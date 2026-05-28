España

Aimar Bretos pasará a dirigir ‘Hoy por hoy’ tras la salida de Àngels Barceló: “Es un orgullo recoger el testigo de Iñaki Gabilondo, Carles, Pepa y Àngels”

La Cadena SER ha anunciado su llegada con un vídeo en el que el propio periodista se ha presentado como relevo

Guardar
Google icon
Aimar Bretos en 'El faro' de Cadena SER. (SER)
Aimar Bretos en 'El faro' de Cadena SER. (SER)

Tras la salida de Àngels Barceló en Hoy por hoy, que se llevará a cabo la próxima temporada, ya se conoce quien pasará a dirigir el programa que comenzó en Cadena SER con Iñaki Gabilondo. Se trata de una de las voces que ya pertenecía a la cadena y que recientemente había dado el salto a la televisión con su propio programa de radio: Aimar Bretos.

Ha sido el propio Aimar Bretos quien a través de un vídeo publicado por la Cadena SER ha hecho público su salto a Hoy por hoy. “Hace 40 años nació Hoy por hoy de la mano de un periodista donostiarra que nos ha hecho amar la radio a todos, Iñaki Gabilondo”, comenzaba recordando a uno de los míticos periodistas que abrieron el formato.

PUBLICIDAD

Tras este pequeño homenaje al locutor pionero, también ha nombrado otras voces reconocidas, incluida la de la catalana a la que coge el testigo: “40 años después es un orgullo enorme para mí recoger ese testigo que se ha hecho más grande y más bonito aún al pasar por las manos de Carles Francino, Pepa Bueno y Àngels Barceló”.

Justo después ha pasado a dar la verdadera noticia, muy esperada tras conocerse que Barceló abandonaría su puesto la próxima temporada: “Les podemos contar ya que a partir de septiembre voy a dirigir Hoy por hoy con un compromiso del mejor periodismo, de la mayor independencia de ese periodismo que tan bien saben hacer los periodistas de esta redacción”.

PUBLICIDAD

Bretos, que se ha dirigido directamente a los oyentes, asegura que lo hará con “un compromiso intangible”: “Después de tanto tiempo juntos, ustedes y yo, saben que lo tengo, que es esa ilusión, esas ganas por acompañarles todos los días desde las 6:00 horas”. “Va a ser una gozada desayunar todos los días con ustedes”, ha zanjado con una sonrisa de oreja a oreja.

*En ampliación

Temas Relacionados

Ángels BarcelóGente EspañaFamosos EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Jonathan Andic llamó a emergencias entre sollozos: “Mi padre se ha caído por un barranco, por favor, envíen a alguien”

El recurso presentado por la defensa niega las contradicciones señaladas por la jueza e incorpora la llamada al 112 del día de los hechos

Jonathan Andic llamó a emergencias entre sollozos: “Mi padre se ha caído por un barranco, por favor, envíen a alguien”

Última hora del caso Zapatero y las tramas judiciales en el PSOE | Julio Martínez ficha a la letrada que defendió a la mujer de Bárcenas después de que su abogado renunciara a su defensa en el ‘caso Plus Ultra’

Este miércoles, la UCO pasó unas 13 horas en la sede central del PSOE con un requerimiento de información en el marco del ‘caso Leire Díez’. El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero está citado a declarar el 17 y 18 de junio por el ‘caso Plus Ultra’.

Última hora del caso Zapatero y las tramas judiciales en el PSOE | Julio Martínez ficha a la letrada que defendió a la mujer de Bárcenas después de que su abogado renunciara a su defensa en el ‘caso Plus Ultra’

La arrocería favorita del chef José Andrés está en Chiva: “En este restaurante hacen la paella con cuatro tipos diferentes de leña”

Con motivo del lanzamiento de su nuevo libro de cocina, ‘Spain my way’, el cocinero ha recomendado algunos de sus restaurantes favoritos del territorio español

La arrocería favorita del chef José Andrés está en Chiva: “En este restaurante hacen la paella con cuatro tipos diferentes de leña”

Bica de Laza, el bizcocho tradicional gallego con solo cuatro ingredientes que sorprende por su miga suave y muy esponjosa

Este sencillo y sabroso bizcocho tiene su origen en el concello de Laza, famoso por su celebración del entroido, el carnaval gallego

Bica de Laza, el bizcocho tradicional gallego con solo cuatro ingredientes que sorprende por su miga suave y muy esponjosa

Estos son los números ganadores del sorteo de Super Once del 28 mayo

Como cada jueves, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Estos son los números ganadores del sorteo de Super Once del 28 mayo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del caso Zapatero y las tramas judiciales en el PSOE | Julio Martínez ficha a la letrada que defendió a la mujer de Bárcenas después de que su abogado renunciara a su defensa en el ‘caso Plus Ultra’

Última hora del caso Zapatero y las tramas judiciales en el PSOE | Julio Martínez ficha a la letrada que defendió a la mujer de Bárcenas después de que su abogado renunciara a su defensa en el ‘caso Plus Ultra’

El Supremo avala la regularización de migrantes y la defiende por su “sustrato humano” e “interés público”

Alemania y Países Bajos refuerzan el mando militar aliado en el Báltico y asumen más responsabilidad en la defensa europea

Bruselas advierte a Moscú: “Europa nunca será un mediador neutral entre Rusia y Ucrania”

El juicio por la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz se aplaza tras el choque entre defensas y fiscalía por la prescripción y las nulidades

ECONOMÍA

El campo español envejece y no encuentra heredero: solo el 19% de los autónomos agrarios tiene menos de 40 años

El campo español envejece y no encuentra heredero: solo el 19% de los autónomos agrarios tiene menos de 40 años

El mapa de los salarios en España: estos son los trabajos y las comunidades autónomas en los que más y menos se cobra

Madrid y Badajoz, a menos de tres horas: el Gobierno saca a información pública el estudio que desbloquea el AVE Madrid-Extremadura

Alemania plantea aumentar los impuestos a las personas sin hijos: un dinero pensado para el cuidado de los ancianos

El auge del alquiler turístico y de habitaciones dispara los casos de inquilinos que subarriendan: la multa puede recaer en el propietario

DEPORTES

Hazard desvela cómo entrena José Mourinho: la comparación con Zidane y Conte y la posibilidad de que sea entrenador

Hazard desvela cómo entrena José Mourinho: la comparación con Zidane y Conte y la posibilidad de que sea entrenador

Ni Fórmula 1 ni MotoGP: este es el deporte en el que se alcanza la velocidad máxima más alta

Vinícius Jr. se sincera antes del Mundial 2026: su futuro en el Real Madrid, la relación con Florentino Pérez, Mbappé, Neymar o Endrick y su cuenta pendiente

Enrique Riquelme se defiende de las acusaciones de Florentino: “El Real Madrid merece mucho más que mentiras, bulos interesados y campañas de difamación”

“No conocí mayor victoria que contigo en una derrota”: el apoyo de la afición del Rayo Vallecano ante las lágrimas de sus jugadores