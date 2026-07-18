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Se acerca la tercera ola de calor del verano, con temperaturas de hasta 45 grados: la Aemet confirma qué día empezará

Ante esta situación, el organismo ha pedido que se extremen las precauciones, especialmente durante las horas centrales del día

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Dos personas con un abanico y un ventilador este sábado, en Sevilla. (David Arjona/EFE)
Dos personas con un abanico y un ventilador este sábado, en Sevilla. (David Arjona/EFE)

En lo que llevamos de verano, España ha vivido dos olas de calor. Dentro de muy poco estaremos ante la tercera, que situará los termómetros en valores de incluso 45 grados. Así lo ha confirmado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que este sábado ha emitido un aviso especial por esta circunstancia.

El evento tendrá lugar especialmente en el tercio suroriental peninsular, el valle del Guadalquivir, el valle del Ebro, las depresiones del nordeste, los valles de los Pirineos y el interior de la isla de Mallorca. Comenzará el martes 21 de julio y durará al menos hasta el jueves 23 de julio.

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Los días anteriores, sin embargo, ya habrá comenzado un significativamente ascenso de las temperaturas. Así ocurre este sábado, cuando se esperan máximas muy elevadas en el interior de Andalucía, especialmente en valles y depresiones fluviales, donde se podrán superar los 40 grados. Nueva subida de los termómetros el domingo, especialmente en el tercio norte y la mitad oriental peninsular, aunque con pocos cambios en el resto.

Varias personas sentadas en una terraza, a 17 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). (David Zorrakino/Europa Press)
Varias personas sentadas en una terraza, a 17 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). (David Zorrakino/Europa Press)

El lunes también se espera que continúe la tendencia ascendente, con máximas que alcanzarán los 38-40 grados en el valle del Ebro y en depresiones del nordeste y este de Castilla-La Mancha; 39-41 en el cauce alto y medio del valle del Guadalquivir, cuenca de Genil e interior de Mallorca, y 40-42 en puntos del interior del tercio sureste. “Si bien este día no se incluye dentro del periodo de ola de calor, no se descarta que pueda acabar incluyéndose en tal, si la nueva información lo respalda”, ha indicado el organismo público.

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¿Por qué se producirá la ola de calor?

A lo largo del fin de semana, el patrón de bloqueo que actualmente está dando lugar a temperaturas muy elevadas en la mitad oriental peninsular se reforzará de nuevo con el establecimiento de una DANA al oeste de la península Ibérica.

Esta circunstancia, unida a la presencia de una circulación anticiclónica en niveles medios y altos sobre el norte de África, permitirá el movimiento de una masa de aire cálido, seco y con polvo en suspensión situándose sobre buena parte de la Península y Baleares.

Vista de la playa de Cala Cortina, Cartagena, este miércoles. (Marcial Guillén/EFE)
Vista de la playa de Cala Cortina, Cartagena, este miércoles. (Marcial Guillén/EFE)

Todo esto, en combinación con la insolación propia de esta época del año y la subsidencia, provocará un ascenso progresivo de las temperaturas que comenzará este sábado, hasta alcanzar valores muy elevados durante la primera mitad de la próxima semana, especialmente en puntos del tercio sur y sureste peninsular.

Por este motivo, la Aemet ha indicado que se espera un nivel de peligro importante durante las horas centrales del día, con noches que serán también muy cálidas. “El nivel de peligro de incendio aumentará de nuevo hasta situarse en valores extremos, lo que irá acompañado de posibles tormentas vespertinas secas en áreas de montaña”.

Máximas de hasta 45 grados

El martes, el día que comenzará presumiblemente la ola de calor, los ascensos de producirán de forma generalizada en prácticamente la totalidad de la Península, aunque con ligeros descensos en puntos de la Ibérica, litorales del levante y el nordeste de Mallorca. Durante esta jornada se pueden alcanzar los 43 grados en puntos del interior del tercio sureste e incluso localmente los 44.

Descubre por qué la percepción de la temperatura varía tanto de una persona a otra. La ciencia explica cómo factores como la genética, la grasa corporal y el estrés influyen en si eres más propenso a sentir frío o calor.

Lo mismo ocurrirá el miércoles y el jueves. Este último día se llegará a los 42-44 grados en el tercio sureste, superándose los 45 localmente. “Por tanto, se pide extremar las precauciones durante las horas centrales de esta jornada”.

Ya a partir del viernes y de cara al fin de semana se esperan descensos térmicos generalizados, aunque no se descarta que la ola de calor pudiese prolongarse más allá del jueves 23 de julio.

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