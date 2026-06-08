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Fran Sánchez, psicólogo: “La ruptura de un ‘casi algo’ puede doler tanto o más que el final de una relación de años”

El fin de un “casi algo” significa perder todas aquellas primeras veces que nunca llegaron

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El psicólogo Fran Sánchez habla sobre las rupturas de los "casi algo" (Montaje Infobae / @minddtal)
El psicólogo Fran Sánchez habla sobre las rupturas de los "casi algo" (Montaje Infobae / @minddtal)

Según la “lógica” del amor (si es que tal existe), cuanto más larga ha sido una relación, más intensa debería ser la herida de la ruptura. Sin embargo, las relaciones no entienden de matemáticas, pues la realidad es mucho más compleja: algunas historias que apenas comienzan pueden dejar cicatrices emocionales tan profundas como las de vínculos consolidados durante años.

Las llamadas relaciones incipientes, los “casi algo” o los romances que terminan antes de desarrollarse plenamente se han convertido en una experiencia cada vez más común, especialmente en una época marcada por las aplicaciones de citas y los vínculos rápidos. Aunque desde fuera puedan parecer relaciones menores, quienes las atraviesan describen con frecuencia una sensación de pérdida difícil de explicar a su entorno. El resultado es que muchas personas terminan cuestionando la legitimidad de su propio sufrimiento.

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Sobre esta cuestión reflexiona el psicólogo Fran Sánchez (@minddtalk) en un vídeo publicado en sus redes sociales. En él aborda un fenómeno que muchas personas reconocen, pero que pocas veces se analiza con profundidad: por qué una ruptura temprana puede llegar a doler tanto.

“La ruptura de un casi algo o de una relación que apenas comenzaba muchas veces puede doler tanto o más que el final de una relación de años”, explica Sánchez. A primera vista, la afirmación puede parecer contradictoria. Sin embargo, el psicólogo señala que existen mecanismos emocionales que ayudan a comprender este fenómeno.

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La pérdida de un futuro imaginado

Tal y como expone Sánchez, cuando una relación larga termina, el dolor suele estar asociado a la pérdida de una realidad concreta: experiencias compartidas, rutinas, proyectos y una persona que ocupaba un lugar central en la vida cotidiana. Pero en las relaciones breves aparece otro tipo de duelo. “Cuando termina algo que apenas estaba comenzando, también duele perder todo aquello que imaginaste y creíste que iba a llegar a ser”, afirma.

La diferencia fundamental reside en que el vínculo no ha tenido tiempo de desarrollarse ni de mostrar todas sus posibles caras. La historia se interrumpe cuando aún estaba cargada de expectativas. “Duele no haber tenido tiempo de exprimir la relación. Duele sentir que no se ha luchado lo suficiente, que todavía no se habían quemado todos los cartuchos”, señala.

El fin de un “casi algo” es un duelo por las posibilidades perdidas en el que no solo se lamenta a la persona, sino también el futuro que se había comenzado a construir mentalmente. Los viajes imaginados, las conversaciones pendientes, las experiencias compartidas que nunca llegaron a producirse o la curiosidad por descubrir quién podía llegar a ser el otro dentro de la propia vida se convierten en elementos centrales de la pérdida.

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Las primeras veces que nunca llegaron

En ese sentido, Sánchez destaca que “duelen todos los planes que todavía no habían ocurrido, todas las primeras veces que nunca llegaron, todas las conversaciones que se quedaron sin tener”. Es un sufrimiento que, paradójicamente, nace de la ausencia de experiencias y no de su acumulación.

Otro factor importante es la idealización. Mientras que las relaciones largas suelen atravesar etapas de desgaste, conflictos e incompatibilidades que ayudan a construir una visión más realista de la pareja, los vínculos breves pueden terminar antes de que aparezcan esos elementos. “Muchas veces termina cuando la imagen del otro todavía está llena de posibilidades, todavía está idealizada y casi intacta”, explica el psicólogo.

Esa percepción idealizada puede hacer más difícil aceptar el final, ya que no existe una lista clara de decepciones o problemas sobre la que apoyarse para justificar la ruptura. Lo que desaparece es, precisamente, una versión potencialmente perfecta de la relación.

Por eso, los expertos insisten en que no existe una medida objetiva para el dolor sentimental. La duración de una historia no determina automáticamente la intensidad del duelo. Como concluye Sánchez, “no podemos avergonzarnos ni invalidarnos por estar sufriendo mucho por una que ha sido algo más breve y fugaz”. Al fin y al cabo, “muchas veces no lloramos solo a una persona, lloramos una historia ilusionante que ni siquiera tuvo tiempo de existir”. Una pérdida invisible para muchos, pero profundamente real para quien la experimenta.

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