricamente difícil, pero la respuesta del público ha obligado a tomar medidas drásticas en tiempo récord. El desenlace de Amor o lo que surja confirma las dificultades de la televisión en abierto para fidelizar a la audiencia con nuevas propuestas de entretenimiento y la necesidad constante de ajustar la programación ante los cambios de hábitos y la fuerte competencia de otros canales y eventos deportivos.

El final del ‘dating show’ de Carlos Lozano

El recorrido de Amor o lo que surja ha sido especialmente breve para un espacio que aspiraba a convertirse en un nuevo referente de la televisión de citas en España. En apenas cinco semanas, el programa ha visto cómo el interés inicial se diluía, arrastrado por datos de audiencia insuficientes y la consolidación de ofertas rivales en la sobremesa. El formato, presentado como heredero de los realities románticos del pasado, no logró conectar con el público objetivo ni ofrecer una alternativa convincente frente a la programación de la competencia.

Anabel Pantoja regresó a la televisión con ‘Amor… ¡O lo que surja!’ (Europa Press)
El programa cierra sue misión (Europa Press)

El hueco que deja el programa en la parrilla obliga a Telecinco a apostar por la estabilidad y el refuerzo de sus magacines y concursos ya consolidados. El nuevo esquema vespertino, que adelanta y amplía tanto El verano se mueve como ¡De Lunes a viernes!, busca recuperar terreno y audiencia en una franja en la que la cadena sigue sin encontrar la fórmula definitiva para garantizar el éxito y la fidelidad del público.

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