El circo del horror: condenados un padre y sus dos hijos que explotaron laboral y sexualmente a una familia durante cinco años en un espectáculo itinerante

La Audiencia Provincial de Cáceres. (Europa Press)

La Audiencia Provincial de Cáceres ha condenado a un padre y sus dos hijos a penas de prisión de hasta 20 años cada uno por agredir sexualmente, humillar y explotar laboralmente a una familia en situación de extrema necesidad, entre 2019 y 2024. Los hechos ocurrieron en distintas sedes itinerantes del circo en España y salieron a la luz por una denuncia formalizada en octubre de 2024. El tribunal fijó además una indemnización de 180.000 euros en favor de las víctimas por daño moral.

El expediente reconstruye en detalle cómo, desde la llegada de la familia al circo a finales de 2019, se instalaron en una caravana sin agua ni luz, permanecieron a disposición del empleador virtualmente todo el día y eran castigados física y emocionalmente ante el más mínimo incumplimiento.

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Entre las pruebas más contundentes se incluyó el contenido de videos recuperados de los teléfonos de los acusados. Uno de los segmentos exhibidos en el juicio muestra cómo, “en Nochebuena de 2023, los acusados pusieron un pie sobre el pecho de Raúl, vertieron licor en su boca mientras se encontraba semiconsciente, luego le bajaron los pantalones y expusieron sus glúteos en su rostro, mientras los hijos observaban y grababan la escena”. Otro video registra cómo los menores eran golpeados en el rostro mientras eran obligados a masturbarse entre ellos.

La Justicia declaró probado que los responsables registraron con sus teléfonos móviles varias de estas agresiones, incluidas escenas donde menores aparecen siendo forzados o golpeados durante actos de contenido sexual. Las grabaciones fueron incautadas durante el procedimiento y, según los peritos que analizaron los dispositivos, las imágenes y audios ratifican las denuncias. “Sufrían constantes agresiones -a veces diarias- a través de puñetazos, golpes en la cabeza, guantazos, agresiones con cañas de bambú, fundamentalmente por parte del padre, pero también por parte de sus hijos”, destaca la sentencia.

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Delphine Meillet, la abogada que representa a la familia de Evaëlle, afirma que «esta sentencia no tiene precedentes. Es la primera vez que se condena a un profesor por acoso escolar», tras la sentencia dictada por un tribunal de apelación contra el profesor de la niña de 11 años que se quitó la vida en 2019, al que se le ha impuesto una pena de un año de prisión con suspensión de la ejecución y la inhabilitación para ejercer la docencia.

Los tenían como esclavos

La fiscalía y las acusaciones de las víctimas reclamaron condenas por trata de personas con fines de explotación laboral y sexual, abuso sexual a menores, elaboración y tenencia de material pornográfico infantil y crímenes contra la integridad moral.

El Ministerio Público sostuvo que los condenados se valieron de la vulnerabilidad de los padres de los menores, quienes buscaron trabajo a través de un anuncio por internet en 2019. El acuerdo se presentaba como un trabajo con sueldo, vivienda y alta en la seguridad social para la familia. En la práctica, los padres y los hijos resultaron obligados a realizar tareas en horarios extendidos, sin salario ni derechos laborales, y vivían hacinados en una caravana sin servicios básicos.

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Las defensas solicitaron la absolución alegando que la incorporación laboral fue voluntaria, que las agresiones no constituían un patrón de abuso sistemático y que las pruebas electrónicas recopiladas violaron derechos de defensa. También pidieron la anulación de la causa por supuesta parcialidad del tribunal y objeciones formales sobre la obtención de las imágenes y videos.

El tribunal ha dado la razón a la acusación. Sin embargo, rechazó la calificación de “trata de personas con fines de explotación laboral y sexual”, al no acreditarse una privación total de libertad ni la obtención de réditos económicos ilegales por difusión de material. Se condenó, en cambio, por el delito de imposición de condiciones laborales abusivas y por agresiones sexuales y contra la integridad moral.

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