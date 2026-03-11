España

Inditex anota un beneficio récord de 6.220 millones en su cuarto año consecutivo superando máximos históricos

El gigante textil fundado por Amancio Ortega sigue batiendo sus propias marcas con un Ebitda de 11.267 millones y 39.864 millones en ventas, aunque se modera el ritmo de crecimiento

Guardar
FILE PHOTO: A person walks
FILE PHOTO: A person walks by a Zara store in Plaza de Espana in Madrid, Spain, June 11, 2025. REUTERS/Ana Beltran/File Photo

El beneficio neto de Inditex creció un 6% en el ejercicio fiscal correspondiente a 2025, hasta los 6.220 millones de euros, superando por cuarta vez consecutiva el máximo histórico del anterior ejercicio. El resultado operativo de la empresa fundada por Amancio Ortega aumentó un 5% en el mismo periodo, marcando también un nuevo récord con un Ebitda de 11.267 millones de euros frente a los 10.728 millones contabilizados en 2024, según la información remitida este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Las ventas de la compañía de origen gallego, por su parte, ascendieron hasta los 39.864 millones de euros, lo que representa un crecimiento interanual del 3,2% y un nuevo hito, pero también muestran una desaceleración en el aumento de los ingresos. Durante el último ejercicio fiscal, finalizado el 31 de enero de 2026, el Ebit de Inditex (métrica que, a diferencia del Ebitda, sí incluye los gastos por depreciación) se elevó un 5,9% hasta los 7.997 millones. La firma que engloba marcas como Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti o Bershka registró un resultado antes de impuestos (BAI) de 8.020 millones de euros, un 5,8% más.

En la documento enviado a la CNMV, la empresa celebra su “sólido desempeño operativo” en 2025 y apunta a la innovación, la diversificación y la flexibilidad como las bases de su estrategia de crecimiento. Óscar García Maceiras, consejero delegado de la compañía señala que el récord de beneficios refleja “la capacidad de nuestros equipos para honrar la confianza que millones de clientes depositan cada día”, al mismo tiempo que destaca la importancia de la atención a la relación con el consumidor en la evolución del negocio de Inditex.

Perspectivas de crecimiento para 2026

De cara a 2026, Inditex planea seguir creciendo, ganando un 5% en superficie de venta, después de que haber firmado en este ejercicio una evolución positiva tanto del canal online como el de ventas físicas en todas las zonas geográficas. Esta apuesta por reforzar su estrategia omnicanal comienza a notarse con el arranque del nuevo ejercicio, en el que las ventas de la colección primavera-verano entre el 1 de febrero y el 8 de marzo de 2026 han mejorado en un 9% las contabilizadas durante el mismo periodo del año anterior.

Los hijos de Amancio Ortega: la heredera de Inditex Marta, la multimillonaria Sandra y Marcos.

Para sostener esta expansión, Inditex estima realizar inversiones ordinarias por unos 2.300 millones de euros en 2026. Estas inversiones estarán destinadas a optimizar el espacio comercial, integrar nuevas tecnologías y mejorar las plataformas digitales, con el objetivo de consolidar la competitividad global y adaptarse a las nuevas tendencias de consumo.

Dividendo de 1,75 euros gracias a los buenos resultados

En cuanto a la remuneración al accionista, la política de dividendos de Inditex establece un payout ordinario del 60% del beneficio, acompañado de dividendos extraordinarios según los resultados. Para el pago correspondiente al ejercicio 2025, el Consejo de Administración propondrá a la Junta General de Accionistas un dividendo total de 1,75 euros por acción: 1,20 euros en concepto ordinario y 0,55 euros como extraordinario.

El pago se efectuará en dos partes iguales: el 4 de mayo de 2026 se abonarán 0,875 euros por acción, y el 2 de noviembre de 2026 se pagarán otros 0,875 euros por acción, sumando así la retribución total prevista, que será un 4,17% superior a la del año anterior.

Temas Relacionados

EmpresasEmpresas EspañaInditexResultados EmpresarialesTextilEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Amancio Ortega cobrará 3.234 millones de euros en dividendos tras otro año récord de Inditex

El empresario gallego refuerza su puesto como la mayor fortuna de España gracias a un alza del 4,17% en la retribución al accionista, con el que supera el máximo de 3.104 millones recibidos en 2025

Amancio Ortega cobrará 3.234 millones

El Supremo suspende de servicio a un guardia civil por inventarse un cambio de domicilio para obtener los tres días de vacaciones por mudanza

La supuesta nueva vivienda no presentaba signos de habitabilidad, con consumos mínimos de agua y electricidad y sin presencia habitual del agente, hechos acreditados por sus vecinos y compañeros

El Supremo suspende de servicio

Paola Olmedo se sincera en ‘Supervivientes’ sobre su ruptura con José María Almoguera y la posibilidad de darle una segunda oportunidad

La que fuera nuera de Carmen Borrego se ha abierto y ha hablado de su vida sentimental en su paso por Cayos Cochinos

Paola Olmedo se sincera en

Sebastián La Rosa, médico: “El jengibre es muy beneficioso para la salud, sus beneficios van mucho más allá de curar un resfriado”

El especialista cuenta cómo, teniendo siempre el ingrediente en casa, puedes aliviar numerosos dolores inflamatorios

Sebastián La Rosa, médico: “El

Así son los nuevos cursos de especialización de Inteligencia Artificial para Formación Profesional aprobados por el Gobierno

El objetivo del Ejecutivo es ampliar el catálogo nacional de FP, que supera las 12.400 formaciones, para responder a las demandas de transformación digital y sostenibilidad en el mercado laboral

Así son los nuevos cursos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo suspende de servicio

El Supremo suspende de servicio a un guardia civil por inventarse un cambio de domicilio para obtener los tres días de vacaciones por mudanza

La Audiencia Nacional rechaza el asilo de un hombre de origen somalí que se encuentra cumpliendo una condena de cinco años por agresión sexual

El ingeniero que ha desnudado diez millones de contratos: desde un bolso de Ralph Lauren a un consejero del Ibex hasta la compra de lavadoras para el año 2501

Saltarse un semáforo en ámbar puede costarte 200 euros: esta es la normativa de la DGT que lo confirma

“Juntos, por separado, ¡como sea!”: los partidos buscan fórmulas para frenar la escalada de precios de gas y petróleo que puedan aprobarse en el Congreso

ECONOMÍA

Amancio Ortega cobrará 3.234 millones

Amancio Ortega cobrará 3.234 millones de euros en dividendos tras otro año récord de Inditex

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 11 de marzo

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Ten mucho cuidado con esta ‘red flag’, tienes que estar alerta”

La guerra en Oriente Medio dispara el euríbor del 2,22% al 2,55% en nueve días y amenaza con encarecer millones de hipotecas

Misiles en Oriente Medio, electricidad cara en Europa

DEPORTES

Hansi Flick confía en el

Hansi Flick confía en el partido del Camp Nou para salvar la eliminatoria ante el Newcastle en Champions: “Se verá un Barça diferente”

El Atlético de Madrid aprovecha los errores y golea al Tottenham en la ida de los octavos de Champions League

Así te hemos contado el empate del FC Barcelona ante el Newcastle en Champions

El FC Barcelona rasca un empate ‘in extremis’ ante el Newcastle en Champions

Pep Guardiola se pronuncia sobre el viaje de Mbappé a Francia: “Por lo visto, no ha ido solo, en nuestro club también pasa”