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Por qué es importante limpiar el arenero del gato en verano y cómo hacerlo, según los expertos

El aumento de las temperaturas favorece la proliferación de bacterias y potencia los malos olores

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La foto se hace en un cuarto de baño. Aparece la figura de una mujer, limpiando el arenero de su gato. Al lado, el gato mira atentamente la acción, tumbado sobre una alfombra.
El aumento de las temperaturas favorece la proliferación de bacterias y potencia los malos olores. (Canva)

Con la llegada del verano, las altas temperaturas no solo afectan a las personas, sino también a los animales de compañía y a sus rutinas de cuidado. En el caso de los gatos, uno de los aspectos que requiere una mayor atención durante esta época es la higiene del arenero. El calor acelera la proliferación de bacterias y potencia la aparición de malos olores, por lo que mantener una correcta limpieza resulta fundamental tanto para el bienestar del animal como para la convivencia en el hogar.

Los especialistas en bienestar felino recuerdan que los gatos son especialmente sensibles a la limpieza de su bandeja sanitaria. Un arenero sucio puede provocar rechazo a utilizarlo, favoreciendo que el animal busque otros lugares de la casa para hacer sus necesidades. Además, una higiene deficiente puede afectar al confort del felino y aumentar el riesgo de problemas de salud.

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Según el III Barómetro Felino elaborado por Sanicat, únicamente un 7,7% de los propietarios sitúa la higiene —que incluye tanto la limpieza del arenero como la elección de la arena— entre las principales prioridades en el cuidado diario de sus gatos. Sin embargo, los expertos recuerdan que este aspecto adquiere una relevancia especial durante el verano.

Un gato atigrado naranja se agacha junto a un arenero gris en el suelo de baldosas blancas, con la cola levantada y el cuerpo tenso, listo para orinar fuera.
La elección del tipo de arena también influye en el control de los olores . (Imagen Ilustrativa Infobae)

Claves para mantener el arenero fresco en verano

La elección del tipo de arena también influye en el control de los olores y en la frecuencia del mantenimiento. Los expertos, según recoge IE Mascotas, recomiendan optar por productos con una elevada capacidad de absorción y de neutralización de olores, ya que permiten mantener el arenero en mejores condiciones durante más tiempo.

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Las arenas aglomerantes y minerales suelen facilitar la retirada diaria de los residuos sólidos y de la orina compactada, lo que ayuda a conservar limpia la mayor parte del contenido de la bandeja. En cambio, las arenas vegetales o no aglomerantes requieren cambios más frecuentes, especialmente cuando las temperaturas son elevadas. Además, algunas arenas incorporan tecnologías específicas para neutralizar las moléculas responsables del mal olor.

Además de elegir una arena adecuada, los especialistas aconsejan adoptar una rutina de limpieza más constante durante el verano. Retirar los excrementos y los restos de orina aglomerada una o dos veces al día es la medida más eficaz para evitar la acumulación de olores. También recomiendan colocar el arenero en una zona fresca, ventilada y protegida de la luz solar directa, ya que el calor acelera la descomposición de los residuos y favorece la aparición de malos olores.

Un gato aparece tumbado encima de una alfombra marrón en lo que parece ser un cuarto de baño. A su lado está su arenero, desprovisto de arena. El gato lo mira con desconfianza.
Mantener una buena higiene del arenero favorece el bienestar físico del animal. (Canva)

Por último, conviene realizar el cambio completo de la arena con la frecuencia recomendada por el fabricante y limpiar periódicamente la bandeja con agua y un detergente suave, evitando productos con perfumes intensos o sustancias que puedan resultar desagradables para el gato.

Mantener una buena higiene del arenero durante el verano no solo contribuye a mejorar el ambiente del hogar, sino que también favorece el bienestar físico y emocional del felino, ayudándole a conservar unos hábitos saludables incluso en los días de más calor. Una rutina de limpieza constante, acompañada de una arena adecuada y una ubicación correcta de la bandeja, puede marcar la diferencia.

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