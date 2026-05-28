Aimar Bretos pasará a dirigir ‘Hoy por hoy’ tras la salida de Àngels Barceló: “Es un orgullo recoger el testigo de Iñaki Gabilondo, Carles, Pepa y Àngels”

Tras la salida de Àngels Barceló en Hoy por hoy, que se llevará a cabo la próxima temporada, ya se conoce quien pasará a dirigir el programa que comenzó en Cadena SER con Iñaki Gabilondo. Se trata de una de las voces que ya pertenecía a la cadena y que recientemente había dado el salto a la televisión con su propio programa de radio: Aimar Bretos.
Ha sido el propio Aimar Bretos quien a través de un vídeo publicado por la Cadena SER ha hecho público su salto a Hoy por hoy. “Hace 40 años nació Hoy por hoy de la mano de un periodista donostiarra que nos ha hecho amar la radio a todos, Iñaki Gabilondo”, comenzaba recordando a uno de los míticos periodistas que abrieron el formato.
Tras este pequeño homenaje al locutor pionero, también ha nombrado otras voces reconocidas, incluida la de la catalana a la que coge el testigo: “40 años después es un orgullo enorme para mí recoger ese testigo que se ha hecho más grande y más bonito aún al pasar por las manos de Carles Francino, Pepa Bueno y Àngels Barceló”.
Justo después ha pasado a dar la verdadera noticia, muy esperada tras conocerse que Barceló abandonaría su puesto la próxima temporada: “Les podemos contar ya que a partir de septiembre voy a dirigir Hoy por hoy con un compromiso del mejor periodismo, de la mayor independencia de ese periodismo que tan bien saben hacer los periodistas de esta redacción”.
Bretos, que se ha dirigido directamente a los oyentes, asegura que lo hará con “un compromiso intangible”: “Después de tanto tiempo juntos, ustedes y yo, saben que lo tengo, que es esa ilusión, esas ganas por acompañarles todos los días desde las 6:00 horas”. “Va a ser una gozada desayunar todos los días con ustedes”, ha zanjado con una sonrisa de oreja a oreja.
