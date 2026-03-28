Amancio Ortega cumple 90 años: los negocios e inversiones del hombre más rico de España

Amancio Ortega Gaona cumple este viernes 90 años tras un nuevo año de beneficios y dividendos de récord en Inditex. Su amplia trayectoria ha ligado su figura tanto a la transformación de la industria de la moda como a la gestión de un amplio portafolio de inversiones internacionales que han trascendido el negocio textil que lo dio a conocer.

Ortega es conocido principalmente por ser el fundador de Inditex, el grupo multinacional de moda con sede en Arteixo (Galicia) que opera marcas como Zara, Massimo Dutti, Bershka, Pull&Bear u Oysho, entre otras. Su trayectoria empresarial comenzó en los años sesenta con la fundación de Confecciones Goa, dedicada a la producción de albornoces, y evolucionó con la apertura de la primera tienda Zara en 1975, un proyecto que crecería más adelante desde un único establecimiento en A Coruña (Galicia) hasta una corporación textil a nivel global.

Inditex permanece como uno de los operadores más relevantes del sector textil mundial. A pesar de haber reducido el ritmo de aperturas físicas en los últimos años, la compañía ha registrado cifras reseñables, con ventas que se aproximan a los 40.000 millones de euros y beneficios netos que superan los 6.000 millones en su último ejercicio, consolidando su posición dentro del mercado de consumo global. Ortega mantiene una participación mayoritaria en la empresa, que cotiza en el Ibex 35 y emplea a más de 160.000 personas.

Los hijos de Amancio Ortega: la heredera de Inditex Marta, la multimillonaria Sandra y Marcos.

Aunque Ortega dejó la presidencia ejecutiva de Inditex en 2011, sigue vinculándose a la compañía a través de su papel como accionista mayoritario y miembro del consejo en calidad de fundador, manteniendo un porcentaje significativo del capital social y los derechos de voto. El liderazgo operativo del grupo ha pasado a nuevas generaciones de gestores, con la presidenta actual, su hija Marta Ortega, y el resto de su estructura directiva enfocada en la adaptación del modelo de negocio a las nuevas realidades del sector.

Inversión y diversificación con Pontegadea

Además de su actividad en el sector textil, Ortega canaliza desde principios de los años 2000 gran parte de su patrimonio y dividendos de Inditex a través de Pontegadea Inversiones, su sociedad de inversión familiar. Este vehículo inmobiliario, con sede en A Coruña, gestiona una de las carteras privadas más relevantes de España, con un foco estratégico en activos inmobiliarios, infraestructura, energía y participaciones en empresas con flujos de caja estables.

Pontegadea ha acumulado una cartera de bienes raíces de primer orden en ciudades como Londres, Nueva York, Miami o Luxemburgo, además de inversiones en sectores como telecomunicaciones y energía. En los últimos años, esta diversificación se ha extendido a sectores de infraestructuras logísticas y puertos, con inversiones en grupos como PD Ports en el Reino Unido y participaciones estratégicas en operadores de logística portuaria en Australia, reflejando una estrategia que busca ingresos recurrentes y estabilidad de valor a largo plazo.

Esta trayectoria ha llevado al empresario a amasar una de las fortunas más grandes del mundo. En la lista de multimillonarios que elabora cada año Forbes, su posición ha experimentado altibajos pero sigue siendo significativa a nivel global y nacional. En la edición de 2026, Ortega figura dentro del top 10 de las personas más ricas del mundo, ocupando el puesto décimo con un patrimonio estimado en unos 148 000 millones de dólares, lo que le mantiene como la mayor fortuna individual de España y una de las más relevantes fuera del sector tecnológico que domina el ranking.