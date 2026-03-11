Inditex anota un beneficio récord de 6.220 millones en su cuarto año consecutivo superando máximos históricos

FILE PHOTO: A person walks by a Zara store in Plaza de Espana in Madrid, Spain, June 11, 2025. REUTERS/Ana Beltran/File Photo

El beneficio neto de Inditex creció un 6% en el ejercicio fiscal correspondiente a 2025, hasta los 6.220 millones de euros, superando por cuarta vez consecutiva el máximo histórico del anterior ejercicio. El resultado operativo de la empresa fundada por Amancio Ortega aumentó un 5% en el mismo periodo, marcando también un nuevo récord con un Ebitda de 11.267 millones de euros frente a los 10.728 millones contabilizados en 2024, según la información remitida este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Las ventas de la compañía de origen gallego, por su parte, ascendieron hasta los 39.864 millones de euros, lo que representa un crecimiento interanual del 3,2% y un nuevo hito, pero también muestran una desaceleración en el aumento de los ingresos. Durante el último ejercicio fiscal, finalizado el 31 de enero de 2026, el Ebit de Inditex (métrica que, a diferencia del Ebitda, sí incluye los gastos por depreciación) se elevó un 5,9% hasta los 7.997 millones. La firma que engloba marcas como Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti o Bershka registró un resultado antes de impuestos (BAI) de 8.020 millones de euros, un 5,8% más.

En la documento enviado a la CNMV, la empresa celebra su “sólido desempeño operativo” en 2025 y apunta a la innovación, la diversificación y la flexibilidad como las bases de su estrategia de crecimiento. Óscar García Maceiras, consejero delegado de la compañía señala que el récord de beneficios refleja “la capacidad de nuestros equipos para honrar la confianza que millones de clientes depositan cada día”, al mismo tiempo que destaca la importancia de la atención a la relación con el consumidor en la evolución del negocio de Inditex.

Perspectivas de crecimiento para 2026

De cara a 2026, Inditex planea seguir creciendo, ganando un 5% en superficie de venta, después de que haber firmado en este ejercicio una evolución positiva tanto del canal online como el de ventas físicas en todas las zonas geográficas. Esta apuesta por reforzar su estrategia omnicanal comienza a notarse con el arranque del nuevo ejercicio, en el que las ventas de la colección primavera-verano entre el 1 de febrero y el 8 de marzo de 2026 han mejorado en un 9% las contabilizadas durante el mismo periodo del año anterior.

Para sostener esta expansión, Inditex estima realizar inversiones ordinarias por unos 2.300 millones de euros en 2026. Estas inversiones estarán destinadas a optimizar el espacio comercial, integrar nuevas tecnologías y mejorar las plataformas digitales, con el objetivo de consolidar la competitividad global y adaptarse a las nuevas tendencias de consumo.

Dividendo de 1,75 euros gracias a los buenos resultados

En cuanto a la remuneración al accionista, la política de dividendos de Inditex establece un payout ordinario del 60% del beneficio, acompañado de dividendos extraordinarios según los resultados. Para el pago correspondiente al ejercicio 2025, el Consejo de Administración propondrá a la Junta General de Accionistas un dividendo total de 1,75 euros por acción: 1,20 euros en concepto ordinario y 0,55 euros como extraordinario.

El pago se efectuará en dos partes iguales: el 4 de mayo de 2026 se abonarán 0,875 euros por acción, y el 2 de noviembre de 2026 se pagarán otros 0,875 euros por acción, sumando así la retribución total prevista, que será un 4,17% superior a la del año anterior.