Una farmacéutica da la clave para evitar que las legumbres provoquen gases e hinchazón: “Prueba a meterlas bajo un chorro de agua fría”

Las legumbres son un pilar fundamental de la dieta mediterránea (Montaje Infobae / @conoceteysana_)

Las legumbres son uno de los pilares indispensables de la dieta mediterránea y de cualquier patrón alimenticio saludable y equilibrado. Sin embargo, muchas personas las evitan por las molestias digestivas que pueden provocar. La hinchazón abdominal, los gases, las flatulencias e incluso dolor son algunos de los síntomas más frecuentes que aparecen después de consumirlas.

Por los acelerados ritmos de vida, las legumbres en conserva están ganando popularidad, pese a que también pueden provocar estos efectos indeseados. No obstante, parte de estas molestias podrían explicarse por la forma en la que las consumimos, taly como asegura la farmacéutica Carlota Serra en un vídeo difundido en sus redes sociales (@conoceteysana_).

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Según Serra, la clave podría estar no en las legumbres en sí mismas, sino en el líquido de conserva que las acompaña. “En el líquido de las legumbres generalmente se acumulan los oligosacáridos no digeribles que son los que, al tomarlos, son fermentados en exceso por la microbiota”, explica. Cuando llegan al intestino, son utilizados por las bacterias que forman parte de la microbiota intestinal. Este proceso de fermentación genera gases de forma natural, aunque en algunas personas puede producirse de manera más intensa.

Cómo reducir los gases que provocan las legumbres

La buena noticia es que existe una medida sencilla que podría ayudar a reducir estas molestias. La farmacéutica recomienda eliminar el líquido de conservación antes de consumir las legumbres. “La próxima vez que vayas a comer legumbres de bote, prueba a meterlas bajo un chorro de agua fría y las lavas bien hasta que salga toda la espuma”, aconseja.

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Con este sencillo gesto se elimina gran parte del líquido en el que se acumulan estos compuestos fermentables. Un consejo fácil de aplicar que podría marcar la diferencia para quienes disfrutan de las legumbres, pero sufren habitualmente las incómodas consecuencias digestivas que a veces acompañan a su consumo.

Romina Pereiro habla acerca de los tres grupos de alimentos que no pueden faltar en una dieta equilibrada.

Los beneficios de las legumbres para la salud

Las legumbres han perdido protagonismo en la dieta de los españoles durante las últimas décadas. A pesar de ello, su consumo se ha reducido en los últimos años. Los expertos de la Fundación Española del Corazón (FEC) recuerdan que recuperar este alimento tradicional puede aportar importantes beneficios para la salud, especialmente para el sistema cardiovascular. Así lo destaca la Fundación Española del Corazón (FEC), que subraya la capacidad de las legumbres para reducir los niveles de colesterol LDL, conocido popularmente como “colesterol malo”.

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La evidencia científica respalda estos efectos. Un metaanálisis publicado en el Canadian Medical Association Journal concluyó que el consumo habitual de legumbres contribuye a disminuir significativamente el colesterol LDL, un factor estrechamente relacionado con el riesgo de enfermedad cardiovascular. Además, una investigación difundida en el American Journal of Clinical Nutrition observó que consumir cuatro raciones semanales de 100 gramos de legumbres reduce en un 14% el riesgo de sufrir cardiopatía isquémica, como infarto de miocardio o angina de pecho.

Su valor nutricional explica buena parte de estos beneficios, pues legumbres contienen entre un 17% y un 25% de proteínas vegetales y son una fuente destacada de fibra, un nutriente que ayuda a mantener niveles normales de glucosa en sangre y favorece la salud digestiva. También aportan minerales esenciales como calcio, hierro y magnesio, así como vitaminas del grupo B, especialmente tiamina, que contribuye al funcionamiento normal del corazón.

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A ello se suma su elevado contenido en hidratos de carbono complejos, que proporcionan energía de forma sostenida. Por todo ello, las legumbres continúan siendo uno de los alimentos más completos y recomendables para mantener una dieta equilibrada y proteger la salud cardiovascular.