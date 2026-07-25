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Todas las razones por las que Julio Iglesias no quiere volver a España y vende su mansión de Galicia: “Está muy cabreado”

La noticia de la venta de la propiedad en Piñor, Ourense, adquirida apenas un año atrás, confirma la voluntad del cantante de cortar lazos residenciales con su país

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Julio Iglesias no quiere regresar a su país. (Europa Press)
Julio Iglesias no quiere regresar a su país. (Europa Press)

La decisión de Julio Iglesias de no regresar a España y desprenderse de su mansión gallega marca un giro en la vida del cantante, que desde hace meses mantiene distancia física y emocional con su país natal. El entorno de Iglesias sostiene que el artista se encuentra profundamente afectado por la repercusión de las graves acusaciones mediáticas que han golpeado su imagen pública desde enero. Aunque ha habido rumores sobre posibles visitas o incluso el regreso del cantante para inaugurar un museo en Ojén, su círculo más próximo lo desmiente categóricamente y afirma que no tiene intención de volver ni siquiera de vacaciones.

La noticia de la venta de la propiedad en Piñor, Ourense, adquirida apenas un año atrás, confirma la voluntad de Iglesias de cortar lazos residenciales con España. Según El mundo, la mansión, que fue reformada bajo la supervisión de su esposa, Miranda Rijnsburger, se ha convertido en el epicentro de las gestiones familiares recientes. Miranda y algunos de sus hijos han viajado a Galicia estos días, probablemente para ultimar detalles relativos a la transacción inmobiliaria. El inmueble, descrito como una casa de piedra con absoluta privacidad, cuenta con siete dormitorios, trece baños, dos edificaciones auxiliares y una parcela de más de 16 mil metros cuadrados. También dispone de una piscina especialmente adaptada y un lago artificial.

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Iglesias, que reside la mayor parte del año en Bahamas y gestiona sus inversiones a través de una estructura empresarial internacional, ha optado por priorizar su bienestar y privacidad. La venta del inmueble gallego y el abandono de cualquier plan de regreso se presentan así como una reacción a la presión mediática y al daño irreparable que, según sus allegados, ha sufrido su reputación.

Por estos motivos no quiere volver a España

La postura de Julio Iglesias frente a la posibilidad de volver a España se ha endurecido desde que las acusaciones sobre su conducta personal acapararon titulares. Según El Economista, personas de su entorno aseguran que el cantante está “muy cabreado” y que la “campaña de desprestigio” ha tenido consecuencias profundas, sobre todo en su autoestima. “Le han hecho un daño irreparable”, sostienen quienes le acompañan, según El Mundo. El propio Iglesias habría cancelado viajes previstos y transmitido su intención de no regresar mientras la situación no se resuelva de forma definitiva.

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El cantante Julio Iglesias ha roto por fin su silencio y ha lanzado este viernes un comunicado en Instagram en el que rechaza las acusaciones de agresión sexual y maltrato que han lanzado contra él dos extrabajadoras a través de varias informaciones publicadas por Eldiario.es y Univisión. El comunicado, colgado sobre las cuatro de la madrugada, responde "con profundo pesar" a las acusaciones, negando "haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer". (Fuente: Europa Press/Instagram)

Una de las razones principales que esgrimen sus allegados para explicar la venta de la mansión en Galicia es el deseo del cantante de evitar cualquier exposición pública en España. El inmueble, que había sido comprado como refugio y reformado para adaptarse a sus necesidades de movilidad, pierde sentido ahora que Iglesias no planea utilizarlo. Miranda Rijnsburger, su esposa, ha estado gestionando la venta, visitando la propiedad junto a algunos de sus hijos para agilizar el proceso.

La mansión gallega de Julio Iglesias

La casa de Piñor, adquirida por cerca de cinco millones y ahora puesta a la venta por un valor inferior, refleja el cambio de planes del artista. La propiedad está anunciada en portales exclusivos y destaca por su privacidad, lujo y adaptaciones específicas, incluyendo una piscina sin escaleras y la presencia de elementos típicos de la región, como un carro de vacas gallego en el salón. Los vecinos recuerdan anécdotas como la donación de mil euros a la fiesta de San Roque en nombre del cantante y la presencia de amigos íntimos alojados en la finca.

Lago artificial de la vivienda que ha puesto a la venta Julio Iglesias (Lucas Fox)
La vivienda que ha puesto a la venta Julio Iglesias (Lucas Fox)

Mientras tanto, Iglesias mantiene operativos otros activos internacionales, como su complejo turístico en Punta Cana y una residencia en la exclusiva isla de Indian Creek, Miami. Según fuentes consultadas por El Mundo, el artista disfruta de una rutina tranquila en Bahamas, centrada en el cuidado personal, ejercicios en el agua, paseos en carrito de golf y una vida social muy restringida a su familia y a contactos telefónicos con amigos históricos. La gestión de su patrimonio, valorado en más de 630 millones, continúa a través de sociedades offshore en las Islas Vírgenes Británicas. El cantante, que en septiembre cumplirá 83 años, dedica especial atención a su salud y bienestar, evitando cualquier exposición pública en España.

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