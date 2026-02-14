España

Las mujeres pensionistas cobran 5.300 euros menos que los hombres: la brecha de género se dispara del 19% al 24% tras la jubilación

El sistema de pensiones hereda la desigualdad del mercado de trabajo y la intensifica, penalizando por partida doble a las mujeres con ingresos menores durante y después de finalizar la vida laboral

Guardar
Dos señoras mayores caminan por
Dos señoras mayores caminan por una calle de Madrid. (Jesús Hellín/Europa Press)

La desigualdad económica entre hombres y mujeres no termina al final de la vida laboral. Al contrario, se consolida y, en muchos casos, se amplifica cuando llega la jubilación. Los hombres perciben en España una pensión media anual de 22.435 euros, mientras que las mujeres se quedan en 17.073 euros, una diferencia de casi el 24%, según el informe Análisis de la brecha salarial entre hombres y mujeres elaborado por UGT Madrid.

Pero el problema no es solo cuánto cobran ellas frente a ellos. La desigualdad también se mide en proporción: a nivel nacional, los hombres reciben una pensión media equivalente al 81,8% de su salario medio anual. En el caso de las mujeres, ese porcentaje baja al 76,7%. Es decir, ellas no solo ganan menos durante su vida laboral, sino que además reciben una pensión proporcionalmente inferior.

La estadística estudia los datos fiscales de 2024 de las personas que reciben una pensión de jubilación de la Seguridad Social, de viudedad, orfandad o incapacidad permanente (total, absoluta o gran invalidez), así como las pensiones del régimen de Clases Pasivas, destinadas a funcionarios.

La desigualdad sigue creciendo tras el retiro

En la determinación de la cuantía de las pensiones, las mujeres parten con la desventaja de haberse enfrentado durante toda su trayectoria laboral a una diferencia de ingresos del 18,8% de media. A escala nacional, el salario medio anual de los hombres es de 27.411 euros, frente a 22.255 euros en el caso de las mujeres. Además, las mujeres sufren con mayor frecuencia carreras laborales fragmentadas, con lagunas de cotización asociadas a los cuidados familiares, que se suman a mayores tasas de temporalidad y parcialidad.

El sistema contributivo se fundamenta tanto en años cotizados, premiando la continuidad y penalizando las interrupciones, como en bases de cotización, por lo que cuanto más alto es el salario medio anual, más alta es la pensión media anual. Así, la brecha se traslada de forma automática al sistema de pensiones: los hombres reciben de media 5.362 euros más al año que las mujeres en su etapa como pensionistas. Sin embargo, los cálculos de UGT apuntan a la existencia de una penalización adicional al llegar a la jubilación.

El informe señala una diferencia marcada también por la proporción del sueldo medio, que se traslada a la pensión, un hecho que no se explica directamente mirando los menores ingresos durante la vida laboral. Es posible que estos factores, sumados a problemas estructurales en la distribución de pensiones por tipo, sean los culpables de la menor proporcionalidad de las pensiones femeninas. Las mujeres dependen más frecuentemente de pensiones de viudedad, al no poder acceder a pensiones contributivas completas por las dificultades para mantener un empleo estable a lo largo de la trayectoria profesional.

La brecha se agranda en las comunidades más ricas

El mapa territorial confirma que la desigualdad se reproduce en todas las comunidades, aunque con intensidades distintas. En las regiones con salarios más altos y carreras laborales más estables, normalmente en sectores mayoritariamente ocupados por hombres, las pensiones suben, pero también lo hace la distancia entre géneros. Es el caso de la Comunidad de Madrid, donde los hombres registran un salario medio anual de 35.873 euros y una pensión media de 27.027 euros. Las mujeres, en cambio, tienen un salario medio de 27.731 euros y una pensión media de 20.117 euros. La brecha madrileña llega al 25,57%, por encima del promedio nacional.

Asturias, por su parte, ofrece el ejemplo de cómo el pasado industrial sigue marcando la jubilación. Allí, los hombres perciben las pensiones más altas de España (27.277 euros), gracias a décadas de empleo estable y bien remunerado en sectores como la minería o la siderurgia, pero también a una alta proporción de pensiones por incapacidad permanente. Sin embargo, esa misma concentración histórica del empleo industrial, un tipo de actividad del que las mujeres están típicamente excluidas, dispara la diferencia: las mujeres se quedan en 18.417 euros y la desigualdad alcanza el 32,48%.

