España

La arrocería favorita del chef José Andrés está en Chiva: “En este restaurante hacen la paella con cuatro tipos diferentes de leña”

Con motivo del lanzamiento de su nuevo libro de cocina, ‘Spain my way’, el cocinero ha recomendado algunos de sus restaurantes favoritos del territorio español

Guardar
Google icon
El restaurante de arroces favorito de José Andrés (Montaje Infobae)
El restaurante de arroces favorito de José Andrés (Montaje Infobae)

Encontrar el lugar perfecto para salir a comer es una misión cada vez más complicada. Precios crecientes, reseñas confusas, restaurantes nuevos por todos lados... Por eso, escuchar las opiniones de los grandes chefs es una manera estupenda de elegir. Más aún cuando el cocinero es un declarado amante y defensor de nuestra cocina.

José Andrés, nacido en Asturias aunque expatriado a miles de kilómetros de su tierra, es uno de los grandes iconos de la cocina española. Desde hace más de dos décadas, el chef reside en Estados Unidos, donde cuenta con más de una decena de restaurantes repartidos por ciudades como Nueva York o Washington. Sin embargo, no duda en volver a España en cuanto tiene ocasión, pasando sus vacaciones en su país natal cada verano.

PUBLICIDAD

El cocinero ha compartido algunos de sus restaurantes favoritos, esos a los que siempre acude cuando pisa territorio hispano. Lo ha hecho en una entrega especial de su newsletter ‘Longer Tables’ con motivo del lanzamiento de su nuevo libro de cocina, Spain my way (España a mi manera), con el que recorre nuestro país a través de su gastronomía. Durante su viaje, José Andrés dedica una especial parada a la paella, símbolo innegable de nuestra gastronomía. Y para ello acude a un sitio muy especial, su restaurante favorito para comer un buen arroz.

Se trata de la arrocería Las Bairetas, ubicada en el municipio valenciano de Chiva, un negocio familiar que lleva más de 30 años sirviendo una de las mejores paellas tradicionales de la zona. “Podríamos decir que es el restaurante de paella ‘original’, ya que es una de las cocinas de paella más grandes del mundo”, asegura el chef en su newsletter. Hasta Chiva acudieron José Andrés y sus hijas durante la grabación de su documental José Andrés y familia en España, durante el que aprendieron a cocinar paella de la mano de los hermanos Rafa, Pablo y Marcos Margós.

PUBLICIDAD

Marcos Margós, maestro arrocero en Las Bairetas, Chiva (Web del restaurante)
Marcos Margós, maestro arrocero en Las Bairetas, Chiva (Web del restaurante)

“Enseñaron a mis hijas a preparar el fuego perfecto para la paella con cuatro tipos diferentes de leña”, recuerda el cocinero asturiano. Si por algo llama la atención este espacio es por su enorme cadena de producción de paellas, que mide 90 metros de largo y en la que se pueden cocinar hasta 220 paellas a la vez. Allí preparan arroces para tomar in situ, pero también para llevar. “Es el lugar ideal para comprar tu paella para llevar… puedes recogerla directamente de la cocina en la sartén para compartirla con familiares y amigos en la playa, lo que, en mi opinión, es una de las mejores formas de pasar una tarde de domingo".

Este restaurante lleva funcionando desde los años 90, cuando Rafa Margós y Ana Benzal decidieron emprender este pequeño negocio familiar de paellas por encargo. Pronto alcanzó el éxito gracias a la calidad de su producto, una filosofía que han heredado sus hijos. A día de hoy, lo lideran Pablo Margós, jefe de cocina y repostero; Marcos Margós, uno de los principales arroceros de la Comunidad Valenciana; y Rodrigo Margós, que ejerce como jefe de sala y sumiller.

Arroces, paellas y también menús cerrados

El local, con capacidad para hasta 150 personas, está especializado en arroces de alta calidad, que son el eje principal de su carta. Los elaboran en su paellero, de nada menos que 80 metros y con capacidad para cocinar más de 140 paellas al mismo tiempo. Allí, preparan delicias como el arroz de pato deshuesado y setas; el de cerdo madurado con ajos tiernos y alcachofas; el arroz de rape, sepia y alcachofas o la clásica paella valenciana (disponible solo por encargo).

Arturo Roig (restaurante A Roig Viu), ganador del premio ‘Arrocero del Futuro’, cuenta sus trucos para una paella perfecta

A estos arroces se suman algunos entrantes, como son su molleja de ternera crujiente con piquillos caramelizados o sus croquetas del día, y platos de temporada como el carpaccio de chuleta madurada 46 días o el tartar de tomate en conserva con ensalada valenciana líquida.

