España

Última hora de los incendios en España, en directo: focos activos en Teruel, Huesca, Guadalajara y Huelva | El fuego en Brieva (Segovia) ha calcinado más de 3.000 hectáreas

Hasta el 12 de julio han ardido 61.163 hectáreas de superficie forestal, un 52% más que la media de la última década para esas fechas

Guardar
Google icon
El incendio está lejos de ser controlado, mientras suma ya 32 pueblos evacuados con unas 1.200 personas afectadas y el dispositivo está centrado en proteger a las poblaciones
El incendio de La Mierla, en Guadalajara, se encuentra "fuera de su capacidad de extinción" (EFE/Nacho Izquierdo)

Aún no se ha terminado julio y España sufre una de las oleadas de incendios forestales más complicadas, con varios fuegos activos y una nueva ola de calor que eleva el riesgo extremo en buena parte del país. Según los últimos datos disponibles, hasta el 12 de julio han ardido 61.163 hectáreas de superficie forestal, un 52% más que la media de la última década para esas fechas, una cifra que ha seguido aumentando durante los grandes incendios registrados en los últimos días.

Ahora, el incendio más grave del año continúa siendo el declarado en La Mierla (Guadalajara), que ya roza las 29.000 hectáreas calcinadas y ha obligado a desalojar decenas de municipios. A este se suman otros focos preocupantes, como el de Brieva (Segovia) con unas 3.000 hectáreas afectadas, el de Ejulve (Teruel), que ha superado el millar de hectáreas y ha provocado evacuaciones, y otros incendios activos en Aragón que mantienen movilizados a centenares de efectivos mientras las altas temperaturas y el viento dificultan las labores de extinción.

15:57 hsHoy

La Guardia Civil está en los alrededores del incendio de La Mierla (Guadalajara) para comprobar “el estado de la carretera de Condemios de Abajo (Guadalajara) para cortar la circulación tras la extensión del incendio que ya ha arrasado cerca de 29.000 hectáreas”. Así lo ha anunciado la benemérita desde su perfil de X, en el que también ha mandado un mensaje de alerta, llamando a la población a “evitar desplazamientos innecesarios y estar atentos a las comunicaciones oficiales sobre la circulación por carretera”.

15:44 hsHoy

El incendio de Plan (Huesca) lleva cuatro días activo y amenaza el valle de Chistau con el fuego ya en los bosques del pueblo

Imagen MCBQSKRAJ5G3NLDMIBD3X2MG5A

El incendio de Plan (Huesca) mantiene el perímetro estable tras cuatro días, con entre 80 y 100 hectáreas afectadas en el valle de Chistau. La orografía solo permite intervención aérea. “La gente está asustada, porque hay una zona frente al pueblo muy querida y el fuego está empezando a entrar en ella”, ha advertido el alcalde del municipio, José Serveto.

15:28 hsHoy

Ascienden a cinco los municipios evacuados por el incendio de Selas (Guadalajara)

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales (Infocam) cifra en 10 medios aéreos, 4 terrestres y 31 efectivos el dispositivo que hay movilizado

Vista del incendio declarado este jueves en La Mierla, Guadalajara. (Nacho Izquierdo/EFE)
Vista del incendio declarado este jueves en La Mierla, Guadalajara. (Nacho Izquierdo/EFE)

La Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha ha elevado a cinco el número de municipios evacuados por el incendio forestal de Selas (Guadalajara), ya que después de Aragoncillo se han desalojado Establés, Anchuela del Campo, Concha y Torrubia, y se ha activado a la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Leer la nota completa
15:15 hsHoy

El incendio de Ejulve obliga a evacuar dos pedanías de Aliaga con el PROCINFO en nivel 2

El 112 Aragón ha ordenado la evacuación preventiva de La Cañadilla y Cirujeda, pedanías de Aliaga (Teruel), por el avance del incendio forestal de Ejulve. Las 25 personas afectadas han sido derivadas al municipio de Aliaga. El fuego, activo desde el lunes, afecta ya unas 1.100 hectáreas con un perímetro de 8 kilómetros, con el Plan PROCINFO activado en nivel 2. Molinos también fue desalojado durante la madrugada.

15:01 hsHoy

La UME se moviliza al incendio de Selas (Guadalajara) tras elevarse a nivel 2 con Aragoncillo desalojado

Medios aéreos trabajan en la extinción del incendio, a 17 de julio de 2026, en La Mierla, Guadalajara, Castilla-La Mancha (España). (Rafael Martín / Europa Press)
Medios aéreos trabajan en la extinción del incendio, a 17 de julio de 2026, en La Mierla, Guadalajara, Castilla-La Mancha (España). (Rafael Martín / Europa Press)

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha elevado a nivel 2 el incendio declarado en Selas (Guadalajara) este martes, tras originarse a las 12:29 horas en la N-211 y extenderse a terreno forestal. La Unidad Militar de Emergencias (UME) ya se ha desplazado a la zona.

El operativo ha movilizado 14 medios aéreos, 15 terrestres y 113 efectivos, con apoyo de cuatro comunidades autónomas y el Ministerio para la Transición Ecológica. El municipio de Aragoncillo, con una veintena de habitantes, ha sido evacuado al colegio Peñablanca de Molina de Aragón.