El Pleno del Congreso, con el voto de PP, Vox y Junts, ha derogado este martes el decreto ley del llamado 'escudo social', que incluía la revalorización de las pensiones y la prohibición de desahucios y cortes de agua y luz para personas vulnerables. (Fuente: Europa Press/Congreso)

En el extremo opuesto, Canarias y Extremadura presentan las brechas más bajas (17,90% y 17,25%), pero no por mayor igualdad real, sino porque salarios y pensiones son reducidos para ambos géneros, lo que iguala las cifras a la baja.

Temas Relacionados

PensionesPensionistasJubilaciónJubiladosDesigualdad SocialBrecha de géneroSueldos y SalariosMercado de TrabajoTrabajadores EspañaEmpleo en EspañaSindicatosDerechos LaboralesEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

‘Cumbres borrascosas’ no es tan mala como parecía: una visión distinta, provocadora y ‘sexy’ del clásico literario, con un magnético Jacob Elordi

La adaptación de la novela de Emily Brontë a cargo de Emmerald Fennell, es una película en la que estalla el binomio amor y muerte y se convierte en un delirio estético que reinventa el melodrama

‘Cumbres borrascosas’ no es tan

Todo lo que debes saber sobre el Benidorm Fest 2026 antes de la final si no te has enterado de nada hasta el momento: los favoritos, los premios y cómo votar

Esta edición habrá más premios que de costumbre, pese a que convertirse en representante de Eurovisión ya no sea uno de ellos

Todo lo que debes saber

Si se parece a Sumar, habla como Sumar y lo lidera Yolanda Díaz: la izquierda vuelve a enredarse y apunta a las generales más fragmentada que en 2023

Los liderazgos y las listas vuelven a ser los mayores impedimentos para fuerzas que comparten programa electoral en asuntos centrales

Si se parece a Sumar,

Una inmobiliaria aragonesa ofrece 6 millones por las 44 propiedades del líder de la trama Gürtel: incluido un chalé de lujo en Ibiza pagado con dinero desviado de la visita del Papa

Ofrece 194.000 euros por una vivienda y unos terrenos en Ibiza que pueden costar dos millones. En el listado hay viviendas en Madrid, fincas en Tarifa, garajes en Marbella y pisos de lujo en Marbella y Sotogrande. La Audiencia Nacional debe autorizarlo

Una inmobiliaria aragonesa ofrece 6

Javier Ambrossi, sobre el ‘Benidorm Fest’ como plataforma para nuevos talentos: “Los artistas que han salido tienen carreras grandísimas”

El también director de cine debuta como presentador del festival de RTVE y cuenta a ‘Infobae’ su estrecho vínculo con la música

Javier Ambrossi, sobre el ‘Benidorm
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Si se parece a Sumar,

Si se parece a Sumar, habla como Sumar y lo lidera Yolanda Díaz: la izquierda vuelve a enredarse y apunta a las generales más fragmentada que en 2023

Una inmobiliaria aragonesa ofrece 6 millones por las 44 propiedades del líder de la trama Gürtel: incluido un chalé de lujo en Ibiza pagado con dinero desviado de la visita del Papa

Hacienda detecta casi un millón en pagos de gasísticas y más de 150 cheques desconocidos en el ‘caso Montoro’

El nuevo embajador de Trump aterrizará en Madrid con la misión de “revertir el error” de Sánchez de negarse a aumentar el gasto militar

El Ejército del Aire prepara para el combate a uno de sus aviones A400M con el sistema antimisiles ‘InShield’

ECONOMÍA

Los países del Mercosur avanzan

Los países del Mercosur avanzan en el acuerdo comercial con UE: las exigencias de Bruselas para que salga adelante

La justicia obliga a volver a repartir una herencia y anula la donación de inmuebles de una madre a su hija por vulnerar las legítimas

Yolanda Díaz y los sindicatos firmarán el lunes la subida del SMI y se espera que el Consejo de Ministros lo apruebe el martes

El Gobierno anuncia nuevos fondos ICO y el PP los tilda de “humo y propaganda” por no haber agotado los 34.000 millones de ‘Next Generation’

Una empresa cambia las fechas de las vacaciones que un empleado ya tenía aprobadas y este decide ausentarse siete días: el despido es procedente

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa