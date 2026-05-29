Pollo piri piri, una receta portuguesa con influencias africanas que triunfa en todo el mundo por su riquísimo sabor

Receta de pollo piri piri (Magnific)

La gastronomía portuguesa es sabrosa y muy variada, más allá de sus exquisitas recetas de bacalao y sus pasteles de nata. El pollo piri piri es una de las mejores muestras de ello, una receta sabrosa y con muchas especias que es una de las maneras más ricas de preparar esta carne magra en casa. En esencia, se trata de un pollo asado al horno o a la brasa, bañado en una intensa salsa de influencia africana, de sabor picante, elaborada a partir de chiles, pimentón, ajo y limón, entre otros condimentos.

El resultado es una explosión de sabor especialmente pensada para esos amantes del picante a los que todo les sabe a poco. Un pollo jugoso cubierto con una salsa vibrante y aromática, en la que el chile y los cítricos se funden en cada bocado. La fama de esta receta tiene que ver con el éxito del restaurante sudafricano de cocina rápida Nando’s, con una enorme presencia en Inglaterra, que desde hace muchos años ha convertido el frango piri piri en su bandera.

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Aunque prepararlo en su versión más auténtica, asado a la parrilla o al carbón, es complicado en muchas casas, este pollo queda igualmente riquísimo si lo preparamos en el horno de casa. Es ideal para reuniones informales y cenas con amigos, y se suele acompañar con unas patatas asadas, una ensalada fresca que compense el intenso sabor del pollo o un sencillo arroz blanco.

Receta de pollo al piri piri

El pollo al piri piri consiste en un pollo marinado en una mezcla de ajo, limón, aceite y, sobre todo, la salsa piri piri —una combinación de guindillas, pimentón, vinagre y especias—. La clave está en el marinado prolongado y un horneado (o asado) que deja la piel crujiente y la carne muy jugosa.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 h 45 min Preparación: 15 min (+12 h de marinado) Cocción: 1 h 30 min



Ingredientes

1 pollo entero (de campo si es posible)

3 dientes de ajo

2 cucharadas de zumo de limón

5 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

Sal

4 chiles secos (o cayenas al gusto)

1 cucharadita de azúcar moreno

2 cucharaditas de pimentón dulce

Un poco de jengibre fresco rallado

Pimienta negra molida

Orégano seco

1 cucharadita de salsa de soja

40 ml de vinagre blanco

2 cucharaditas de zumo de limón extra

Cómo hacer pollo al piri piri, paso a paso

Prepara el marinado: Tritura 3 dientes de ajo, 2 cucharadas de zumo de limón, 3 cucharadas de aceite de oliva y sal. Unta todo el pollo con esta pasta y deja marinar tapado en la nevera durante 12 horas. Deja marinar el pollo el máximo de tiempo posible para potenciar el sabor. Haz la salsa piri piri: Tritura las 4 guindillas, el azúcar moreno, el pimentón, el jengibre, la pimienta, el orégano, la salsa de soja, el vinagre y el zumo de limón extra. Añade poco a poco el aceite de oliva restante hasta lograr una salsa espesa. Hornea el pollo: Precalienta el horno a 200 ºC. Coloca el pollo en una bandeja con medio vaso de agua. Hornea durante 1 hora, dándole la vuelta a mitad del tiempo. Barniza con la salsa: Saca el pollo del horno y úntalo generosamente con la salsa piri piri. Pincha el pollo antes de añadir la salsa para que penetre mejor. Dora la piel: Sube el horno al grill y deja que la piel se dore y quede crujiente durante 10-15 minutos. Sirve: Acompaña con patatas asadas, ensalada o arroz. Sirve la salsa aparte para los más valientes.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

4 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 430 kcal

Proteínas: 34 g

Grasas: 28 g

Hidratos de carbono: 6 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El pollo al piri piri se conserva en nevera hasta 3 días en recipiente hermético. Para recalentar, usa horno suave para mantener la piel crujiente.