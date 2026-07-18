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Cancelan el entrenamiento de España por riesgo de tormenta eléctrica en la víspera de la final del Mundial 2026 contra Argentina

La final sigue en alerta por la mala calidad del aire en la ciudad

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La final está en riesgo por la calidad del aire. (AP Foto/Seth Wenig)
La final está en riesgo por la calidad del aire. (AP Foto/Seth Wenig)

Se suspende oficialmente el entrenamiento de la selección española por una alerta de tormenta eléctrica. En la víspera de la final, España no podrá ejercitarse al aire libre después de que el campo de entrenamiento fuera desalojado. No es la primera vez que esto sucede. Anteriormente, en Chattanooga, ya ocurrió un aviso similar por el que La Roja no pudo entrenar.

La sesión, prevista para las 11:00 de la mañana (hora local), en las instalaciones de Melanie Lane Training Ground, en Nueva Jersey, nunca llegó a arrancar. Tampoco lo ha hecho la selección de Lionel Scaloni, instalada en las inmediaciones de Red Bull en Nueva Jersey.

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Así, las dos selecciones tendrán que afrontar la recta final antes del inicio del partido a cubierto. Y no es la primera vez que esto le sucede a España. En Chatanooga, otra alerta por tormenta alteró los planes del equipo, y también hubo sustos en Puebla, antes del amistoso ante Perú, y en Guadalajara, donde una tormenta espectacular puso en duda el partido frente a Uruguay antes de que finalmente se pudiera disputar con normalidad.

Lamine Yamal en un entrenamiento. (Reuters/Vincent Carchietta)
Lamine Yamal en un entrenamiento. (Reuters/Vincent Carchietta)

El protocolo que manda en Nueva Jersey

La normativa del Estado es clara: si entre un relámpago y un trueno pasan menos de 30 segundos, toda actividad al aire libre debe detenerse, y no puede reanudarse hasta que hayan transcurrido al menos media hora desde la última descarga. Precisamente, los planes pasaban en principio por retrasar el inicio de los entrenamientos.

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Con el temporal descargando sin parar, la FIFA llegó a plantear una ventana alternativa entre las 12:15 y las 13:00 horas. Sin embargo, minutos después la organización decidió suspender la sesión de forma oficial. En total, la expedición española esperó unos 45 minutos a que mejorara el tiempo antes de dar el entrenamiento por perdido.

Ante la imposibilidad de pisar el césped, el combinado dirigido por Luis de la Fuente no se quedó de brazos cruzados: “El entrenamiento de la Selección Española sobre los campos de las instalaciones de Melanie Lane Training Ground de New Jersey se ha suspendido siguiendo el Protocolo de seguridad sobre tormentas de Estados Unidos. Los jugadores están teniendo una sesión de activación en las instalaciones interiores”, ha confirmado la Real Federación Española de Fútbol en un comunicado.

Entrenamiento de la selección española. (REUTERS/Albert Gea)
Entrenamiento de la selección española. (REUTERS/Albert Gea)

La final, también en riesgo

El humo de los más de 800 incendios forestales activos en Canadá ha provocado uno de los peores episodios de contaminación del aire de los últimos años en el norte y noreste de Estados Unidos, con Nueva York registrando niveles “peligrosos” o “insalubres” a menos de 48 horas de la final del Mundial 2026.

El AQI (índice de calidad del aire) es la referencia clave para una eventual decisión, aunque la FIFA no ha fijado públicamente un protocolo específico. Según el estándar habitual: por encima de 100 puntos se refuerzan las pausas de hidratación; superados los 150, se exige oxígeno disponible en el área técnica; entre 180 y 200 se estudiaría posponer el partido tras valoración médica; y por encima de 200 la indicación sería suspender o aplazar el encuentro.

De momento nadie, ni FIFA, ni España, ni Argentina, se ha pronunciado sobre una posible suspensión. La previsión meteorológica juega a favor: se esperan lluvias intensas el sábado y un frente frío el domingo que ayudarían a disipar el humo antes del partido, por lo que ninguna de las partes contempla por ahora aplazarlo.

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