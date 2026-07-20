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La psicología concluye que quienes dan las gracias a los conductores al cruzar la calle no lo hacen solo por gratitud: hay un profundo significado

Ese tipo de conducta —pequeña, espontánea, sin coste real— es lo que los psicólogos denominan comportamiento prosocial de bajo coste. No implica sacrificio, pero funciona como señal de cómo una persona se orienta hacia los demás en los espacios compartidos

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Automóvil gris detenido en paso de cebra, hombre cruzando la calle, conductor visible al volante, avenida con palmeras altas y cielo azul despejado.
Un hombre cruza un paso de cebra en una amplia avenida arbolada, con un conductor al volante que detiene su coche bajo el sol de un día caluroso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Levantar la mano para agradecer a un conductor que frena en un paso de peatones es uno de esos gestos que ocurren sin pensarlo. No hay por qué dar las gracias, puesto que es obligación del coche frenar en estos casos. Pero para quienes lo hacen, el movimiento es casi automático. La psicología lleva años estudiando ese instante, y los datos apuntan a que ese gesto revela rasgos de personalidad más profundos que la simple cortesía. El portal Purepeple publica este lunes un artículo al respecto e Infobae ha recabado información.

La conexión más documentada es con la amabilidad, uno de los cinco grandes rasgos del modelo de personalidad conocido como Big Five, desarrollado por los psicólogos Paul Costa y Robert McCrae. Según ese marco teórico, la amabilidad agrupa la cooperación, la empatía, la confianza y la tendencia al altruismo. Un estudio publicado en Personality and Social Psychology Bulletin en 2016 por Meara Habashi, William Graziano y Ann Hoover, de la Universidad de Purdue, confirmó, en tres experimentos con más de 400 participantes, que la amabilidad es la dimensión del Big Five más estrechamente asociada a las reacciones emocionales ante quienes necesitan ayuda y a las decisiones posteriores de prestarla. Los investigadores encontraron que las personas con alta amabilidad mostraban mayor preocupación empática y eran las únicas que traducían esa emoción en conducta prosocial concreta, ya fuera en tiempo voluntario o en donaciones.

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Ese tipo de conducta —pequeña, espontánea, sin coste real— es lo que los psicólogos denominan comportamiento prosocial de bajo coste. No implica sacrificio material ni esfuerzo sostenido, pero funciona como señal de cómo una persona se orienta hacia los demás en los espacios compartidos. Según una revisión publicada en Nature Scientific Reports en 2023 sobre cooperación cotidiana en ocho culturas de cinco continentes, este tipo de intercambios mínimos sigue principios transculturales compartidos: las personas responden a señales de ayuda con alta frecuencia y, cuando no lo hacen, suelen ofrecer una razón. El patrón se repite independientemente del contexto cultural.

Las personas responden a señales de ayuda con alta frecuencia y, cuando no lo hacen, suelen ofrecer una razón

Detrás del gesto también opera la gratitud disposicional, un rasgo de personalidad estable que Robert Emmons y Michael McCullough describieron en un estudio publicado en el Journal of Personality and Social Psychology en 2003. En esa investigación, titulada Apreciar lo bueno frente a las dificultades, los participantes con una orientación consciente hacia el reconocimiento de las cosas positivas mostraron mayor bienestar emocional e interpersonal que los grupos de control. Las personas con alta gratitud disposicional, según ese trabajo, tienden a notar y responder a pequeños actos de consideración —como el hecho de que un conductor haya frenado— incluso cuando la ley obliga a hacerlo.

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Qué dice la neurociencia

La neurociencia aporta otra capa de explicación. Estudios de neuroimagen funcional han mostrado que la experiencia de gratitud activa la corteza cingulada anterior y la corteza prefrontal medial, regiones del cerebro asociadas a la cognición social, la evaluación moral y el procesamiento de recompensas en interacciones interpersonales. Una investigación publicada en Plos One en 2015 por el equipo de Glenn Fox encontró que las puntuaciones de gratitud correlacionaban con la actividad en esas áreas, vinculadas tanto al placer social como a la capacidad de comprender las intenciones de los demás.

Un estudio publicado en The Journal of Neuroscience en 2018 reveló que hay personas cuyo cerebro registra con más fuerza el esfuerzo ajeno, aunque sea mínimo. Esa diferencia no es circunstancial: refleja cómo cada persona tiene “calibrada” su respuesta de gratitud. Los investigadores identificaron una zona concreta en la parte frontal e interna del cerebro que combina dos datos simultáneos —lo que le costó al otro hacer el favor y lo que tú ganaste con él— para producir la sensación de agradecimiento. Cuanto más activa está esa zona de forma habitual, más automática e intensa es la gratitud que experimenta esa persona en su vida cotidiana. Levantar la mano para agradecer al conductor sería una de las expresiones visibles de esa diferencia individual.

Agradecer a un conductor exige, aunque sea por un segundo, registrar que hay otra persona al otro lado del volante, reconocer su acción y responder a ella

La regulación emocional completa el cuadro. Las investigaciones de Roy Baumeister sobre autocontrol indican que las personas con mayor capacidad para gestionar sus estados emocionales tienden a mantenerse presentes en las interacciones breves, en lugar de atravesarlas de forma automática y distraída. Agradecer a un conductor exige, aunque sea por un segundo, registrar que hay otra persona al otro lado del volante, reconocer su acción y responder a ella. Ese proceso, mínimo en tiempo, requiere lo que los psicólogos llaman perspectiva-taking: la capacidad de situarse, aunque sea brevemente, en el punto de vista del otro.

En psicología social, este tipo de comportamiento se clasifica como refuerzo positivo: al reconocer públicamente un acto de cooperación, se refuerza la norma que lo hace posible y se contribuye a un clima de reciprocidad en los espacios compartidos. El tráfico, asociado habitualmente al estrés y la impaciencia, es uno de los entornos donde esa reciprocidad resulta más infrecuente y, por eso, más visible cuando ocurre.

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