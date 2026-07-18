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El PP presenta a sus candidatos a las provincias con 11 novedades en un acto marcado por las ganas de elecciones y los guiños al Mundial

Feijóo ha instado a los candidatos a ejercer el cargo con “decencia” y “servicio”, y ha remarcado la importancia de no caer en la pleitesía al líder del partido ni en prácticas personalistas

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Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, y Alfonso Rueda, presidente de Galicia (Europa Press)
Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, y Alfonso Rueda, presidente de Galicia (Europa Press)

El PP ha dado a conocer a los candidatos que encabezarán sus listas en las 52 capitales de provincia para las elecciones municipales del 21 de mayo de 2027. El partido ha renovado 11 de las candidaturas en las ciudades donde actualmente no gobierna. Además, 21 de los cabezas de lista son mujeres, alcanzando el 42 % de representación femenina. Alberto Núñez Feijóo se ha encargado este sábado de presentar el nuevo “equipo”.

El evento, celebrado en la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela, ha reunido a los candidatos del PP en un ambiente distendido en el que cada uno ha expuesto sus propuestas en un minuto. Según EFE, las intervenciones han incluido referencias a la final del Mundial y críticas al Gobierno, dentro de un clima de confianza de cara a las próximas elecciones municipales y generales.

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El PP ha querido presumir de diversidad y fuerza de los nuevos perfiles, y ha apostado por mantener el control en las 30 capitales donde ya gobierna, a la vez que ambiciona conquistar nuevas plazas. La formación ha destacado la importancia de renovar equipos y reforzar la presencia femenina, de cara a una cita electoral fijada para el 21 de mayo de 2027, en la que espera consolidar su posición en los gobiernos municipales de toda España.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pronuncia un discurso en un evento político ante una audiencia. Se centra en las propuestas sobre política migratoria y control de fronteras.

Feijóo pide “jugar en equipo”

El líder de la formación ha instado a los candidatos a ejercer el cargo con “decencia” y “servicio”, y ha remarcado la importancia de no caer en la pleitesía al líder del partido ni en prácticas personalistas. Feijóo ha recordado durante el acto de presentación que “no quiero que me deis la razón cuando no la tengo. Yo no quiero que me llaméis el puto amo, porque me daría vergüenza si alguno habla así”, según ha recogido EFE.

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El dirigente ha defendido que España necesita “jugar en equipo”, comparando el trabajo político con el espíritu de la selección nacional de fútbol. Feijóo ha asegurado que el Gobierno no ha priorizado el interés colectivo y ha reclamado a los suyos dar la cara por España, subrayando que el país los necesita “más que nunca”. Además, ha criticado que existan partidos que “están deseando que pierda España en la final del Mundial de Fútbol” por motivos nacionalistas e independentistas.

Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, responde a las críticas recibidas por sus declaraciones sobre la ley de nacionalidad, el absentismo laboral y las ayudas a futuros padres. "Que me da igual", afirma, asegurando que su objetivo es mejorar el país para los jóvenes.

Nuevos y viejos conocidos entre los candidatos

Según el partido, han buscado combinar la continuidad institucional de los 30 alcaldes actuales con una renovación donde han sido derrotados. Se mantienen en su puesto José Luis Martínez-Almeida (Madrid), María José Catalá (Valencia), Francisco de la Torre (Málaga), José Luis Sanz (Sevilla), Natalia Chueca (Zaragoza), José María Bellido (Córdoba), Marifrán Carazo (Granada), Carlos Velázquez (Toledo) y Gema Igual (Santander).

Han cambiado los nombres principales en 11 de las 20 capitales de la oposición donde destacan apuestas como David Fernández (León), Patricia Rodríguez (Ávila), Víctor Torres (Palencia), José Manuel Hernando (Soria) y Elvira Velasco (Zamora). Figuras de peso encabezan el liderazgo popular en el resto de territorios de la oposición como Daniel Sirera (Barcelona), Carlos García Adanero (Pamplona), Esther Martínez (Bilbao), Jimena Delgado (Las Palmas), Miguel Lorenzo (A Coruña) y Elena Candia (Lugo) con el objetivo de recuperar el poder municipal.

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