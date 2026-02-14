Las mujeres pensionistas cobran 5.300 euros menos que los hombres: la brecha de género se dispara del 19% al 24% tras la jubilación

Dos señoras mayores caminan por una calle de Madrid. (Jesús Hellín/Europa Press)

La desigualdad económica entre hombres y mujeres no termina al final de la vida laboral. Al contrario, se consolida y, en muchos casos, se amplifica cuando llega la jubilación. Los hombres perciben en España una pensión media anual de 22.435 euros, mientras que las mujeres se quedan en 17.073 euros, una diferencia de casi el 24%, según el informe Análisis de la brecha salarial entre hombres y mujeres elaborado por UGT Madrid.

Pero el problema no es solo cuánto cobran ellas frente a ellos. La desigualdad también se mide en proporción: a nivel nacional, los hombres reciben una pensión media equivalente al 81,8% de su salario medio anual. En el caso de las mujeres, ese porcentaje baja al 76,7%. Es decir, ellas no solo ganan menos durante su vida laboral, sino que además reciben una pensión proporcionalmente inferior.

La estadística estudia los datos fiscales de 2024 de las personas que reciben una pensión de jubilación de la Seguridad Social, de viudedad, orfandad o incapacidad permanente (total, absoluta o gran invalidez), así como las pensiones del régimen de Clases Pasivas, destinadas a funcionarios.

La desigualdad sigue creciendo tras el retiro

En la determinación de la cuantía de las pensiones, las mujeres parten con la desventaja de haberse enfrentado durante toda su trayectoria laboral a una diferencia de ingresos del 18,8% de media. A escala nacional, el salario medio anual de los hombres es de 27.411 euros, frente a 22.255 euros en el caso de las mujeres. Además, las mujeres sufren con mayor frecuencia carreras laborales fragmentadas, con lagunas de cotización asociadas a los cuidados familiares, que se suman a mayores tasas de temporalidad y parcialidad.

El sistema contributivo se fundamenta tanto en años cotizados, premiando la continuidad y penalizando las interrupciones, como en bases de cotización, por lo que cuanto más alto es el salario medio anual, más alta es la pensión media anual. Así, la brecha se traslada de forma automática al sistema de pensiones: los hombres reciben de media 5.362 euros más al año que las mujeres en su etapa como pensionistas. Sin embargo, los cálculos de UGT apuntan a la existencia de una penalización adicional al llegar a la jubilación.

El informe señala una diferencia marcada también por la proporción del sueldo medio, que se traslada a la pensión, un hecho que no se explica directamente mirando los menores ingresos durante la vida laboral. Es posible que estos factores, sumados a problemas estructurales en la distribución de pensiones por tipo, sean los culpables de la menor proporcionalidad de las pensiones femeninas. Las mujeres dependen más frecuentemente de pensiones de viudedad, al no poder acceder a pensiones contributivas completas por las dificultades para mantener un empleo estable a lo largo de la trayectoria profesional.

La brecha se agranda en las comunidades más ricas

El mapa territorial confirma que la desigualdad se reproduce en todas las comunidades, aunque con intensidades distintas. En las regiones con salarios más altos y carreras laborales más estables, normalmente en sectores mayoritariamente ocupados por hombres, las pensiones suben, pero también lo hace la distancia entre géneros. Es el caso de la Comunidad de Madrid, donde los hombres registran un salario medio anual de 35.873 euros y una pensión media de 27.027 euros. Las mujeres, en cambio, tienen un salario medio de 27.731 euros y una pensión media de 20.117 euros. La brecha madrileña llega al 25,57%, por encima del promedio nacional.

Asturias, por su parte, ofrece el ejemplo de cómo el pasado industrial sigue marcando la jubilación. Allí, los hombres perciben las pensiones más altas de España (27.277 euros), gracias a décadas de empleo estable y bien remunerado en sectores como la minería o la siderurgia, pero también a una alta proporción de pensiones por incapacidad permanente. Sin embargo, esa misma concentración histórica del empleo industrial, un tipo de actividad del que las mujeres están típicamente excluidas, dispara la diferencia: las mujeres se quedan en 18.417 euros y la desigualdad alcanza el 32,48%.

En el extremo opuesto, Canarias y Extremadura presentan las brechas más bajas (17,90% y 17,25%), pero no por mayor igualdad real, sino porque salarios y pensiones son reducidos para ambos géneros, lo que iguala las cifras a la baja.