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El primer ejercicio para preparar la disuasión nuclear de Francia y Alemania con cinco aviones militares en pleno vuelo

El aterrizaje simultáneo de los aviones en la base de Nörvenich puso fin a unas maniobras aéreas que sirvieron como punto de encuentro para los ministros y altos mandos

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Dos aviones Airbus A330 MRTT "Phenix" (REUTERS/Benoit Tessier/File Photo)
Dos aviones Airbus A330 MRTT "Phenix" (REUTERS/Benoit Tessier/File Photo)

Francia y Alemania han dado un paso relevante en su política de defensa común al completar su primer ejercicio aéreo conjunto orientado a la “disuasión avanzada”. Según informó el Ministerio de defensa francés, el Comando de las Fuerzas Aéreas Estratégicas y la Luftwaffe alemana ejecutaron una maniobra de entrenamiento que no involucró armas nucleares pero sirvió como base para la preparación de posibles escenarios operativos futuros.

La operación consistió en la participación de dos cazas Rafale de la base aérea de Saint-Dizier y dos Eurofighter alemanes procedentes de la base de Nörvenich. Ambas escuadrillas se coordinaron con un avión cisterna MRTT Phenix de Francia, que permitió a los cazas realizar reabastecimiento en vuelo sobre el espacio aéreo europeo. Este tipo de actividad representa un avance técnico clave para la integración de las fuerzas aéreas de ambos países en la defensa colectiva.

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Un caza francés Dassault Rafale rueda por la pista de rodaje (REUTERS/Michael Buholzer)
Un caza francés Dassault Rafale rueda por la pista de rodaje (REUTERS/Michael Buholzer)

Maniobras conjuntas e impulso estratégico

El aterrizaje simultáneo de los aviones en la base de Nörvenich puso fin a unas maniobras aéreas que sirvieron como punto de encuentro para los ministros y altos mandos de Francia y Alemania. Coincidiendo con la celebración del Consejo Franco-Alemán de Defensa y Seguridad, el foro permitió a ambos gobiernos examinar los resultados del ejercicio y definir nuevas líneas de trabajo en materia de cooperación estratégica.

De acuerdo con la versión difundida por el Ejecutivo francés, la operación validó la capacidad operativa de los escuadrones y dejó patente la voluntad política de aplicar el acuerdo firmado en marzo por el presidente Emmanuel Macron y el canciller Friedrich Merz. Esta iniciativa constituye el primer paso operativo de la agenda bilateral, centrada en consolidar una defensa común y fortalecer la integración militar entre ambos países.

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Basada en la estrategia francesa de “disuasión avanzada”, la maniobra incluyó ejercicios de combate y coordinación aérea, sin que se contemplara el uso de armas nucleares. La colaboración entre los cazas Rafale y Eurofighter, además del MRTT Phenix, permitió a las tripulaciones comprobar la interoperabilidad de los sistemas, un aspecto clave para los equipos técnicos. El objetivo de estos ejercicios es mejorar la capacidad de respuesta conjunta ante amenazas en el continente europeo y sentar las bases de una integración militar más profunda y duradera.

Un avión A330 MRTT suministra combustible a un caza F-16 mediante su brazo de reabastecimiento (Airbus)

Cooperación tras el fracaso del FCAS

El acercamiento entre París y Berlín se produce tras la ruptura del programa conjunto Future Combat Air System (FCAS), el ambicioso proyecto para desarrollar un caza europeo de sexta generación. Ambas capitales han decidido renovar su cooperación en defensa para hacer frente a la pérdida. En la reunión ministerial celebrada en Colonia, Macron y Merz anunciaron que soldados alemanes participarán por primera vez en ejercicios nucleares franceses durante este año, un gesto que simboliza la superación de diferencias recientes y la intención de reforzar la defensa europea.

Asimismo, Alemania se incorporará a un ejercicio multinacional impulsado por Francia en otoño, en el marco de la Coalición de los Voluntarios pro-Ucrania. Los gobiernos de ambos países reiteraron su apoyo a Ucrania y se comprometieron a avanzar en iniciativas como el Main Ground Combat System y el desarrollo de capacidades conjuntas, para fortalecer la respuesta europea ante desafíos globales.

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