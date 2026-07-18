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Fedez celebra la llegada de su tercer hijo después de su polémico divorcio con Chiara Ferragni: “Ha traído luz a mi vida”

El artista italiano ha sido padre junto a Giulia Honegger, con la que empezó una relación a inicios de 2025

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Fedez junto a su mujer y su hijo
Un nuevo miembro en la familia de Fedez. (Instagram @Fedez)

La llegada de Edo, hijo del rapero italiano Fedez y la diseñadora Giulia Honegger, marca un giro en la vida personal del artista tras su mediático divorcio de Chiara Ferragni. El nacimiento, anunciado con entusiasmo en redes sociales, ha sido celebrado por el propio Fedez con un carrusel de imágenes donde se muestra junto al recién nacido y su pareja en el hospital de Milán. Entre las instantáneas destaca un dibujo realizado por Leone, hijo mayor del cantante, que revela el nombre del bebé: Edo, y que simboliza la integración de la familia en este nuevo capítulo.

El artista, de 36 años, compartió la noticia con sus seguidores acompañado de un mensaje breve: “¡Qué gran alegría!”. La frase resume el momento de plenitud que atraviesa el rapero al recibir a su tercer hijo, el primero con Giulia, tras una etapa marcada por la exposición pública y las dificultades en su vida personal. En un post de hace unos pocos días también explicó que su nueva relación “ha traído luz a su vida”. Las imágenes difundidas muestran a Fedez y Giulia contemplando al pequeño en el hospital San Raffaele de Milán, donde Giulia, de 23 años, dio a luz el pasado jueves 16 de julio.

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El nacimiento de Edo llega apenas tres meses después de que la pareja confirmara públicamente el embarazo en abril de 2026. La discreción que han mantenido durante el proceso contrasta con el estilo mediático que caracterizó etapas anteriores de la vida de Fedez. El anuncio del embarazo fue realizado a través de redes sociales con una fotografía de Giulia luciendo embarazo durante unas vacaciones. Entonces, Fedez escribió: “La vida te quita, pero también te da de formas que nunca podrías imaginar”, anticipando el cambio de ciclo que viviría en los meses siguientes.

Edo, el nuevo hermano en una familia numerosa

La llegada de Edo refuerza el concepto de familia ensamblada que Fedez ha construido junto a Giulia Honegger. Edo es el primer hijo de la pareja, pero se suma a Leone, de 8 años, y Vittoria, de 5, fruto de la relación anterior del rapero con Chiara Ferragni. Los niños han recibido la noticia del nacimiento con ilusión, como muestran los dibujos de Leone junto a la cuna del recién nacido, evidenciando el grado de integración alcanzado en este nuevo núcleo familiar.

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lA PAREJA DE fEDEZ Y EL BEBÉ
Carrusel de fotos de la paternidad de Fedez. (Instagram @fedez)

Fuentes cercanas aseguran que Giulia mantiene una excelente relación con los hijos de Fedez, algo que se ha consolidado con el tiempo y que ha sido fundamental para el equilibrio de la familia. El embarazo, anunciado en abril, se llevó con discreción y fue motivo de alegría para todos los integrantes. Tanto Leone como Vittoria han participado activamente en el recibimiento del pequeño, mostrando una convivencia positiva que ha quedado reflejada en las imágenes compartidas por el propio Fedez.

La transformación personal de Fedez tras su divorcio

La relación entre Fedez y Giulia Honegger comenzó tras el final del matrimonio del rapero con Chiara Ferragni, una ruptura que se oficializó a finales de 2024 y que estuvo acompañada de meses de litigios y atención mediática. El inicio de la nueva relación se mantuvo en el ámbito privado durante los primeros meses, hasta que la pareja fue fotografiada en Cerdeña en el verano de 2025, lo que despertó el interés de la prensa italiana.

La crisis de imagen de Chiara Ferragni, la influencer ‘perfecta’ que ha perdido 85.000 seguidores en una semana.

Giulia, cofundadora de la firma Ayme Milano, pasó de mantener un perfil bajo en el mundo de la moda a convertirse en una figura visible en el entorno social y familiar de Fedez. Su apoyo fue clave para el rapero en momentos importantes, como el Festival de Sanremo 2026, donde la pareja se mostró unida y consolidó su imagen pública. A lo largo de los últimos dos años, la relación ha avanzado con pasos medidos, priorizando la discreción y la estabilidad familiar.

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