Los trabajadores de la moda asaltan las calles: Inditex, Mango y Primark se manifiestan este sábado contra el convenio ARTE

Composición fotográfica de la entrada de Primark Gran Vía y carteles de manifestaciones del sector textil (Montaje Infobae)

Una huelga calificada de “hecho histórico”. Los trabajadores de Inditex, Mango, H&M, Tendam y Primark, entre otras firmas de moda, participarán este sábado en la huelga general convocada por UGT a nivel nacional contra el recorte de los derechos que supone el convenio nacional de grandes empresas del textil y el calzado de la Asociación de Retail Textil España (ARTE), según el sindicato.

El sindicato ha destacado que nunca se había vivido esta situación a nivel nacional y ha hecho un llamamiento a los trabajadores de las grandes empresas de moda y calzado a “salir a las calles para protestar” por el acuerdo firmado hace unos meses entre la patronal y los sindicatos CCOO y Fetico que, a su entender, “elimina derechos a muchos trabajadores de los distintos territorios, cargándose de un plumazo la negociación colectiva de los territorios y generando una desigualdad inmensa entre trabajadores antiguos y nuevos”.

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El paro general en toda España da continuidad a las movilizaciones llevadas a cabo en las últimas semanas a nivel territorial, preparando protestas frente a las tiendas de las marcas de moda y centros comerciales. En Madrid, la convocatoria comenzará a las 12:00 horas en la calle Preciados, junto a la Plaza del Callao.

Según UGT, el convenio, que continúa con puntos pendientes de aprobación, hará que muchos territorios pierdan derechos, ya que algunos serán eliminados de los convenios territoriales y no aparecen en el nuevo de ARTE o son peores para el conjunto de los trabajadores. Así, el sindicato ha señalado que la diversidad de convenios territoriales provoca que la pérdida de derechos sea distinta en cada territorio.

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Cerca de 200.000 trabajadores del sector

Además, pese a que UGT reconoce que este nuevo convenio colectivo hará que algunos territorios ganen salarialmente y en reducción de jornada, perderán en otros derechos como licencias retribuidas, complemento de IT, periodo de vacaciones o contratación. “No queremos perder ni uno sólo de los derechos actuales, nuestra pretensión es que el convenio colectivo de ARTE sea un convenio de mínimos, donde prevalezca la negociación territorial y de empresa”, han señalado.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha firmado con los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en un 3,1%

El sindicado ha denunciado que en el preacuerdo firmado se generan desigualdades entre los cerca de 200.000 trabajadores del sector, señalando también que el acuerdo establece que la diferencia salarial se integrará en un complemento ‘ad personam’, dejando abierto que dichas cantidades puedan ser absorbidas y compensadas en el futuro, lo que supondrá una pérdida de poder adquisitivo a medio plazo, con salarios congelados.

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Respecto a los salarios, UGT ha destacado que la nueva estructura posibilita la contratación de nuevo personal en condiciones económicas inferiores a las percibidas por trabajadores con mayor antigüedad, generando una “evidente” situación de sustitución de los empleados con mayor antigüedad y coste y precarización de los nuevos contratados.

La patronal asegura que el convenio promueve una mejora real

Tras conocerse las intenciones de huelga general de UGT, la Asociación de Retail Textil España ha apelado “al diálogo”, enfatizando hace un mes que el preacuerdo alcanzado estaba todavía en negociación, pero que lo acordado promueve la “equidad y mejora real” de las condiciones laborales de los trabajadores del sector y no recorta derechos.

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“El convenio aún está en negociación y requiere de diálogo responsable, ya que en este momento el texto del futuro convenio aún está en construcción. El preacuerdo promueve la equidad y mejora real de condiciones laborales”, ha asegurado la presidenta de ARTE, Ana López Casero, sobre un convenio que lleva hasta ahora más de tres años de negociación y que contó con la negativa de UGT y CIG.