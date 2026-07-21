Última hora de los incendios en España, en directo: focos activos en Teruel, Huesca, Guadalajara y Huelva | El fuego en Brieva (Segovia) ha calcinado más de 3.000 hectáreas

El incendio de La Mierla, en Guadalajara, se encuentra "fuera de su capacidad de extinción" (EFE/Nacho Izquierdo)

Aún no se ha terminado julio y España sufre una de las oleadas de incendios forestales más complicadas, con varios fuegos activos y una nueva ola de calor que eleva el riesgo extremo en buena parte del país. Según los últimos datos disponibles, hasta el 12 de julio han ardido 61.163 hectáreas de superficie forestal, un 52% más que la media de la última década para esas fechas, una cifra que ha seguido aumentando durante los grandes incendios registrados en los últimos días.

Ahora, el incendio más grave del año continúa siendo el declarado en La Mierla (Guadalajara), que ya roza las 29.000 hectáreas calcinadas y ha obligado a desalojar decenas de municipios. A este se suman otros focos preocupantes, como el de Brieva (Segovia) con unas 3.000 hectáreas afectadas, el de Ejulve (Teruel), que ha superado el millar de hectáreas y ha provocado evacuaciones, y otros incendios activos en Aragón que mantienen movilizados a centenares de efectivos mientras las altas temperaturas y el viento dificultan las labores de extinción.