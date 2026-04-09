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La legumbre con tanta proteína como un huevo que protege los huesos y cuida la piel

Este alimento, a menudo confundido con una verdura, es rico en vitaminas y minerales

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Legumbres (Shutterstock)
Legumbres (Shutterstock)

Entre los acompañamientos de algunos platos, existe uno sencillo pero rico en nutrientes. Aunque se trata de una legumbre, popularmente se consideran una hortaliza. Se trata de los guisantes, cuyo consumo regular puede aportar múltiples ventajas, especialmente dentro de una dieta equilibrada, según la Fundación Española de la Nutrición (FEN).

Los guisantes destacan por su contenido en proteínas. Una ración media de guisantes aporta casi tanta proteína como un huevo entero, lo cual resulta especialmente interesante para personas que siguen dietas vegetarianas o que desean reducir su consumo de alimentos de origen animal. Aunque la calidad de esta proteína es algo inferior a la del huevo, sigue siendo una fuente relevante de aminoácidos esenciales. Entre ellos se encuentran la leucina, la lisina, la fenilalanina, la arginina y la alanina, compuestos fundamentales para el mantenimiento y la reparación de los tejidos corporales, así como para diversas funciones metabólicas.

Otro aspecto positivo de los guisantes es su bajo contenido en grasa. Según la FEN, contienen menos de un gramo por ración y no aportan colesterol, lo que los convierte en un alimento adecuado para la salud cardiovascular. Este perfil los hace especialmente recomendables para personas que buscan controlar sus niveles de colesterol o prevenir enfermedades del corazón.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Plato de guisantes con jamón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde el punto de vista mineral, los guisantes son una fuente destacable de fósforo y potasio. El fósforo desempeña un papel clave en la formación de huesos y dientes, así como en la producción de energía a nivel celular. Por su parte, el potasio es esencial para el buen funcionamiento del sistema nervioso y muscular, además de contribuir al mantenimiento de una presión arterial normal.

Los guisantes, una legumbre rica en vitaminas

En cuanto a las vitaminas, los guisantes ofrecen un abanico muy interesante. Son ricos en tiamina (vitamina B1), niacina (vitamina B3), folatos (vitamina B9) y vitamina C. La tiamina es fundamental para el metabolismo energético y el correcto funcionamiento del sistema nervioso, mientras que la niacina contribuye al mantenimiento de la piel y a la reducción del cansancio y la fatiga. De hecho, el consumo de una ración de guisantes puede cubrir aproximadamente el 38 % de las ingestas recomendadas de tiamina y el 23 % de niacina en hombres jóvenes con actividad física moderada, lo que pone de manifiesto su relevancia nutricional.

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Los folatos merecen una mención especial, pues estas vitaminas son esenciales para el proceso de división celular y la formación de células sanguíneas. Además, desempeñan un papel crucial durante el embarazo, ya que contribuyen al crecimiento de los tejidos maternos. Por este motivo, se recomienda especialmente el consumo de alimentos ricos en ácido fólico durante esta etapa, y los guisantes representan una excelente opción natural para cubrir estas necesidades.

Por otro lado, la vitamina C presente en los guisantes ayuda a fortalecer el sistema inmunitario, favorece la absorción del hierro y actúa como antioxidante, protegiendo a las células del daño oxidativo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que una parte significativa de esta vitamina puede perderse durante la cocción, por lo que se recomienda optar por métodos de preparación que conserven mejor sus nutrientes, como la cocción al vapor.

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