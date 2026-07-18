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Qué quiere decir el proverbio árabe: “La envidia señala las virtudes del envidiado, y los defectos del envidioso”

La reflexión no habla solo de una emoción, sino de una forma de autoconocimiento más complejo

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Hombre joven con barba, túnica verde claro, sentado sobre una alfombra con los brazos cruzados. Hay pilas de libros y un atril con un libro abierto.
El significado del proverbio va más allá de definir al que tiene envidia. No sólo es una invitación a mirar dentro de uno mismo, si no a conocerse mejor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Funciona como un diagnóstico doble, pero sobre todo habla del que observa. Los proverbios árabes colman la literatura y la tradición oral. Pequeñas frases que, como esta, hacen reflexionar sobre las fortalezas humanas y las debilidades, pero mucho más allá, hablan de las cosas que se poseen y las cosas que se desean. Una de las afirmaciones más llamativas de la cultura árabe fue: “La envidia señala las virtudes del envidiado, y los defectos del envidioso”.

Una frase que a primera vista podría parecer una referencia a una emoción que el ser humano tiene desde la infancia simplemente, pero que en realidad esconde una reflexión mucho más profunda sobre cómo las personas gestionan la envidia. No se trata sólo de que una persona tenga envidia de algo, sino de algo más complejo, como es que la forma de canalizarla puede convertirse en un caramelo amargo de digerir o un impulsor para lograr aquello que deseamos ser o tener.

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La envidia como espejo: qué revela de quien la siente

Lo que hace al proverbio certero es que no condena ni absuelve a nadie. No dice que la envidia sea un vicio imperdonable ni que el envidiado sea superior. Describe un mecanismo humano: el de la comparación. La psicología contemporánea define que la envidia surge cuando una persona percibe que otra tiene algo que ella no posee y que desearía tener. Lo decisivo entonces es cómo se gestiona ese deseo, porque, por incómoda que resulte en ocasiones, funciona como una brújula que señala deseos no reconocidos.

Pintura de un rostro humano con frente, nariz y dos ojos. Los irises muestran un cielo azul con nubes, y las pupilas son círculos negros.
Recreación de "El Falso Espejo" de Magritte. El proverbio árabe propone usar la envidia como espejo en lugar de como arma (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchas veces, observar con honestidad la emoción abre una vía para conocer los deseos más profundos del ser. Y es que el proverbio árabe propone usar la envidia como espejo en lugar de como arma. La envidia puede gestionarse de manera que se convierta en comparación constante y en no distinguir lo que se desea de lo que se necesita. Por otra parte, puede ser un germen que ayude a impulsar los objetivos marcados, a seguir a alguien admirado y a crecer personalmente hasta el punto de superar tus límites.

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Por qué el proverbio sigue vigente hoy

La reflexión no ha quedado obsoleta, simplemente se ha transformado por el contexto que toca vivir. En este caso se puede analizar la envidia a través de las redes sociales, que han convertido la comparación social en una actividad permanente y casi involuntaria. La exposición constante a logros, viajes y vidas aparentes de otros crea estímulos que se traducen en envidia.

La advertencia entonces del proverbio adquiere una dimensión nueva. En un entorno diseñado para provocar comparación continua, saber leer la propia envidia se convierte en una herramienta de equilibrio psicológico. Asimismo, tener en cuenta que las redes sociales están diseñadas para que los usuarios se pasen el mayor tiempo posible consumiendo vídeos es igual de importante. Eso sí, tener envidia no convierte automáticamente a una persona en buena o mala.

Persona usando un teléfono
Las redes sociales se han convertido en un disparador de estímulos, entre ellos la envidia. (Canva)

El pensamiento árabe y el concepto de hasad

El término árabe para designar la envidia es hasad y su estudio ocupa un lugar relevante tanto en la filosofía moral islámica como en la literatura de sabiduría popular. El hasad se define como el deseo de que una bendición o virtud desaparezca del otro, ya sea para que se transfiera al que tiene envidia o simplemente para que el envidiado la pierda. Esa distinción se adelanta siglos a la clasificación psicológica moderna.

La tradición árabe también vinculó el hasad con el concepto del “mal de ojo”: la creencia de que la mirada cargada de envidia podía dañar aquello que admiraba. Más allá de su dimensión popular, esa idea encierra una observación interesante: la envidia no es un estado pasivo, sino una fuerza que afecta al que la siente y puede traducirse en conductas concretas.

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