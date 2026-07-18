El pilar fundamental de Juan Carlos Rivero durante el Mundial 2026: el comentarista y la periodista Eva Armenteros disfrutan de Nueva York antes de la final

Juan Carlos Rivero y Eva Armenteros por Nueva York durante el Mundial 2026 (Instagram)

Juan Carlos Rivero apura las horas previas a la final del Mundial 2026 entre España y Argentina con una escapada por la ciudad estadounidense con su pareja, la también periodista Eva Armenteros. El narrador madrileño tendrá este domingo 19 de julio la responsabilidad de contar la segunda final mundialista de La Roja desde la televisión pública.

Ha sido la periodista quien ha mostrado ese viaje en sus redes sociales con dos publicaciones centradas en lugares como One World Trade Center, Times Square, el Empire State Building, el Soho y Chelsea, además de un mensaje que resume el momento personal de la pareja: “Alma, corazón y vida”. En las imágenes se muestran acaramelados y recorriendo juntos Manhattan. En otra publicación ha descrito la ciudad con tres adjetivos: “¡La gran manzana! Frenética, colorida, interminable”.

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La cita deportiva añade un peso singular al viaje. Rivero es la voz televisiva de España a través de Televisión Española en una final mundialista que llega 16 años después del título de 2010, una final que no narró porque aquella retransmisión íntegra correspondió a Telecinco. El periodista figura entre las voces más reconocibles del periodismo deportivo español. Desde los años 80 ha acompañado con su narración partidos de la Selección Española, finales de Champions, Copa del Rey y grandes torneos internacionales.

Juan Carlos Rivero y Eva Armenteros por Nueva York durante el Mundial 2026 (Instagram)

Su regreso a ese primer plano se confirmó en marzo de 2024, cuando RTVE le recuperó para los partidos de la selección y para las fases decisivas de la Eurocopa. Entonces explicó que esa vuelta respondía al relevo en la dirección de Deportes y lo atribuyó a la confianza de Rosana Romero: “Confía en mí y me ha recuperado para el fútbol de selecciones”. Ese retorno no se limitó a la cabina de narración. Rivero volvió también a presentar Estudio Estadio, un formato del que fue director y presentador hasta 2022 y al que regresó para retomar un papel histórico en su trayectoria.

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La pareja de Juan Carlos Rivero

La relación entre Rivero y Eva Armenteros se mantiene desde hace años bajo un perfil discreto, aunque ambos dejan ver en redes algunos episodios de su vida cotidiana. Por ejemplo, durante el cumpleaños de la periodista, el narrador le dedicó un mensaje en el que la definía así: “Hoy cumple años. Uno más de una vida llena de pasión y energía. Su paso es un torrente de luz. Mujer. Dulce, intrépida, amorosa, valiente y libre. Muy curiosa. Un regalo para agradecer a diario. Una hermosa coincidencia”.

Durante la pasada Eurocopa, ella ya había mostrado esa complicidad con un vídeo en el que lo llamaba “la voz de España” y añadía que Rivero tiene “un corazón inmenso”. Por otro lado, Armenteros fue pareja del periodista Óscar Martínez, quien copresentó las mañanas de Telecinco en El programa de Ana Rosa, y tuvo con él un hijo.

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Juan Carlos Rivero y Eva Armenteros por Nueva York durante el Mundial 2026 (Instagram)

Por su parte, la periodista ha trabajado como presentadora, reportera, coordinadora y directora de programas de televisión y documentales. Pasó por Telemadrid, en concreto por Madrid Directo, donde conoció a Martínez, y ambos participaron en ¡A bailar!, concurso durante cuya emisión ocultaron su separación para evitar una penalización contractual y firmaron el divorcio el mismo día que terminó el programa.

Las críticas a Juan Carlos Rivero

En cuanto a Rivero, su exposición pública también incluye las críticas que arrastra desde hace años por algunos fallos en antena que no tardan en hacerse virales. Él mismo ha relativizado esos errores con una defensa directa del oficio: “¿Cómo no me voy a equivocar si estoy hablando durante dos horas sin parar? Es imposible no errar nunca”.

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Parejas como Camila Yañez y Javier De Lathouwer, y María Culell y Rubén Jurado tendrán que elegir entre la camiseta y el amor durante el partido de la final del Mundial que disputarán España contra Argentina.

Por ejemplo, en los octavos de final del Mundial, cuando confundió al guardameta portugués Diogo Costa con el delantero Diogo Jota, fallecido en el verano de 2025 en un accidente de coche junto a su hermano. El lapsus se extendió con rapidez por las redes sociales y volvió a convertir su nombre en tendencia. Rivero ha contado que su propia hija, nacida de un matrimonio anterior, le envía a veces vídeos de TikTok en los que recibe críticas. “Me manda vídeos de gente dándome palos”, ha confesado con humor.