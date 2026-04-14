Amancio Ortega, del imperio de Inditex a ser el mayor propietario del mundo: es casero de Amazon, Primark y Meta

El imperio inmobiliario de Amancio Ortega (Montaje Infobae)

El fundador de Zara y accionista mayoritario de Inditex, Amancio Ortega, se ha convertido en la persona con el patrimonio inmobiliario más grande a nivel mundial, según ha publicado Forbes este martes. A través de su sociedad inversora Pontegadea, el empresario gallego, que también es una de las personas más ricas del planeta, ha construido un imperio del ladrillo valorado en torno a 21.200 millones de euros. Un negocio paralelo al de la moda que ha crecido en los últimos años, tanto en tamaño como en rentabilidad. Su cartera ya supera los 200 inmuebles, distribuidos en más de una docena de países y con presencia en los principales centros financieros de Europa, América del Norte y Asia.

Así, el negocio de Pontegadea es, aunque no lo parezca, sencillo, pero también muy eficiente y sin mancharse las manos. La clave no está en construir, sino que su estrategia se basa en la compra de edificios de alta calidad en ubicaciones estratégicas, ya totalmente construidos y ocupados por grandes empresas. Así, en lugar de promover proyectos inmobiliarios o asumir riesgos, Ortega apuesta por activos “core”: oficinas, sedes corporativas, hoteles o centros logísticos situados en distritos financieros de primer nivel. La clave está en que estos inmuebles ya generan rentas desde el momento en el que se adquieren.

Entre los inquilinos habituales de su cartera figuran grandes corporaciones como Amazon, Primark, Spotify o Meta, entidades financieras internacionales y firmas de consultoría global, además de medios de comunicación de referencia como The Economist.

EEUU, el gran epicentro inmobiliario

Ortega fundó Pontegadea en 2001, el mismo año en el que Inditex salió a bolsa. Desde entonces, la expansión internacional del imperio inmobiliario del fundador de Zara no ha parado de crecer hasta el día de hoy. Y el epicentro es Estados Unidos, país en el que concentra más de 30 activos y lugar que se ha convertido en el principal motor de crecimiento del grupo.

Los hijos de Amancio Ortega: la heredera de Inditex Marta, la multimillonaria Sandra y Marcos.

En Nueva York, el gallego cuenta con el rascacielos 19 Dutch Street, el 666 de la Quinta Avenida o el histórico E.V. Haughwout Building. Además, también es propietario de los edificios Sabadell Financial Center y la torre residencial de lujo Veneto Las Olas de Miami, la primera ciudad americana en la que empezó a invertir en 2006. También cuenta con otras propiedades en grandes urbes como Seattle (Troy Block, en el que se ubica Amazon), Chicago o Florida, donde se ha centrado en activos residenciales de lujo y oficinas.

Y dentro de su cartera, destacan varios activos considerados los más emblemáticos por su tamaño, ubicación y relevancia empresarial. En Canadá, por ejemplo, el Royal Bank Plaza de Toronto, adquirido por alrededor de 800 millones de euros, es el activo más caro del grupo y sede principal del banco del país.

De Londres a Madrid

Aun así, Europa sigue siendo el segundo gran pilar del negocio. Reino Unido destaca por encima del resto, con Londres como centro neurálgico de la inversión del continente. Allí se encuentran varios edificios valiosos y estratégicos para su cartera de activos, como el Adelphi Building (edificio en el que se encuentra la sede de Spotify y The Economist), el The Post Building en Oxford Street o Devonshire House. Además, dentro de sus activos también está el Fibonacci Square de Dublín, adquirida por unos 550 millones de euros, y el edificio de oficinas en Paseo de la Castellana 35 de Madrid, ambos sedes de Meta de Irlanda y España, respectivamente.

En cuanto a nuestro país, aunque mantiene un importante peso con alrededor de 40 activos, ha perdido protagonismo frente al crecimiento internacional. Aun así, Madrid y Barcelona siguen concentrando propiedades de gran valor en ubicaciones como el Paseo de la Castellana de la capital - donde está la Torre Moeve en el complejo de las Cuatro Torres- o el Paseo de Gracia, donde posee varios locales. En Madrid están otros edificios de su cartera, como el número 32 de Gran Vía, en el que se encuentra la tienda Primark más grande de la capital; y en la ciudad catalana, la sede del Grupo Planeta también es propiedad del empresario.