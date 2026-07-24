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Anticorrupción pide al juez Calama ampliar el estudio de tasación de las joyas de Zapatero para determinar su valor real de mercado y su fecha de fabricación

La petición fue realizada por la fiscal Elena Lorente y busca que la joyería Ansorena, encargada de la valoración preliminar, profundice en el análisis gemológico de las piezas halladas en el despacho del expresidente

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Anticorrupción pide ampliar el estudio y la tasación de las joyas de Zapatero para conocer su valor actual de mercado (Europa Press)
Anticorrupción pide ampliar el estudio y la tasación de las joyas de Zapatero para conocer su valor actual de mercado (Europa Press)

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, una ampliación del análisis sobre las joyas intervenidas en una caja fuerte ubicada en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero, en la calle Ferraz de Madrid.

La petición, presentada por la fiscal Elena Lorente, pretende que la joyería Ansorena, responsable de la valoración preliminar, realice un informe gemológico más detallado con el objetivo de precisar su valor real de mercado y la fecha de engarce de cada pieza. El cálculo inicial sitúa la tasación de las joyas en torno a 1,3 millones de euros, aunque la Fiscalía considera que el valor podría ser aún mayor.

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Zapatero aún no ha explicado el origen de las joyas

El pasado 17 de junio, Rodríguez Zapatero compareció ante el juez y aseguró que aportaría información sobre el origen y la procedencia de las joyas en un plazo de una semana o diez días. Sin embargo, más de un mes después de esa declaración y tras casi dos meses desde que el juez Calama acordase su imputación, el expresidente no había presentado ningún documento al respecto en el juzgado, limitándose a defender su inocencia sin aportar más explicaciones.

Ha sido en una entrevista emitida este jueves en el programa Mañaneros 360, de Televisión Española, donde Rodríguez Zapatero se ha referido por primera vez en público a este asunto. Durante la conversación, negó las acusaciones que pesan sobre él y defendió la legalidad de sus actuaciones. Según explicó, las joyas localizadas en la caja fuerte de su despacho forman parte de un “regalo de cortesía personal” recibido “sin afán patrimonial” hace años, un obsequio de un país que no quiso identificar.

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La Agencia Tributaria ha acordado personarse en la pieza del 'caso Plus Ultra' sobre las joyas halladas en el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, después de que el juez de la Audiencia Nacional que investiga la causa, José Luis Calama, le ofreciera formar parte al considerarla "potencial perjudicada".

En sus declaraciones, el expresidente aseguró que no existió intención de ocultar las joyas ni ánimo de obtener ningún beneficio patrimonial. “Es una historia sin intención, sin afán patrimonial, es un regalo de cortesía personal tengo que ser muy prudente, no tenían uso ni destino ni hemos pensado en el valor que tenían”, sostuvo en la entrevista, asegurando también que las piezas incautadas le producen “alergia” como respuesta a la pregunta de si las piensa recuperar. También cuestionó la tasación incorporada al procedimiento e insistió en que será objeto de contradicción pericial: “La tasación que consta en las actuaciones será sometida a contradicción con un nuevo análisis pericial”.

Pese a las explicaciones ofrecidas, Zapatero evitó dar detalles sobre el contexto en el que recibió el regalo, ni si la entrega tuvo lugar durante una visita institucional o privada. Tampoco confirmó la fecha exacta en la que recibió las joyas, un dato relevante para la investigación y para determinar si los posibles delitos que se le atribuyen estarían prescritos.

Durante la entrevista, el periodista Javier Ruiz preguntó de forma directa por el país y la persona que hicieron el obsequio. Zapatero rehusó responder, argumentando que prefiere proporcionar esa información primero en sede judicial. Reiteró que dará todas las explicaciones requeridas ante el juez Calama y defendió que aceptar ese tipo de obsequios podría haber constituido “un error”, que quizás habría tomado una decisión diferente a la que tomó en su día. Aun así, defendió que el que aceptar un regalo tal vaya o no en contra del Código de Buen Gobierno aprobado durante su propia etapa como presidente depende de “la interpretación” que se haga del mismo.

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