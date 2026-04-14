España

Amancio Ortega, del imperio de Inditex a ser el mayor propietario del mundo: es casero de Amazon, Primark y Meta

El fundador de Zara creó Pontegadea en 2001, coincidiendo con la salida a bolsa de Inditex, y desde entonces ha impulsado una expansión inmobiliaria internacional que no ha dejado de crecer

Guardar
El imperio inmobiliario de Amancio Ortega (Montaje Infobae)
El imperio inmobiliario de Amancio Ortega (Montaje Infobae)

El fundador de Zara y accionista mayoritario de Inditex, Amancio Ortega, se ha convertido en la persona con el patrimonio inmobiliario más grande a nivel mundial, según ha publicado Forbes este martes. A través de su sociedad inversora Pontegadea, el empresario gallego, que también es una de las personas más ricas del planeta, ha construido un imperio del ladrillo valorado en torno a 21.200 millones de euros. Un negocio paralelo al de la moda que ha crecido en los últimos años, tanto en tamaño como en rentabilidad. Su cartera ya supera los 200 inmuebles, distribuidos en más de una docena de países y con presencia en los principales centros financieros de Europa, América del Norte y Asia.

Así, el negocio de Pontegadea es, aunque no lo parezca, sencillo, pero también muy eficiente y sin mancharse las manos. La clave no está en construir, sino que su estrategia se basa en la compra de edificios de alta calidad en ubicaciones estratégicas, ya totalmente construidos y ocupados por grandes empresas. Así, en lugar de promover proyectos inmobiliarios o asumir riesgos, Ortega apuesta por activos “core”: oficinas, sedes corporativas, hoteles o centros logísticos situados en distritos financieros de primer nivel. La clave está en que estos inmuebles ya generan rentas desde el momento en el que se adquieren.

Entre los inquilinos habituales de su cartera figuran grandes corporaciones como Amazon, Primark, Spotify o Meta, entidades financieras internacionales y firmas de consultoría global, además de medios de comunicación de referencia como The Economist.

EEUU, el gran epicentro inmobiliario

Ortega fundó Pontegadea en 2001, el mismo año en el que Inditex salió a bolsa. Desde entonces, la expansión internacional del imperio inmobiliario del fundador de Zara no ha parado de crecer hasta el día de hoy. Y el epicentro es Estados Unidos, país en el que concentra más de 30 activos y lugar que se ha convertido en el principal motor de crecimiento del grupo.

Los hijos de Amancio Ortega: la heredera de Inditex Marta, la multimillonaria Sandra y Marcos.

En Nueva York, el gallego cuenta con el rascacielos 19 Dutch Street, el 666 de la Quinta Avenida o el histórico E.V. Haughwout Building. Además, también es propietario de los edificios Sabadell Financial Center y la torre residencial de lujo Veneto Las Olas de Miami, la primera ciudad americana en la que empezó a invertir en 2006. También cuenta con otras propiedades en grandes urbes como Seattle (Troy Block, en el que se ubica Amazon), Chicago o Florida, donde se ha centrado en activos residenciales de lujo y oficinas.

Y dentro de su cartera, destacan varios activos considerados los más emblemáticos por su tamaño, ubicación y relevancia empresarial. En Canadá, por ejemplo, el Royal Bank Plaza de Toronto, adquirido por alrededor de 800 millones de euros, es el activo más caro del grupo y sede principal del banco del país.

De Londres a Madrid

Aun así, Europa sigue siendo el segundo gran pilar del negocio. Reino Unido destaca por encima del resto, con Londres como centro neurálgico de la inversión del continente. Allí se encuentran varios edificios valiosos y estratégicos para su cartera de activos, como el Adelphi Building (edificio en el que se encuentra la sede de Spotify y The Economist), el The Post Building en Oxford Street o Devonshire House. Además, dentro de sus activos también está el Fibonacci Square de Dublín, adquirida por unos 550 millones de euros, y el edificio de oficinas en Paseo de la Castellana 35 de Madrid, ambos sedes de Meta de Irlanda y España, respectivamente.

En cuanto a nuestro país, aunque mantiene un importante peso con alrededor de 40 activos, ha perdido protagonismo frente al crecimiento internacional. Aun así, Madrid y Barcelona siguen concentrando propiedades de gran valor en ubicaciones como el Paseo de la Castellana de la capital - donde está la Torre Moeve en el complejo de las Cuatro Torres- o el Paseo de Gracia, donde posee varios locales. En Madrid están otros edificios de su cartera, como el número 32 de Gran Vía, en el que se encuentra la tienda Primark más grande de la capital; y en la ciudad catalana, la sede del Grupo Planeta también es propiedad del empresario.

