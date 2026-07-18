El líder conservador del Parlamento de Alemania dimite tras tener un hijo mediante gestación subrogada

Jens Spahn, líder de la formación alemana CDU/CSU (REUTERS/Christian Mang/File Photo)

El presidente del grupo parlamentario de la Unión Cristiano Demócrata (CDU) y la Unión Social Cristiana (CSU), Jens Spahn, ha presentado este sábado su dimisión. El exministro de Sanidad y figura destacada del ala conservadora ha anunciado públicamente el nacimiento de su hijo junto a su marido, el periodista Daniel Funke, mediante gestación subrogada en Estados Unidos. Esta práctica está prohibida en Alemania y el propio partido de Spahn ratificó en febrero su rechazo a su legalización.

El anuncio, realizado a través de las redes sociales, ha desatado una ola de críticas dentro de la CDU. “Mi marido se ha convertido en papá y yo con él. Georg es toda nuestra felicidad”, expresó Spahn, acompañando el mensaje con una fotografía familiar. De inmediato, dirigentes conservadores exigieron su renuncia al considerar que había actuado en contra de la legislación vigente y de los principios defendidos por la formación.

PUBLICIDAD

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha afirmado este lunes que el 80% de los más de 900.000 ciudadanos sirios que residen en Alemania deberían regresar a su país de origen en los próximos tres años. (Fuente: DPA)

Carta de dimisión

En una carta remitida a sus compañeros y recogida por medios como Der Spiegel, Spahn ha reconocido que se ha dado cuenta de que su “felicidad personal de crear una familia” no es ”compatible” con su “cargo político”. Ha añadido que la contradicción entre su decisión privada y las expectativas sobre su papel como jefe del grupo parlamentario “se ha hecho más grande de lo que esperaba”.

Spahn, quien fue ministro de Sanidad entre 2018 y 2021, defendió durante su gestión la ley alemana que prohíbe la gestación subrogada y siempre se opuso a su legalización. “Una cosa es la doctrina pura, otra cosa es la vida”, expresó en un pódcast reciente del diario Bild, en su única declaración pública antes de la dimisión. El anuncio de la paternidad provocó reacciones inmediatas y críticas internas. “Jens Spahn me ha comunicado que dimite de la jefatura del grupo parlamentario de la CDU/CSU. La decisión es correcta y era inevitable. La credibilidad es el valor más importante en la política”, ha afirmado el canciller Friedrich Merz tras conocer la decisión de Spahn.

PUBLICIDAD

Party Place to B, 75th Berlin International Film Festival, Germany - 15 Feb 2025

Polémica desde el anuncio

La noticia del nacimiento de su hijo por gestación subrogada comenzó a viralizarse cuando su esposo, Daniel Funke, compartió en redes sociales una imagen con el recién nacido Georg. “Estuve indeciso durante mucho tiempo. Pero fue precisamente a través de esta lucha y reflexión sobre el tema que decidimos tomar este camino. Es sencillamente maravilloso”, declaró Spahn. Rápidamente se desató un fuerte debate interno en la CDU, que históricamente rechaza la gestación subrogada, y varios líderes regionales exigieron su renuncia por considerar que su ejemplo contradecía el ideario del partido.

Tanto Spahn como Funke defendieron su decisión por razones personales, pero la presión política se ha ido intensificando debido a que el propio Spahn, como ministro de Salud, había respaldado la prohibición de esta práctica. Tras reconocer la incompatibilidad entre su vida familiar y el cargo, Spahn ha optado finalmente por dejar la jefatura parlamentaria. Su partido ha apoyado la decisión, pues consideran que no puede seguir al frente del partido en el Parlamento tras una decisión que choca con su programa.

PUBLICIDAD