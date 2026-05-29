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Los españoles se decantan cada vez más por retrasar la jubilación y la anticipada pierde peso: así cambiará el retiro del mercado laboral en los próximos años

Un informe elaborado con la herramienta INTegraSS del Gobierno prevé un aumento en un 22,4% del retiro laboral tardío hasta 2070

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Vista cercana de una calculadora blanca con la palabra "PENSIONES" en la pantalla, y dos figuras en miniatura de adultos mayores sobre las teclas.
Miniaturas de adultos mayores sobre una calculadora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha publicado este jueves el primer informe elaborado con la nueva herramienta INTegraSS que realiza proyecciones sobre la evolución del mercado laboral. Entre sus resultados más destacados, el análisis prevé un descenso progresivo del peso de la jubilación anticipada —que pasará del 31,7% en 2024 al 20,6% en 2070— frente a un aumento significativo de la jubilación demorada, que crecerá del 4,2% al 26,6% en el mismo periodo.

Esta estimación se daría como resultado de varios factores, entre los que destacan la incorporación progresiva de incentivos económicos a quienes deciden retrasar su jubilación, una mayor estabilidad en las carreras contributivas o el aumento de la esperanza de vida. No obstante, la jubilación ordinaria continuaría siendo la más habitual, pasando del 64,1% en 2024 y 52,8% en 2070.

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El informe prevé también una “fuerte disminución del paro”, que se situaría en un 6,9% en 2050 y en el 6,4% en 2070, cuatro puntos porcentuales por debajo del dato actual. Esta caída estaría motivada, por la mejora progresiva de las tasas de ocupación, sobre todo en los grupos de más edad, como entre 65 y 74 años, y de la calidad del empleo creado.

Además, el envejecimiento del mercado laboral también influirá en las tasas de participación. Concretamente, en el tramo de 65 años y más, esta se elevará del 11,8% (2024-2030) al 20,6% (2050-2070).

La tendencia de las jubilaciones anticipadas y demoradas en los próximos años

El informe de INTegraSS prevé que la jubilación contributiva anticipada, la posibilidad de acceder a la pensión pública antes de la edad legal ordinaria, reduzca su peso en el sistema español en los próximos años, pasando del 31,7% en 2024 al 23,6% en 2050 y al 20,6% en 2070.

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Por su parte, se espera que la jubilación demorada, la opción voluntaria de retrasar el retiro laboral más allá de la edad legal ordinaria, crecerá en un 22,4% de cara a 2070, pasando del 4,2% que suponía en 2024, al 26,6 para casi 50 años después. Este dato se situaría en el 24,3% en 2050.

Estudios demuestran que esto sucede debido a que la esperanza de vida aumenta

Estas tendencias observadas están condicionadas por varios factores. Principalmente influyen las reformas normativas de los últimos años, que han endurecido las penalizaciones para quienes optan por jubilarse antes de la edad legal (67 años o 65 años cuando se acrediten 38 años y 6 meses de cotización). También medidas como los incrementos porcentuales en la pensión o el pago único que incentivan la retirada más tardía del mercado laboral.

A esto se suma, según el informe, una mayor estabilidad de las carreras laborales que permite que más personas alcancen la edad ordinaria de jubilación, sin necesidad de recurrir a la anticipada, así como una mayor longevidad y un mejor estado de salud en edades avanzadas que facilitan la permanencia en el mercado laboral más tiempo.

Este avance en la ocupación de los tramos de mayor edad no solo modifica la composición de la fuerza laboral, sino que también repercute en la capacidad productiva agregada y en la base de cotización del Sistema.

“A medida que se amplía la participación de las personas entre 65 y 74 años, el mercado de trabajo se adapta a una estructura demográfica más envejecida, contribuyendo a mitigar parcialmente el efecto negativo derivado del descenso de la población en edad de trabajar”, señala el estudio.

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