Temas Relacionados

Amancio OrtegaZaraInditexEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Tener plantas en tu casa pueden reducir en un 96% la contaminación de tu hogar, según un estudio

Estos datos podrían cambiar la forma en que entendemos la decoración de interiores y la jardinería

Tener plantas en tu casa pueden reducir en un 96% la contaminación de tu hogar, según un estudio

Almodóvar carga contra Joaquín Sabina por la canción que publicó en 1992: “Estaba llamándole maricón a Miguel Bosé y tonta a Carmen Maura”

El supuesto homenaje de Sabina escondía, según el cineasta, “un poquito de mala leche”

Almodóvar carga contra Joaquín Sabina por la canción que publicó en 1992: “Estaba llamándole maricón a Miguel Bosé y tonta a Carmen Maura”

Kolokithokeftedes, los buñuelos de queso feta y calabacín típicos de Grecia y fáciles de hacer que el chef José Andrés sirve en su restaurante

Esta receta tiene muy poco misterio, lo que hace que todos podamos preparar estos buñuelos en casa

Kolokithokeftedes, los buñuelos de queso feta y calabacín típicos de Grecia y fáciles de hacer que el chef José Andrés sirve en su restaurante

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados

Un exalto cargo de Transportes detalla cómo la compra de mascarillas se duplicó en 38 minutos de 4 a 8 millones de unidades a petición de Ábalos

Jesús Manuel Gómez García relata que la decisión de elevar el pedido se produjo cuando la orden ya estaba lista para su publicación y que la instrucción le fue trasladada por Koldo García como expresión de la voluntad del entonces ministro

Un exalto cargo de Transportes detalla cómo la compra de mascarillas se duplicó en 38 minutos de 4 a 8 millones de unidades a petición de Ábalos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un exalto cargo de Transportes detalla cómo la compra de mascarillas se duplicó en 38 minutos de 4 a 8 millones de unidades a petición de Ábalos

Un exalto cargo de Transportes detalla cómo la compra de mascarillas se duplicó en 38 minutos de 4 a 8 millones de unidades a petición de Ábalos

La Fundación Francisco Franco, al borde de su extinción: el Gobierno traslada a la justicia el último paso para su clausura

Varios estafadores desvían en carretera todo el tráfico a un peaje falso: la policía los descubre un año y medio después

La Armada presenta el buque ‘Proserpina’ para proteger el fondo marítimo mientras persisten las amenazas rusas

Bruselas advierte de posibles “problemas de suministro” de combustible para aviones “en el futuro próximo” por la guerra en Irán

ECONOMÍA

La regularización de migrantes aliviará el problema de mano de obra que enfrenta el campo español: son necesarios 150.000 trabajadores de temporada

La regularización de migrantes aliviará el problema de mano de obra que enfrenta el campo español: son necesarios 150.000 trabajadores de temporada

Comprar la primera casa a los 41 años: convertirse en propietario se retrasa y solo el 7% de la Generación Z tiene hipoteca

Los caseros podrán subir el alquiler a sus inquilinos hasta un 2,47% con el dato del índice de referencia de marzo

El campo español se cuela en los acuerdos de Sánchez en China: frutos secos, aves y cerdo para un mercado de 1.400 millones de habitantes

El FMI rebaja el crecimiento mundial por la guerra en Oriente Medio, pero sitúa a España a la cabeza de la eurozona con un 2,1%

DEPORTES

A qué hora y dónde ver el partido de vuelta de cuartos de final de Champions entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona

A qué hora y dónde ver el partido de vuelta de cuartos de final de Champions entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona

Las palabras de Alcaraz sobre sus molestias de muñeca durante su debut en Barcelona: “Ya he sentido este ‘feeling’ alguna vez que otra y no ha ido a más”

Alcaraz se sobrepone a unas molestias de muñeca y registra la victoria ante Otto Virtanen en su debut en el torneo Conde de Godó

El presidente del Atlético de Madrid ironiza sobre el estado del césped del Metropolitano: “A algunos les gusta el pelo corto y a otros el largo”

La temporada 91-92, el inicio de los maratones entre FC Barcelona y Atlético de Madrid o los seis partidos en la presente campaña