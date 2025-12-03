Inditex bate récords de ganancias con un beneficio neto de 4.622 millones de euros en nueve meses

Los hijos de Amancio Ortega: la heredera de Inditex Marta, la multimillonaria Sandra y Marcos.

Al cierre de octubre, Inditex registró un benficio neto acumulado de 4.622 millones de euros desde el comienzo de su año fiscal en febrero, un 3,9% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior y un nuevo máximo para la firma, que en 2024 ya registró un récord de ganancias. A lo largo de estos nueve meses, las ventas totales del gigante del sector ‘retail’ y textil de Amancio Ortega ascendieron a 28.171 millones de euros, lo que representa un crecimiento interanual del 2,7%.

Si se consideran las ventas a tipo de cambio constante, el aumento alcanzó un 6,2%. La dinámica positiva se mantuvo especialmente durante el tercer trimestre de 2025, en el que las ventas crecieron un 4,9% y alcanzaron los 9.814 millones de euros; ajustadas por tipo de cambio, el incremento fue del 8,4%.

Según apunta la compañía en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este miércoles, la fortaleza operativa de Inditex se mantuvo como uno de los pilares de los resultados de la firma que sostiene el imperio de los Ortega, reflejándose en una posición financiera robusta y un avance continuo tanto en ventas como en rentabilidad. Al cierre de octubre, la compañía había acumulado una posición financiera neta de 11.268 millones de euros, subrayando la capacidad de generación de fondos de la empresa.

La rentabilidad del grupo mejora

En materia de rentabilidad, el margen bruto de Inditex registró un crecimiento del 3,2% hasta los 16.811 millones de euros, alcanzando el 59,7% sobre las ventas, lo que supone una mejora de 27 puntos básicos. En el tercer trimestre, el margen bruto experimentó un salto aún mayor, situándose en el 62,2% de las ventas, es decir, un incremento de 79 puntos básicos en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Mujeres llevan bolsas de Zara en la Gran Vía de Bilbao, País Vasco, España. (REUTERS/Vincent West)

La compañía también reportó un manejo eficiente de los gastos. Los operativos aumentaron un 2,4%, situándose 29 puntos básicos por debajo del ritmo de las ventas, lo que contribuyó a mejorar la rentabilidad global del grupo. En consecuencia, el EBITDA alcanzó los 8.303 millones de euros, con un avance interanual del 4,2%, mientras que el EBIT subió un 4,8% y se ubicó en 5.943 millones de euros.

El beneficio antes de impuestos mostró un incremento del 3,6%, llegando a 5.964 millones de euros y representando un margen del 21,2%. Por su parte, el beneficio neto aumentó un 3,9% hasta ubicarse en 4.622 millones de euros al cierre de octubre. Finalmente, la retribución al accionista se mantuvo estable: el dividendo final correspondiente al ejercicio 2024, fijado en 0,84 euros por acción, fue abonado el 3 de noviembre de 2025.

La campaña de invierno avanza buenas ventas

En cuanto a la evolución en las divisiones de distribución, las ventas tanto en tiendas físicas como online evidenciaron una tendencia sólida, gracias al impulso de las colecciones, que mantuvieron un buen nivel de aceptación entre los clientes. En particular, las campañas de otoño/invierno mostraron señales prometedoras al inicio de la temporada: las ventas en ambos canales, ajustadas a tipo de cambio constante, crecieron un 10,6% entre el 1 de noviembre y el 1 de diciembre en comparación con 2024. Entre el 1 y el 24 de noviembre el ritmo de crecimiento se había situado ya en el 9%.

Resultados de récord entre protestas de trabajadores

Anticipando el nuevo máximo historico en beneficios durante la presentación de cuentas trimestral, los trabajadores de Inditex realizaron movilizaciones durante la campaña del Black Friday en tiendas de Madrid, Barcelona y varias capitales europeas para exigir una participación extraordinaria en los beneficios del grupo. Las protestas, convocadas por CCOO y UGT en España, reclaman reconocimiento al esfuerzo de las plantillas, demanda reiterada en el Comité de Empresa Europeo y que la empresa sigue rechazando, según Beatriz Aliaga (CCOO).

Inditex registró un beneficio neto de 1.305 millones de euros durante el primer trimestre de su ejercicio fiscal 2025-2026 (entre el 1 de febrero y el 30 de abril), lo que supone un incremento del 0,8% respecto a un año antes, según ha informado este miércoles el grupo. (Fuente: Inditex/Europa Press)

Según representantes sindicales como Carolina Albarrán (UGT Madrid), los trabajadores consideran justo participar en los beneficios, dado el esfuerzo que realizan a diario para sostener los resultados positivos del grupo. “Es justicia y nos lo merecemos como trabajadores”, afirmó. Las manifestaciones, que reunieron a cientos de personas, también se replicaron en Bélgica, Luxemburgo, Portugal, Francia, Italia y Alemania.