14:50 hsHoy

Andalucía activa la fase de emergencia por incendio en Almonaster la Real (Huelva) y evacúa tres aldeas

El Plan Infoca ha declarado la fase de emergencia de nivel 1 por el incendio forestal de Almonaster la Real (Huelva). El operativo de emergencia ha ordenado evacuar Las Veredas, Acebuche y Arroyo. Además, la Junta de Andalucía ha habilitado refugios para los afectados y ha suspendido el tráfico ferroviario en la zona.

Cien efectivos y catorce medios aéreos intervienen en la extinción del fuego, que afecta a una zona de eucaliptos de difícil acceso. Por ahora, la Agencia de Emergencias de Andalucía no ha registrado daños personales.

14:45 hsHoy

El trabajo durante la noche en el incendio de La Mierla (Guadalajara) consigue frenar el avance hacia Soria: se elevan a 29.000 las hectáreas calcinadas

Las condiciones en la zona continúan siendo “muy adversas”, pero ya se ha podido comenzar a pasar de la defensa al ataque del fuego en muchos flancos

El incendio en La Mierla (Guadalajara) ya ha afectado a 29.000 hectáreas. (Nacho Izquierdo/EFE)
El incendio en La Mierla (Guadalajara) ya ha afectado a 29.000 hectáreas. (Nacho Izquierdo/EFE)

El incendio en La Mierla (Guadalajara), el más grave en España en cuanto a terreno afectado en lo que va de año, continúa avanzando, pues ya son 29.000 las hectáreas calcinadas por el fuego. Sin embargo, el despliegue de más de 600 personas que ha trabajado en la zona durante la noche ha permitido que, al menos, se haya prácticamente frenado su expansión hacia Soria.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

IncendiosBomberosÚltima Hora EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas noticias

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

El millonario patrimonio de Ferran Torres, apodado ‘Tiburón’, también de los negocios: los 20 pisos por los que se le acusa de “especular” junto a su hermana

El futbolista que logró marcar el gol que ha dado su segunda estrella a España ha diversificado sus beneficios más allá del deporte

El millonario patrimonio de Ferran Torres, apodado ‘Tiburón’, también de los negocios: los 20 pisos por los que se le acusa de “especular” junto a su hermana

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Enseguida los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Avance de ‘Valle Salvaje’ del miércoles 22 de julio: Rosalía se enfrenta a las parteras y Manuela descubre que alguien ha suplantado a Braulio

El episodio del miércoles 22 llega con un cara a cara que puede cambiar el rumbo de la investigación sobre el intercambio de bebés

Avance de ‘Valle Salvaje’ del miércoles 22 de julio: Rosalía se enfrenta a las parteras y Manuela descubre que alguien ha suplantado a Braulio

La reflexión de Chuck Palahniuk, escritor de ‘El club de la lucha’, sobre el consumismo: “Solo después de haberlo perdido todo somos libres de hacer cualquier cosa”

La novela, publicada en 1996 y adaptada por David Fincher tres años después, pasó de vender apenas 5.000 ejemplares a convertirse en un fenómeno internacional

La reflexión de Chuck Palahniuk, escritor de ‘El club de la lucha’, sobre el consumismo: “Solo después de haberlo perdido todo somos libres de hacer cualquier cosa”

ÚLTIMAS NOTICIAS

Boy Olmi revivió su experiencia como el príncipe de La Cenicienta: “Uno de los peores trabajos de mi vida”

Boy Olmi revivió su experiencia como el príncipe de La Cenicienta: “Uno de los peores trabajos de mi vida”

Cuánta fibra conviene consumir según la ciencia y por qué no hay que obsesionarse con la cantidad

El fenómeno El Niño ya comenzó: alertan que el calentamiento global podría aumentar su impacto

Dónde están las mejoras económicas de las que habla el Gobierno: uno por uno, los argumentos del Vocero presidencial

Según Martín Galdeano, presidente de Ford, la venta de autos nacionales cayó 40% y la llegada de marcas chinas “está recién empezando”

INFOBAE AMÉRICA

El caballo de Troya, la espera de Penélope y mucho más: todo lo que hay que saber antes de ver ‘La Odisea’

El caballo de Troya, la espera de Penélope y mucho más: todo lo que hay que saber antes de ver ‘La Odisea’

Harry Styles cancela a última hora su concierto en São Paulo: esta es la razón

Estados Unidos aseguró que no se quedará de brazos cruzados mientras la dictadura de Nicaragua profundiza la represión

El fenómeno El Niño ya comenzó: alertan que el calentamiento global podría aumentar su impacto

6 países y escenarios con historia: la ruta real de “La Odisea”

DEPORTES

La frase de la hermana de Paredes tras el Mundial: “No tenemos la cuarta estrella, pero tenemos las Malvinas para nosotros”

La frase de la hermana de Paredes tras el Mundial: “No tenemos la cuarta estrella, pero tenemos las Malvinas para nosotros”

Tras la final del Mundial, Julián Álvarez define su futuro: las fechas límites que pusieron Atlético Madrid y Barcelona

“¿Qué pasó en el vestuario?“: el padre de Alexis Mac Allister reveló el diálogo con su hijo sobre la charla del plantel antes de jugar la final del Mundial

Josh Kerr rompe la plusmarca de la milla y lanza un nuevo desafío en el atletismo mundial

“De vuelta en casa”: Leandro Paredes regresó a Boca Juniors tras disputar el Mundial con la selección argentina