Durante los fines de semana, su oferta gastronómica se compone principalmente de menús cerrados, por 44 y 48 euros, con 2 y 3 entrantes a elegir respectivamente, una selección de postres y 2 arroces por mesa. En ambos casos, pan y café están incluidos, aunque no lo está la bebida.

Temas Relacionados

Paella ValencianaArrozJosé AndrésChef José AndrésChefs EspañaChefsEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora del caso Zapatero y las tramas judiciales en el PSOE | Julio Martínez ficha a la letrada que defendió a la mujer de Bárcenas después de que su abogado renunciara a su defensa en el ‘caso Plus Ultra’

Este miércoles, la UCO pasó unas 13 horas en la sede central del PSOE con un requerimiento de información en el marco del ‘caso Leire Díez’. El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero está citado a declarar el 17 y 18 de junio por el ‘caso Plus Ultra’.

Última hora del caso Zapatero y las tramas judiciales en el PSOE | Julio Martínez ficha a la letrada que defendió a la mujer de Bárcenas después de que su abogado renunciara a su defensa en el ‘caso Plus Ultra’

Bica de Laza, el bizcocho tradicional gallego con solo cuatro ingredientes que sorprende por su miga suave y muy esponjosa

Este sencillo y sabroso bizcocho tiene su origen en el concello de Laza, famoso por su celebración del entroido, el carnaval gallego

Bica de Laza, el bizcocho tradicional gallego con solo cuatro ingredientes que sorprende por su miga suave y muy esponjosa

Estos son los números ganadores del sorteo de Super Once del 28 mayo

Como cada jueves, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Estos son los números ganadores del sorteo de Super Once del 28 mayo

El Supremo avala la regularización de migrantes y la defiende por su “sustrato humano” e “interés público”

El Tribunal sostiene que en el real decreto impugnado “subyace un interés público especialmente cualificado no solo por perseguir un interés público notorio sino por incidir este interés público directa, íntima y cualificadamente en un sustrato humano que trasciende a la mera consideración económica”

El Supremo avala la regularización de migrantes y la defiende por su “sustrato humano” e “interés público”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Enseguida los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del caso Zapatero y las tramas judiciales en el PSOE | Julio Martínez ficha a la letrada que defendió a la mujer de Bárcenas después de que su abogado renunciara a su defensa en el ‘caso Plus Ultra’

Última hora del caso Zapatero y las tramas judiciales en el PSOE | Julio Martínez ficha a la letrada que defendió a la mujer de Bárcenas después de que su abogado renunciara a su defensa en el ‘caso Plus Ultra’

El Supremo avala la regularización de migrantes y la defiende por su “sustrato humano” e “interés público”

Alemania y Países Bajos refuerzan el mando militar aliado en el Báltico y asumen más responsabilidad en la defensa europea

Bruselas advierte a Moscú: “Europa nunca será un mediador neutral entre Rusia y Ucrania”

El juicio por la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz se aplaza tras el choque entre defensas y fiscalía por la prescripción y las nulidades

ECONOMÍA

El campo español envejece y no encuentra heredero: solo el 19% de los autónomos agrarios tiene menos de 40 años

El campo español envejece y no encuentra heredero: solo el 19% de los autónomos agrarios tiene menos de 40 años

El mapa de los salarios en España: estos son los trabajos y las comunidades autónomas en los que más y menos se cobra

Madrid y Badajoz, a menos de tres horas: el Gobierno saca a información pública el estudio que desbloquea el AVE Madrid-Extremadura

Alemania plantea aumentar los impuestos a las personas sin hijos: un dinero pensado para el cuidado de los ancianos

El auge del alquiler turístico y de habitaciones dispara los casos de inquilinos que subarriendan: la multa puede recaer en el propietario

DEPORTES

Vinícius Jr. se sincera antes del Mundial 2026: su futuro en el Real Madrid, la relación con Florentino Pérez, Mbappé, Neymar o Endrick y su cuenta pendiente

Vinícius Jr. se sincera antes del Mundial 2026: su futuro en el Real Madrid, la relación con Florentino Pérez, Mbappé, Neymar o Endrick y su cuenta pendiente

Enrique Riquelme se defiende de las acusaciones de Florentino: “El Real Madrid merece mucho más que mentiras, bulos interesados y campañas de difamación”

“No conocí mayor victoria que contigo en una derrota”: el apoyo de la afición del Rayo Vallecano ante las lágrimas de sus jugadores

Así te hemos contado la victoria del Crystal Palace en la final de la Conference League

Campeones de la Conference: el Crystal Palace escribe su nombre en el fútbol europeo tras vencer a un Rayo Vallecano que muere en la orilla