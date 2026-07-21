Última hora de los incendios en España, en directo: focos activos en Teruel, Huesca, Guadalajara y Huelva | El fuego en Brieva (Segovia) ha calcinado más de 3.000 hectáreas

Aún no se ha terminado julio y España sufre una de las oleadas de incendios forestales más complicadas, con varios fuegos activos y una nueva ola de calor que eleva el riesgo extremo en buena parte del país. Según los últimos datos disponibles, hasta el 12 de julio han ardido 61.163 hectáreas de superficie forestal, un 52% más que la media de la última década para esas fechas, una cifra que ha seguido aumentando durante los grandes incendios registrados en los últimos días.
Ahora, el incendio más grave del año continúa siendo el declarado en La Mierla (Guadalajara), que ya roza las 29.000 hectáreas calcinadas y ha obligado a desalojar decenas de municipios. A este se suman otros focos preocupantes, como el de Brieva (Segovia) con unas 3.000 hectáreas afectadas, el de Ejulve (Teruel), que ha superado el millar de hectáreas y ha provocado evacuaciones, y otros incendios activos en Aragón que mantienen movilizados a centenares de efectivos mientras las altas temperaturas y el viento dificultan las labores de extinción.
La Guardia Civil está en los alrededores del incendio de La Mierla (Guadalajara) para comprobar “el estado de la carretera de Condemios de Abajo (Guadalajara) para cortar la circulación tras la extensión del incendio que ya ha arrasado cerca de 29.000 hectáreas”. Así lo ha anunciado la benemérita desde su perfil de X, en el que también ha mandado un mensaje de alerta, llamando a la población a “evitar desplazamientos innecesarios y estar atentos a las comunicaciones oficiales sobre la circulación por carretera”.
🚨🔥Una patrulla de la #GuardiaCivil comprueba el estado de la carretera de Condemios de Abajo (Guadalajara) para cortar las circulación tras la extensión del incendio de La Mierla, que ya ha arrasado cerca de 29.000 hectáreas.— Guardia Civil (@guardiacivil) July 21, 2026
Importante evitar desplazamientos innecesarios y… pic.twitter.com/E51HqKXKoQ
El incendio de Plan (Huesca) lleva cuatro días activo y amenaza el valle de Chistau con el fuego ya en los bosques del pueblo
El incendio de Plan (Huesca) mantiene el perímetro estable tras cuatro días, con entre 80 y 100 hectáreas afectadas en el valle de Chistau. La orografía solo permite intervención aérea. “La gente está asustada, porque hay una zona frente al pueblo muy querida y el fuego está empezando a entrar en ella”, ha advertido el alcalde del municipio, José Serveto.
La Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha ha elevado a cinco el número de municipios evacuados por el incendio forestal de Selas (Guadalajara), ya que después de Aragoncillo se han desalojado Establés, Anchuela del Campo, Concha y Torrubia, y se ha activado a la Unidad Militar de Emergencias (UME).
El incendio de Ejulve obliga a evacuar dos pedanías de Aliaga con el PROCINFO en nivel 2
El 112 Aragón ha ordenado la evacuación preventiva de La Cañadilla y Cirujeda, pedanías de Aliaga (Teruel), por el avance del incendio forestal de Ejulve. Las 25 personas afectadas han sido derivadas al municipio de Aliaga. El fuego, activo desde el lunes, afecta ya unas 1.100 hectáreas con un perímetro de 8 kilómetros, con el Plan PROCINFO activado en nivel 2. Molinos también fue desalojado durante la madrugada.
La UME se moviliza al incendio de Selas (Guadalajara) tras elevarse a nivel 2 con Aragoncillo desalojado
El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha elevado a nivel 2 el incendio declarado en Selas (Guadalajara) este martes, tras originarse a las 12:29 horas en la N-211 y extenderse a terreno forestal. La Unidad Militar de Emergencias (UME) ya se ha desplazado a la zona.
El operativo ha movilizado 14 medios aéreos, 15 terrestres y 113 efectivos, con apoyo de cuatro comunidades autónomas y el Ministerio para la Transición Ecológica. El municipio de Aragoncillo, con una veintena de habitantes, ha sido evacuado al colegio Peñablanca de Molina de Aragón.
Andalucía activa la fase de emergencia por incendio en Almonaster la Real (Huelva) y evacúa tres aldeas
El Plan Infoca ha declarado la fase de emergencia de nivel 1 por el incendio forestal de Almonaster la Real (Huelva). El operativo de emergencia ha ordenado evacuar Las Veredas, Acebuche y Arroyo. Además, la Junta de Andalucía ha habilitado refugios para los afectados y ha suspendido el tráfico ferroviario en la zona.
Cien efectivos y catorce medios aéreos intervienen en la extinción del fuego, que afecta a una zona de eucaliptos de difícil acceso. Por ahora, la Agencia de Emergencias de Andalucía no ha registrado daños personales.
El incendio en La Mierla (Guadalajara), el más grave en España en cuanto a terreno afectado en lo que va de año, continúa avanzando, pues ya son 29.000 las hectáreas calcinadas por el fuego. Sin embargo, el despliegue de más de 600 personas que ha trabajado en la zona durante la noche ha permitido que, al menos, se haya prácticamente frenado su expansión hacia Soria.